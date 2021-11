Formuloviny #GP19: Impérium vracia úder

S pocitom krivdy však bojovne naladený Hamilton vyštartoval do sobotného šprintu ako raketa. Už v prvej zákrute nechal za sebou päť súperov. Nakoniec ich predbehol ďalších desať. Bravúrny výkon. Konkurencia nechápe. Lando Norris hovorí, že pri takej rýchlosti by mal mať povolené jazdiť len na troch kolesách. Akurát, že aj to už Hamilton dokázal pred rokom v Silverstone v úplne poslednom kole. Súperi len nechápavo krútia hlavou. Čo ten Mercedes vynašiel!? Čím to je, že je taký rýchly? Pýtajú sa už aj no name fanúšikovia iných tímov.