Formuloviny² #GP5: Veľká cena Miami ako druhý Super Bowl

Vzťah Formuly 1 a Spojených štátov amerických je ako nekonečný príbeh neustálych rozchodov a opätovných návratov. Celá viac ako 70. ročná história by sa pritom dala charakterizovať ako hľadanie si cesty k americkému divákovi... Dnes sa zdá, že až americkí vlastníci prišli na to, ako by tento vzťah mohol konečne fungovať.

Števo Eisele