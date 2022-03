„Vôbec som o sebe nepochybovala“ – mimi z G2 Gozen o zisku MVP

Byť korunovaný za najužitočnejšieho hráča série nie je len tak, keďže proti sebe stoja neraz veľmi talentované hráčky. A ako to celé vníma mimi? „Niekedy máš hru, v ktorej robíš všetko správne. Keď súper nevie vôbec reagovať a šťastie je vtedy na tvojej strane. To mi dodáva sebavedomie, aby som v tom čase spravila všetky takéto rozhodnutia a vôbec o sebe nepochybovala.“

Byť korunovaný za najužitočnejšieho hráča série nie je len tak, keďže proti sebe stoja neraz veľmi talentované hráčky. A ako to celé vníma mimi? „Niekedy máš hru, v ktorej robíš všetko správne. Keď súper nevie vôbec reagovať a šťastie je vtedy na tvojej strane. To mi dodáva sebavedomie, aby som v tom čase spravila všetky takéto rozhodnutia a vôbec o sebe nepochybovala.“