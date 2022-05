Formuloviny² #GP6: Relatívne nová, ale stará známa Barcelona

V období svojho vzniku bola barcelonská trať spolu s okruhom v Magny-Cours najmodernejším autodrómom svojej doby, ale v súčasnom kalendári patrí skôr už k tým starším. Nemôže sa preto popýšiť bohato dimenzovanými únikovými zónami, ako sa to v posledných rokoch stáva čoraz bežnejšie. Nebýva preto žiadnou výnimkou, keď výlety mimo trať končia poškodeným monopostom. V tomto smere je povestná najmä najrýchlejšia deviata zákruta, ktorá je náročná hlavne preto, že jej začiatok je v pomerne strmom kopci, ale druhá polovica klesá z kopca. Jazdci preto pri nájazde do nej nevidia vrchol a často pri jej prejazde kolesami prejdú až na trávu pred miestom, kde treba brzdiť do pomalšej časti okruhu.