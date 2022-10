Formuloviny² #GP18: Suzuka, dejisko zopár z najväčších momentov histórie F1

Hoci nie je taká stará ako Spa, Monza, alebo Silverstone, môže sa Suzuka popýšiť prívlastkom prvý skutočne pretekársky okruh v Japonsku. Hneď od svojho debutu vo Formule 1 je všeobecne uznávaná ako jedna z najlepších motoristických tratí na svete, ktorá sa smelo môže porovnávať aj s takou legendou, ako je Spa-Francorchamps. Požiadajte ktoréhokoľvek jazdca Formuly 1, aby vymenoval svoje obľúbené okruhy a Suzuka bude zaručene u každého z nich v prvej trojke. Najlepšie to snáď vystihujú slová bývalého pretekára a súčasného komentátora Martina Brundlea: „Zakaždým, keď dokončíte kolo v Suzuke, máte pocit, že ste práve urobili niečo špeciálne.“ Jej história sa začína písať už na konci 50. rokov minulého storočia. Na to, aby tu najrýchlejšie monoposty bojovali o majstrovské body, však Japonci čakali celé štvrťstoročie.

Hoci nie je taká stará ako Spa, Monza, alebo Silverstone, môže sa Suzuka popýšiť prívlastkom prvý skutočne pretekársky okruh v Japonsku. Hneď od svojho debutu vo Formule 1 je všeobecne uznávaná ako jedna z najlepších motoristických tratí na svete, ktorá sa smelo môže porovnávať aj s takou legendou, ako je Spa-Francorchamps. Požiadajte ktoréhokoľvek jazdca Formuly 1, aby vymenoval svoje obľúbené okruhy a Suzuka bude zaručene u každého z nich v prvej trojke. Najlepšie to snáď vystihujú slová bývalého pretekára a súčasného komentátora Martina Brundlea: „Zakaždým, keď dokončíte kolo v Suzuke, máte pocit, že ste práve urobili niečo špeciálne.“ Jej história sa začína písať už na konci 50. rokov minulého storočia. Na to, aby tu najrýchlejšie monoposty bojovali o majstrovské body, však Japonci čakali celé štvrťstoročie.

Hoci nie je taká stará ako Spa, Monza, alebo Silverstone, môže sa Suzuka popýšiť prívlastkom prvý skutočne pretekársky okruh v Japonsku. Hneď od svojho debutu vo Formule 1 je všeobecne uznávaná ako jedna z najlepších motoristických tratí na svete, ktorá sa smelo môže porovnávať aj s takou legendou, ako je Spa-Francorchamps. Požiadajte ktoréhokoľvek jazdca Formuly 1, aby vymenoval svoje obľúbené okruhy a Suzuka bude zaručene u každého z nich v prvej trojke. Najlepšie to snáď vystihujú slová bývalého pretekára a súčasného komentátora Martina Brundlea: „Zakaždým, keď dokončíte kolo v Suzuke, máte pocit, že ste práve urobili niečo špeciálne.“ Jej história sa začína písať už na konci 50. rokov minulého storočia. Na to, aby tu najrýchlejšie monoposty bojovali o majstrovské body, však Japonci čakali celé štvrťstoročie.

S plánmi postaviť okruh prišiel Soičiro Honda, zakladateľ a prezident rovnomennej automobilky. Bol to muž s veľkými ambíciami. Motocykle a autá s písmenom H v znaku sa vtedy už niekoľko rokov zúčastňovali pretekov v Japonsku a pomaly sa začali obzerať aj po okolitých krajinách. V roku 1959 Honda úspešne zavŕšila svoj debut v pretekoch Tourist Trophy (TT) na britskom ostrove Man, čo boli vo svojej dobe najprestížnejšie motocyklové preteky na svete. Soičiro Honda totiž považoval súťaže za výborné miesto, kde mohli byť otestované jeho produkty, ktoré zároveň prinášali aj profity v podobe propagácie značky. Na to, aby sa automobilka posunula ďalej, však potrebovala miesto, kde by prebiehali testy vysokorýchlostných motocyklov, ale aj vývoj sériových modelov.

S plánmi postaviť okruh prišiel Soičiro Honda, zakladateľ a prezident rovnomennej automobilky. Bol to muž s veľkými ambíciami. Motocykle a autá s písmenom H v znaku sa vtedy už niekoľko rokov zúčastňovali pretekov v Japonsku a pomaly sa začali obzerať aj po okolitých krajinách. V roku 1959 Honda úspešne zavŕšila svoj debut v pretekoch Tourist Trophy (TT) na britskom ostrove Man, čo boli vo svojej dobe najprestížnejšie motocyklové preteky na svete. Soičiro Honda totiž považoval súťaže za výborné miesto, kde mohli byť otestované jeho produkty, ktoré zároveň prinášali aj profity v podobe propagácie značky. Na to, aby sa automobilka posunula ďalej, však potrebovala miesto, kde by prebiehali testy vysokorýchlostných motocyklov, ale aj vývoj sériových modelov.

S plánmi postaviť okruh prišiel Soičiro Honda, zakladateľ a prezident rovnomennej automobilky. Bol to muž s veľkými ambíciami. Motocykle a autá s písmenom H v znaku sa vtedy už niekoľko rokov zúčastňovali pretekov v Japonsku a pomaly sa začali obzerať aj po okolitých krajinách. V roku 1959 Honda úspešne zavŕšila svoj debut v pretekoch Tourist Trophy (TT) na britskom ostrove Man, čo boli vo svojej dobe najprestížnejšie motocyklové preteky na svete. Soičiro Honda totiž považoval súťaže za výborné miesto, kde mohli byť otestované jeho produkty, ktoré zároveň prinášali aj profity v podobe propagácie značky. Na to, aby sa automobilka posunula ďalej, však potrebovala miesto, kde by prebiehali testy vysokorýchlostných motocyklov, ale aj vývoj sériových modelov.

V roku 1987 sa sen japonskej automobilky stal skutočnosťou a prvýkrát sa na jej okruhu objavili monoposty Formuly 1. Predtým však bolo potrebné vykonať množstvo práce, ktorú si vyžiadala organizácia veľkej ceny. Postavené boli nové boxy so zdravotným strediskom a heliportom, bola zrekonštruovaná kontrolná veža, zatiaľ čo zákruta Degner bola zmenená na dvojzákrutu. Okrem toho sa organizátori museli popasovať s technickými problémami až po tie nečakané, ktoré sa týkali oblečenia, stravy a ubytovania. Pred prvými pretekmi sa napríklad zistilo, že rádiové systémy používané počas pretekov sú v rozpore s japonským zákonom. Z Francúzska museli byť dovezené pekárne na výrobu chleba a postavené boli aj talianske reštaurácie, aby uspokojili jazdcov, inžinierov a mechanikov, ktorí prišli do Japonska zo zámoria.

V roku 1987 sa sen japonskej automobilky stal skutočnosťou a prvýkrát sa na jej okruhu objavili monoposty Formuly 1. Predtým však bolo potrebné vykonať množstvo práce, ktorú si vyžiadala organizácia veľkej ceny. Postavené boli nové boxy so zdravotným strediskom a heliportom, bola zrekonštruovaná kontrolná veža, zatiaľ čo zákruta Degner bola zmenená na dvojzákrutu. Okrem toho sa organizátori museli popasovať s technickými problémami až po tie nečakané, ktoré sa týkali oblečenia, stravy a ubytovania. Pred prvými pretekmi sa napríklad zistilo, že rádiové systémy používané počas pretekov sú v rozpore s japonským zákonom. Z Francúzska museli byť dovezené pekárne na výrobu chleba a postavené boli aj talianske reštaurácie, aby uspokojili jazdcov, inžinierov a mechanikov, ktorí prišli do Japonska zo zámoria.

V roku 1987 sa sen japonskej automobilky stal skutočnosťou a prvýkrát sa na jej okruhu objavili monoposty Formuly 1. Predtým však bolo potrebné vykonať množstvo práce, ktorú si vyžiadala organizácia veľkej ceny. Postavené boli nové boxy so zdravotným strediskom a heliportom, bola zrekonštruovaná kontrolná veža, zatiaľ čo zákruta Degner bola zmenená na dvojzákrutu. Okrem toho sa organizátori museli popasovať s technickými problémami až po tie nečakané, ktoré sa týkali oblečenia, stravy a ubytovania. Pred prvými pretekmi sa napríklad zistilo, že rádiové systémy používané počas pretekov sú v rozpore s japonským zákonom. Z Francúzska museli byť dovezené pekárne na výrobu chleba a postavené boli aj talianske reštaurácie, aby uspokojili jazdcov, inžinierov a mechanikov, ktorí prišli do Japonska zo zámoria.