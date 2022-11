Formuloviny² #GP21: Veľká cena Medzijazeria

Pôvodný okruh so sedemnástimi zákrutami a dĺžkou takmer 8 kilometrov bol umiestnený na nepravidelnom šesťuholníkovom pozemku, ktorý sa smerom dovnútra zvažoval dole. Z lietadla preto niektorým trať pripomínala hlboký tanier plný špagiet. Jazdci akoby najskôr obchádzali pozemok po okraji a až ľavá zákruta číslo 4 zaviedla monoposty mierne zakrivenou polkilometrovou rovinkou okolo jazera dolu do vnútornej časti okruhu. Trať bola rýchla a považovaná za nebezpečnú, hoci tu dodnes nezahynul žiaden jazdec Formuly 1.

