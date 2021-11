G2, FURIA a Heroic na PGL Major Štokholm dokázali, že patria medzi špičku

a na rozhodujúcej mape to boli práve oni, kto sa na úkor Heroic dostali do Legends Stage.

Heroic mal presvedčivý štart už v Challengers Stage, kde porazil TYLOO a MOUZ v relatívne vyrovnaných zápasoch, ktoré skončili 16-12 a 16-11. Dáni si dokonca mohli zabezpečiť skorší postup do Legends Stage , pokiaľ by nepodľahli tímu Copenhagen Flames, ktorého hráči dominovali v prvej hre 16-7. Na druhej mape sa Heroic síce pozviechali a získali víťazstvo 16-11, ale Copenhagen Flames hráči ukázali svoje kvality a na rozhodujúcej mape to boli práve oni, kto sa na úkor Heroic dostali do Legends Stage.

Napriek tomu to určite nebola pozícia, ktorú Heroic chceli dosiahnuť. V Legends Stage totiž narazili na silný tím Natus Vincere, ktorý napokon celý Major aj ovládol. Na Dánov čakali v BO1 sériách silné tímy Vitality a Astralis – s oboma si však dokázali poradiť, a to výsledkami 16-12 a 16-7.

Hráči Heroic na predchádzajúcu prehru proti tomuto tímu určite nezabudli , čo dali najavo hneď pri prvej príležitosti, keď Copenhagen Flames prekvapili výhrou 16-4. Výrazný podiel na tomto úspechu mal rifler Ismail „refrezh“ Ali, ktorý získal 20 fragov a mal len 12 smrtí. Druhá hra už bola oveľa vyrovnanejšia, keď Heroic vyhral v 13. kolách, no len tesne prišiel o víťazstvo. Tretia mapa bola viac než dôležitá – tentokrát zo zápasu vyšli víťazne práve Dáni , ktorí dokázali zvíťaziť 16-11 a zabezpečiť si miestenku do Champions Stage.

