Formuloviny #GP16: Ocon odjazdil 300 km na jednej sade pneumatík

👇 Vypočuj si novú epizódu Formulovín po veľkej cene F1, po ktorej sa Max Verstappen už tretíkrát v tejto sezóne dostal do čela šampionátu

Formuloviny #GP13: Oranžová párty Holandsko sa 36 rokov tešilo na návrat F1 do …

Plány vs. realita

Red Bull Racing prišiel do Turecka so špeciálnym bielym lakovaním. Poďakovanie Honde, ktorá po sezóne formálne v efjednotke končí, vyvolalo už tradičné napätie pred samotným štartom. V posledných rokoch sme totiž boli svedkami toho, že práve upravené dizajny monopostov priniesli väčšinou smolu – či už Mercedesu alebo Ferrari. Žiadna kliatba sa však tentoraz nekonala, podobne ako v prípade McLarenu v Monaku.

