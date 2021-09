Formuloviny #GP12: Bezpečnosť nadovšetko!

Najdivnejšie preteky, aké som kedy komentoval! A boli to vlastne preteky? Oficiálne áno, veď sme mali pódiovú ceremóniu a dokonca sa rozdávali body. Síce polovičné, ale mimoriadne cenné. Bola to však skvelá reklama pre motoršport? Určite nie!

