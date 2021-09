Formuloviny #GP15: Ruská ruleta v Soči

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

vyhral skoro každé tretie podujatie do ktorého vyštartoval. Absolútne šialené štatistiky. A to sme si ešte pred pár rokmi mysleli, že Schumacherových 91 triumfov bude navždy neprekonateľných. Pritom sám Schumi po konci kariéry vyhlásil, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Ktovie koľko rokov budeme musieť čakať, kým sa k Hamiltonovi niekto priblíži. Ak vôbec!? Aktuálne je druhým najúspešnejším

Po premenlivej kvalifikácii a aplikovaní všetkých možných trestov na nás totiž z osudia vypadlo zloženie štartového roštu ako z inej planéty. Norris, Sainz, Russell a Hamilton v prvých dvoch radoch. Na samom chvoste s novými pohonnými jednotkami Leclerc s Verstappenom. To, čo nasledovalo, bola dokonalá ruská ruleta. Bitka o každučký milimeter asfaltu a to okruh v Soči patril historicky k tým najnudnejším. Dokonca ani režisér priameho prenosu nestíhal všetko pozorne sledovať. Zato my s Pepom Králom v komentátorskej kabíne sme mali oči doslova na stopkách a po pretekoch sme sa cítili ako vyžmýkané citróny. Ale spokojné citróny. Nič nám neuniklo, paralelne sme kontrolovali meteo stanicu a hlavne sme nestíhali „hýkať“ nad tým, čoho sme boli svedkami.

