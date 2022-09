Formuloviny² #GP17: Monako Ázie, teda Singapur

Marina Bay sa môže pochváliť aj jedným z najunikátnejších prvkov medzi traťami v kalendári, keď za zákrutou číslo 18 monoposty prechádzajú popod divácku tribúnu do 120 metrového tunela. Ďalšou zaujímavosťou je historický, viac ako sto rokov starý Andersonov most, ktorý má šírku len desať metrov a v ktorého útrobách je množstvo silových elektrických káblov. To spolu s trolejmi pre napájanie električiek vytvára veľké magnetické pole a tým aj elektrické rušenie senzorov. Z času na čas to dokáže spôsobiť problémy monopostom, ktoré sú dnes doslova prešpikované elektronikou. Hneď v premiérovom ročníku doplatil na tento jav

, ktorému v jeho Red Bulle vypovedala poslušnosť prevodovka a prišiel tak o isté pódiové umiestnenie. Preto odvtedy tímy používajú špeciálne senzory, ktoré sú menej náchylné na rušenie. Aby sa zabránilo dopadu magnetického poľa na hydraulické ventily v prevodovke, sú tienené zliatinou niklu, ktorá je účinná pri usmerňovaní magnetických polí. Takéto riešenie sa používa iba v Singapure.