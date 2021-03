Súboj, na ktorý sme všetci čakali

Majster sveta z roku 1982 – Keke Rosberg – raz pamätne povedal, že na to, aby si bol šampiónom, musíš byť tak trochu „parchant“. Holanďan to podľa mňa mohol risknúť, prinajhoršom by dostal päťsekundový trest, ale cieľovú čiaru by preťal ako prvý. Komisári pretekov by boli pod tlakom. V nervydrásajúcich chvíľach často rozhodujú irelevantné emócie.