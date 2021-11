Formuloviny #GP20: Majster zlých rozhodnutí späť na pódiu

Do efjednotky vhupol ako mladý supertalent, s Renaultom získal dva tituly majstra sveta. Zdolal Räikkonena aj legendárneho Michaela Schumachera a vyzeral byť nezastaviteľný. Krátko po prvom titule však potajomky podpísal zmluvu s McLarenom. A to sa nerobí. V Renaulte to brali ako podraz, ale napriek tomu sa na konci sezóny 2006 ešte spolu radovali. V McLarene mal byť Alonso jasná tímová jednotka, ale tradičný britský tím angažoval vychádzajúcu hviezdu z juniorky, istého Lewisa Hamiltona. V tíme to začalo vrieť, spolupráca viazla, tímoví kolegovia si brali body a nakoniec to tak aj dopadlo. O jeden jediný bod sa majstrom sveta napokon stal Kimi Räikkonen na Ferrari.