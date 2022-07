Formuloviny² #GP10: Trať plná legendárnych zákrut – Silverstone

To, že vôbec prvé preteky Formuly 1 sa uskutočnili na okruhu Silverstone, sa priemerný fanúšik dozvedel najneskôr v sezóne 2020, keď sa tu kvôli koronavírusu konali dvoje preteky v dvoch nasledujúcich víkendoch, pričom ten druhý niesol názov Veľká cena 70. výročia F1. Bolo to prvýkrát a zatiaľ naposledy, keď veľká cena neniesla názov krajiny, regiónu, či mesta a víťazstvom v takýchto výnimočných pretekoch sa môže pochváliť Max Verstappen.

Silverstone hneď od začiatku patril spolu s Monzou k najrýchlejším okruhom sveta. V roku 1973 mladý Jody Scheckter stratil vo Woodcote kontrolu nad svojím McLarenom a v hodinách skončil na boxovom múre. Pri reťazovej reakcii vnikla havária, do ktorej sa zaplietlo desať ďalších monopostov a ktorá bola v tom čase najväčšou haváriou v histórii Formuly 1. Kolízia odhalila aj skutočnosť, že trosky mohli skončiť až na tribúnach a bolo zrejmé, že sú potrebné zmeny.

Takto to vyzeralo pred pretekmi, ktoré zmenili celú sezónu