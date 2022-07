Formuloviny² #GP13: Prvá veľká cena vo východnom bloku – Hungaroring

Bernie Ecclestone po krachu rokovaní v Sovietskom zväze navštívil Budapešť ešte v roku 1983 a zaľúbil sa do nej na prvý pohľad. Môže za to aj biznismen a vtedajší promotér Veľkej ceny Brazílie, maďarský rodák Tamás Rohonyi. Ten Napoleonovi Formuly 1 odporučil začať vyjednávať s Maďarskou automobilovou federáciou, ktorá chcela podľa vzoru Veľkej ceny Monaka preteky vrátiť do Népliget parku. Alternatívou, ktorá bola Ecclestoneovi predostretá, bol park Városliget, ale mestskí poslanci boli proti výrubu stromov, ktoré by museli padnúť za obeť mestskému okruhu. Tamás Rohonyi pomohol organizovať rokovania na maďarskej strane, pričom musel riešiť z dnešného pohľadu až neuveriteľné veci. Súkromné lietadlo Bernieho Ecclestonea bolo napríklad registrované v USA, a keďže v Maďarsku boli už od neúspešného povstania v roku 1956 sovietske vojská, ruskí generáli len veľmi neradi videli americký tryskáč vo svojom vzdušnom priestore.