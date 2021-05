Formuloviny GP#3: Aj F1 má svoje limity!

Formuloviny GP#1: Hamilton vs Verstappen. Príliš …

Dejstvo č.1: Piloti vs. samotná trať

Aj tohtoročný výlet na juh Portugalska bol trochu neočakávaný. Okruh Algarve plnil počas pandémie úlohu „last minute“ náhradníka a všetci piloti sa nevedeli dočkať. Výrazné prevýšenia pripomínajúce húsenkovú dráhu, rýchlo plynúce a ešte k tomu aj slepé zákruty, proste výzva. Akurát to malo jeden významný limit. Vlastne dva.

2. dejstvo: Piloti vs. piloti vs. traťové limity

Napriek tomu nám však aktéri ponúkli veľmi solídne predstavenie, hoci miestami pilotovali v tristo-kilometrovej rýchlosti s precíznosťou baletiek. Nestáva sa často, aby si prví traja piloti menili pozície v priamych súbojoch. Najprv Verstappen predbehol Hamiltona, ten mu to neskôr vrátil a následne si Lewis poradil aj s kolegom Bottasom. Na toho si neskôr počkal aj Max a v stabilizovanom poradí nás čakal záverečný rozstrel o najrýchlejšie kolo. Bottas s Verstappenom vymenili na posledne kolá pneumatiky a napokon bol presne o 16 tisícin rýchlejší pilot Red Bull Racingu. Lenže...

