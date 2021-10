Formuloviny #GP17: Ako Verstappen v USA prekabátil Mercedes

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Americká šou so všetkým, čo k tomu patrí

si cez víkend našlo cestu na formulový okruh Amerík, ako znie trochu divný, ale oficiálny názov. Kovbojský klobúk dole pred organizátormi a promotérom. Vyzeralo to ako návrat do starých dobrých čias. Natrieskané tribúny s celým spektrom fanúšikovských fanklubov vytvorili elektrizujúcu atmosféru, ktorá sa presunula aj na miestny drsný asfalt. A k tomu tradične množstvo celebrít ako Ben Stiller alebo Shaquille O’Neil, ktorého 216 centimetrov na pódiu vyvolalo poriadne široké úsmevy.

História sa nepýta, čo by bolo, keby sa šlo ešte jedno kolo navyše

a diktoval tempo. Lenže Max sa ho držal ako kliešť. Na hrboľatej trati sa pri podobných výkonoch monopostov predbieha nesmierne ťažko, a tak Red Bull stavil na agresívnu stratégiu skorých pit stopov, tzv. „undercut”. Verstappen tak prebral vedenie, ale na papieri to vyzeralo, že najrýchlejšiu stratégiu má aj tak Mercedes. Hamilton krúžil po trati o osem kôl dlhšie a podľa predikcií mal na čerstvejších gumách na Maxa zaútočiť tri kolá pred koncom. Sedemnásobný šampión poctivo ukrajoval z osemsekundového náskoku a ľudia pri televíznych obrazovkách tŕpli. Došlo na obhrýzanie nechtov, nepokojne klepanie nohami, zúfalé prechádzanie sa po izbe a dokonca aj na modlitby! Napätie bolo neskutočné.

Kde sú tie časy, keď si Max vyslúžil prezývku „Crashstappen”. Nezabúdajme, že do efjednotky vhupol ako 17-ročný fagan a veru nevyhol sa viacerým nehodám a zbytočným chybám. Vo svojej siedmej sezóne a 24 rokoch je však po sedemnástich podujatiach lídrom šampionátu s náskokom 12 bodov. Nie málo, ale do konca sezóny zostáva ešte päť veľkých cien a na stole je tak stále 133 bodov.

Vydarený víkend červených býkov zdupľoval ďalším pódiom Sergio Pérez. Mexičan mal ráno pred pretekmi žalúdočné problémy a ako na potvoru sa mu hneď po štarte pokazil systém na pitie, ktorý funguje v princípe tak, že po stlačení gombíka vám cez hadičku v prilbe strekne do úst tekutinu z fľaše. V cieli sme tak videli totálne vysušeného Checa, ktorý ledva stál na nohách.

