Formuloviny #GP7: Odplata

Wow, wow, wow – mali to byť najnudnejšie preteky v sezóne, ale veľká cena Francúzska všetkým vyrazila dych.

Wow, wow, wow – mali to byť najnudnejšie preteky v sezóne, ale veľká cena Francúzska všetkým vyrazila dych.

Wow, wow, wow – mali to byť najnudnejšie preteky v sezóne, ale veľká cena Francúzska všetkým vyrazila dych.

Niektorým v dobrom a niektorým v zlom... A podaktorí prišli aj o hlasivky. Taká paráda to na okruhu Paula Ricarda v skutočnosti bola. A to nakoniec ani nezapršalo...

Niektorým v dobrom a niektorým v zlom... A podaktorí prišli aj o hlasivky. Taká paráda to na okruhu Paula Ricarda v skutočnosti bola. A to nakoniec ani nezapršalo...

Niektorým v dobrom a niektorým v zlom... A podaktorí prišli aj o hlasivky. Taká paráda to na okruhu Paula Ricarda v skutočnosti bola. A to nakoniec ani nezapršalo...

Formuloviny GP#1: Hamilton vs Verstappen. Príliš …

Sergio Pérez bided his time before surging to the finish

To ťa jednoducho musí baviť