Jankos o svojej kariére: „Ak mám skončiť, chcem byť na vrchole.“📺

01 Spoznaj príbeh Jankosa

Len málo hráčov League of Legends sa môže pochváliť tak úspešnou kariérou, aká sprevádza Marcina „Jankos“ Jankowskieho, junglera a veterána tímu G2 Esports. Je to práve tento 27-ročný hráč, ktorý je spomedzi spoluhráčov v drese G2 najdlhšie. Zároveň je jedným z najstarších hráčov na Majstrovstvách Európy v League of Legends.

Hoci dnes už patrí v LoLku medzi najskúsenejších hráčov, svoju kariéru odštartoval hraním na amerických serveroch z domáceho Poľska. Už vtedy si ho všimli profesionálni hráči, napríklad Christian „IWillDominate“ Rivera. Avšak až do roku 2013 bola preňho hra skôr zábavou.

02 V Solo Q zaujal a jeho kariéra odštartovala

Svoju silnú stránku ukázal v solo queue, kde dominoval . Aj vďaka tomu sa dostal do svojho prvého profesionálneho tímu Mistral, z ktorého sa neskôr presunul k zostave H2k-Gaming. Práve v drese tejto organizácie vyhral turnaj DreamHack Bukurešť 2013. Nasledoval presun do Kiedyś Miałem Teamu, ktorý pod svoje krídla vzala organizácia Team Roccat. Jankos so spoluhráčmi vtedy v 2014 debutoval na EU LCS. Hoci sa im nepodarilo vyhrať žiaden titul, on sám sa predviedol v najlepšom svetle. Dokonca si vyslúžil prezývku „First Blood King".

Jankos mal počas 2019 Spring LEC Season úspech © Riot Games

Výrazná zmena v živote Jankosa nastala potom, ako sa o jeho schopnosti začala zaujímať organizácia G2 . Na konci roku 2017 si tím tohto junglera poistil pre EU LCS v sezóne 2018. „Už vtedy to bol jeden z najlepších tímov v Európe," povedal Jankos. Dominancia Jankosa mohla začať, a to spoločne s hráčmi ako Martin „Wunder" Hansen, Luka „Perkz“ Perković a botlane dvojicou Petter „Hjarnan“ Freychuss a Kim „Wadid“ Bae-in. Jankos tak dosiahol svoj prvý veľký regionálny titul.

Rok 2019 bol preňho tým najlepším v doterajšej League of Legends kariére. Hoci sa radila zostava v Európe medzi špičku, zmeny ju neobišli . Novým botlanerom sa stal Mihael „Mikyx" Mehle a pozíciu midlanera zaujal Rasmus „Caps" Winther. G2 tím vyhral jarnú časť a pripravoval sa na Mid-Season Invitational v Rotterdame. A práve tu nastalo niečo, čo by očakával len málokto. Tím dokázal poraziť juhokórejské legendy SK Telecom a vyhrať celý turnaj . Ani na Worlds nezaháľal a dokázal sa umiestniť na druhom mieste.

Jankos pozdvihol trofej na MSI 2019 © David Lee/Riot Games

Ďalšou hviezdou zostavy sa stal v roku 2020 botlaner Martin „Rekkles“ Larssen, ktorý tímu dopomohol k dominancii v Spring Season. V lete nastal problém, ktorý spôsobilo hneď niekoľko okolností. Meta zmeny aj pandémia poznačili zostavu G2, ktorá si zrazu nevedela poradiť ani s tímom Mad Lons. Ako prezrádza Jankos, stratili motiváciu uspieť .

Okolnosti začali naberať na obrátkach v roku 2021. Jarná časť sezóny začala veľkolepo, Regular Season ukončili chlapci na vrchole. Playoff však už neprebiehalo podľa predstáv, pretože aj ďalšie mladé talenty LEC tímov začali predvádzať svoje schopnosti . Synergia LoL sekcie tímu G2 nebola očividne ideálna, keďže nezískal jediný európsky titul ani sa nekvalifikoval na MSI či Worlds .

„Dokázali sme vybojovať druhé miesto na Worlds. V zápätí sme sa na turnaj ani nekvalifikovali. Rozhodli sme sa, že chalanom z tímu poriadne prehovoríme do duše. Alebo sa adaptujú, alebo je koniec," to boli slová CEO G2 Esports, ocelota .

Bolo viac než jasné, že zostava potrebuje radikálnu zmenu, aby vedela reagovať na nastupujúcu generáciu európskych hráčov.

03 Nová šanca pre G2

Ocelote ohlásil v októbri 2021 veľkú zmenu. S G2 sa rozlúčila až trojica hráčov, zatiaľ čo duo Jankos a Caps ostali piliermi tímu. Osviežením mal byť príchod nováčikov Sergena „Broken Blade" Çelika na top lane, Victora „Flakked" Tortosa na bot a Raphaëla „Targamas" Crabbého do role supporta.

Jankos v drese G2 s novými spoluhráčmi © Michal Konkol/Riot Games

Jankos bol najstarším a zároveň najvernejším hráčom G2, čím sa stal aj mentorom pre mladších, neskúsenejších nováčikov. Sám pritom žartoval a považoval sa za ich „dedka“. Táto nová rola sa spájala aj s väčšou zodpovednosťou.

„Jankos bol pred šiestimi rokmi mechanickým typom hráča, určite nie lídrom. Ťažko sa s ním pracovalo. Dnes je úplne iný. Je to práve on, kto vedie hru a vnáša do tímu vyspelosť," prezradil ocelote.

Každým rokom je to náročnejšie, ale o to zábavnejšie! Marcin 'Jankos' Jankowski

„ Chcem byť stále sám sebou a zachovať si svoju osobnosť. Musím však svojim spoluhráčom ukázať, že to nie je len o zábave a je potrebné podať dobrý výkon. Aktuálne mám pocit, že byť dobrým junglerom znamená kombinovať herný štýl v skorej fáze hry s porozumením diania a schopnosťou vedieť viesť tvoj tím. Každým rokom je to náročnejšie, ale o to zábavnejšie!"

Jankos sa stal LEC šampiónom v Spring 2022 © Michal Konkol/Riot Games

04 Čo sa dozvieš v Esports Unfold?

Jankos prezradil, že už v prvej sezóne mal pocit, že dokáže zahrať situácie lepšie ako niektorí vtedajší profesionálni hráči League of Legends . Sledoval ich zápasy a vedel, že so svojimi schopnosťami by mohol na rovnakej úrovni uspieť aj on.

Dnes už patrí medzi starších hráčov. Stále je to mladý chalan, ktorý je však obklopený mladšími spoluhráčmi. V Esports Unfold sa dozvieš , ako sa 27-ročný gamer cíti medzi dvadsaťročnými mladíkmi a či na hru ešte nie je starý.

Jankos v drese G2 © Lee Aiksoon/Riot Games

S tým súvisí aj jeho rola v tíme. Čím dlhšie hráš, tým viac skúseností nazbieraš. Možno ani ty si nevieš predstaviť, že by si mal o pár rokov viesť a motivovať celý svoj tím. Presne to je Jankosov prípad.

Ak mám skončiť, chcem byť na vrchole. Jankos

Zároveň ťa možno zaujme časť, v ktorej Jankos rozpráva o konci svojej kariéry a nenaplnených cieľoch. Hoci už vyhral mnohé významné turnaje a dostal sa aj na druhé miesto na Worlds, stále sníva o vytúženom titule, na ktorý ešte nedosiahol. Preto povedal: „ Ak mám skončiť, chcem byť na vrchole .“ Pozri si celý dokument Esports Unfold o živote a profesionálnej kariére Jankosa. Stačí ak klikneš na ▶️ vo vrchnej časti stránky.

05 Chceš aj ty zažiariť v ešporte, ale v inej hre?

