Nebojácnosť. To je obľubené slovo Gianluigiho Donnarummu, keď hovorí o svojom prístupe k futbalu. Od prvej chvíle, keď ako päťročný vstúpil na futbalový trávnik, cez debut v Serie A, keď mal 16, až po šancu odchytať EURO 2020, jeho prvý veľký turnaj – vždy mal jasno, že strach uňho nemá miesto.

Je taktiež ambiciózny. „Mojím cieľom je vyhrať tak veľa trofejí, ako to len bude možné," hovorí. „Vyhrávať v modrom drese s národným tímom. A možno jedného dňa, je to úžasný sen, možno vyhrám Zlatú loptu. Urobím čokoľvek, čo budem musieť."

Donnarumma je na scéne tak dlho, že je ľahké zabudnúť na to, že má stále iba 22 rokov.

195 centimetrov merajúci brankár je impozantnou postavou © Laurence Griffiths/Getty Images

Je to takmer päť rokov, čo nahradil v polčase zápasu proti Francúzsku svoj idol, o 21 rokov staršieho Gianluigiho Buffona, a zaznamenal svoj debut na medzinárodnej scéne. Mal vtedy 17 rokov a 189 dní, čo z neho urobilo najmladšieho gólmana talianskej histórie. Len o dva roky neskôr už bol brankárskou jednotkou reprezentácie azúrovej squadry.

Buffon, stále vo forme, nedávno podpísal vo veku 43 rokov kontrakt s Parmou v Serie B. „Verím, že v štyridsiatke budem stále na ihrisku pomáhať svojim spoluhráčom," povedal Donnarumma, ktorý ako svoj ďalší idol spomenul Didu, niekdajšieho brazílskeho brankára z AC Miláno. „Ako malý som mal v izbe plagáty Buffona aj Didu, vždy boli mojimi obľúbenými brankármi. Mal som len futbalové plagáty, bola to futbalová izba. Samý futbal," spomína.

„Gigio" prvý raz vstúpil na futbalové ihrisko ako dieťa, keď ho jeho strýko, Enrico Alfano – futbalový tréner, zobral na tréning akadémie klubu ASD Neapol v jeho rodnom Castellammare di Stabia, ktoré sa nachádza iba pár kilometrov od Pompejí.

Donnarumma oslavuje finálový triumf na EURO 2020 s Talianskom © Laurence Griffiths/Getty Images

„Tam začala moja vášeň pre chytanie," povedal. „Mojou prvou dobrou spomienkou je deň, kedy som sa skúsil postaviť do brány. Strýko na mňa strieľal a ja som sa vrhal za loptami. Nikdy som sa nebál. Možno aj preto som si vybral brankárstvo."

„Bol som naozaj malý, ale vždy poriadne zapálený. Odvtedy som bránu neopustil. Bol som nebojácny." Neodradilo ho ani špinavé ihrisko. „Začiatky rozhodne neboli jednoduché. Pre brankára je hádzanie sa na špinavom ihrisku zložité, ale mňa to bavilo," povedal.

Futbal miloval natoľko, že keď pršalo a nemohol hrať, plakal.

Donnarumma debutoval za Taliansko, keď mal 17 rokov © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

„Po škole som sa nevedel dočkať, kedy sa vrátim, pretože futbal bol pre mňa všetkým. A keď pršalo a tréning mohol byť zrušený, plakal som. Stále som chcel ísť a hrať, takže som doma robil scény."

Po tom, čo Alfano odišiel z tohto sveta, sa Donnarummovým mentorom stal Ernesto Ferraro, vyhľadávač talentov. Presvedčil ho, že má na to, aby sa stal profesionálom. „Pán Ernesto Ferraro mal vo mňa šialenú vieru," povedal Donnarumma. „Vždy mi hovoril, že tvrdá práca a vášeň ma môžu jedného dňa dostať do národného tímu a do Serie A. Pre mňa to bol len sen, ale videl som, aký je presvedčený."

Donnarumma dokázal, že pod itenzívnym tlakom je nebojácny © Paul Ellis - Pool/Getty Images

Donnarumma povedal, že jeho otec, stolár, ho naučil hodnotám ako skromnosť a obeta. „Naučil ma toho naozaj veľa, vďaka nemu som dnes tým, kým som," uznáva. Otcovi občasne pomáhal, ale ako priznal, „vždy som uvažoval iba o futbale, nie o stolárstve."

Zrod šampióna Nezabudnuteľný debut Donnarumma mal 16 rokov a 242 dní, keď v Serie A debutoval za AC Miláno Jeho prvá trofej Gianluigi Donnarumma vďaka chytenej penalte pomohol AC Milánu v roku 2016 vyhrať taliansky superpohár

Keď mal Donnarumma 10 rokov, meral už 182 centimetrov a udivoval okolie. V roku 2013, keď mal 14, prišiel do AC Milána. Nebolo to však jednoduché.

„Keď som sa počas prvých dní prebúdzal mimo domova, bolo to naozaj náročné. Cez deň som bol so spoluhráčmi a nachvíľu som na to zabudol. Avšak, začiatky dňa boli tvrdé. Naozaj mi chýbal domov," povedal. „Ráno som dokonca aj plakal. Nebolo pre mňa jednoduché opustiť rodinu."

Donnarumma vždy prechovával k chytaniu vášeň © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Clivosť za domovom mu pomáhal prekonávať gaming, teda aspoň čiastočne.

„Počas večerov sme boli spolu traja alebo štyria a hrávali sme videohry. V gamingu sme našli záľubu. Hrať jeden proti druhému bola zábava. Bolo nám dobre, i keď tam boli nejaké rozbité ovládače. Mali sme však kopec zábavy."

Donnarumma hral v AC Miláne o vekovú kategóriu vyššie a pred ročníkom 2015/2016 bol povýšený do prvého tímu. Tréner Siniša Mihajlović nečakal dlho, kým dal Gigiovi šancu. Debut v Serie A prišiel pre Donnarummu 25. októbra 2015 – taliansky brankár mal vtedy 16 rokov a 242 dní. To z neho urobilo druhého najmladšieho brankára ligovej histórie. Tým prvým ostal Giuseppe Sacchi, taktiež z AC Milána.

Donnarumma sets very high standards for himself © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Zachovávam si chladnú hlavu. Vždy to bola moja silná stránka. Gianluigi Donnarumma

„(Mihajlović) sa ma opýtal, či nemám strach nastúpiť. Vedel, že poviem nie, pretože som nemohol byť vystrašený, ani keby som nikdy nemal nastúpiť. Nevedel som sa dočkať. Mali sme pekný rozhovor. Povedal mi, že mi verí, a že vidí, že som najsilnejší hráč zo všetkých. Chcel, aby som hral. Bol som veľmi šťastný a poďakoval som mu. Povedal som mu, že so mnou môže počítať," uviedol.

„(Po tréningu) som sa nemohol dočkať, aby som sa osprchoval a zavolal rodičom. Bol to jeden z najvzrušujúcejších momentov môjho života. Povedal som: „Oci pozri, zajtra hrám, tak nasadni na vlak a príď.""

Miláno vyhralo 2-1, i keď Donnarumma bol nespokojný, pretože ho prekonal z priameho kopu od tyče Domenico Berardi. Mihajlović mu zavolal, aby ho uistil. „Povedal, že mám pokračovať v tom, čo robím, že vo mňa verí. Tie slová boli pre mňa nesmierne dôležité."

Je až neuveriteľné, že Donnarumma od tohto dňa vynechal iba päť zápasov Serie A.

Tak ako všetci profesionáli, aj on nastavuje sám sebe vysoké štandardy a ťažko sa vyrovnáva s chybami. „Keď niečo pokazíš, je náročné to spracovať," vraví. „Stále o tom rozmýšľaš. Zápasový adrenalín komplikuje spánok. Keď urobíš chybu, je to ešte horšie."

Aj napriek tomu ostáva pod tlakom nepriechodný. „Zachovávam si chladnú hlavu. Vždy to bola moja silná stránka," prezrádza. „V Serie A som hral šesť rokov. Je prirodzené, že som získal viac rešpektu. Vždy ma bolo počuť. A oprávnene, i keď som bol poriadne mladý. Teraz mám o niečo viac skúseností, takže ma aj počúvajú."

Donnarumma je v obkľúčení svojich spoluhráčov po kľúčovom zákroku rozstrelu © Laurence Griffiths/Getty Images

„Brankára musí byť počuť, musí viesť obranu, aby sa pri ňom cítila bezpečne, tak, ako on s ňou. Pre toto sú obrancovia dôležití. Verím im, oni veria mne a to je pre nás všetkých nesmierne dôležité."

Hovorí, že kľúčmi sú taktiež sústredenie a učenie sa. „Byť sústredený je taktiež jednou z mojich silných stránok. Ako sa hovorí, skrátka pokračuj ďalej. Najdôležitejší kop je ten najbližší."

„Vždy som vyznával to, že človek sa nikdy neprestane učiť. Či už po piatich rokoch, 10 rokoch, 20 rokoch, nikdy som sa neprestal učiť. Keď ideš na tréning, vždy je to skvelá príležitosť niečo sa naučiť. Vždy som to mal na pamäti. Je to zrejme moja hlavná charakteristika."

Existuje vôbec niečo, z čoho má Gigio strach? Možno trochu prekvapivo pre niekoho, kto trávi veľa zo svojho času vo vzduchu, nemá v láske lietanie. „Trocha sa bojím lietania, i keď sa to už zlepšuje."

