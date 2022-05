Formuloviny² #GP7: Jediné a jedinečné Monako

po veľkej cene do bazéna, aby oslávil prvé pódium svojho tímu. Na sebe mal pritom len červený supermanovský plášť. O oslavách v bazéne Red Bull Energy Station by mohli rozprávať historky aj ďalší jazdci Red Bullu –

Kvôli stiesneným pomerom nemajú tímy v padoku k dispozícii ani svoje motorhomy. Výnimkou je len Red Bull, ktorý svoju Energy Station rozšírenú o bazén postaví v Taliansku na člny, ktoré potom odtiahne do monackého prístavu. Špičkoví šéfkuchári tu počas víkendu kúzlia svoje špeciality, zruční barmani miešajú drinky a svetoznámi DJ-i sa starajú o zábavu dlho do noci. Red Bull Energy Station bola prvýkrát predstavená v sezóne 2006 a odvtedy patrí k neodmysliteľnému koloritu veľkej ceny. Plavecký bazén bol dejiskom mnohých pamätných momentov: už v roku 2006 skočil