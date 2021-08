Formuloviny #GP11: Šokujúci Hungaroring

zaspal na štarte, následne sa to snažil dohnať na brzdách a výsledok si asi videl... Prvýkrát v živote som počas komentovania vyskočil zo stoličky. Na vlhkej vozovke sa to celé udialo ako keby v spomalenom filme. V momente, ako Bottas nabral na vidly

Urobil to Bottas naschvál? Nedokázateľné! Najmä, keď Stroll na Aston Martine spôsobil niečo podobné a poslal do smútku Leclerca na Ferrari a poriadne poškodil aj Ricciardov McLaren. Komisári zasadli a obom naparili trest straty piatich pozícii na štarte najbližšej veľkej ceny Belgicka. Dosť chabý verdikt, najmä ak zoberieme do úvahy, že majstrovské Mercedesy v priebehu dvoch veľkých cien rozbili hneď tri Red Bully. Zaujímavá taktika. Povedal pred tromi rokmi istý Lewis Hamilton na margo agresívneho Ferrari.

