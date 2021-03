Ak sa čo i len trošku zaujímaš o Counter-Strike: Global Offensive, určite by si mal tejto novinke venovať pozornosť. Rýchlo rastúce hviezdy vychádzajúce z česko-slovenskej scény o sebe už nejakú dobu dávaju významne vedieť aj na európskom poli.

Ak sa čo i len trošku zaujímaš o Counter-Strike: Global Offensive, určite by si mal tejto novinke venovať pozornosť. Rýchlo rastúce hviezdy vychádzajúce z česko-slovenskej scény o sebe už nejakú dobu dávaju významne vedieť aj na európskom poli. Sinners teraz majú príležitosť predviesť svoje schopnosti aj proti tímu G2 , ktorý patrí medzi svetovú špičku.

Ak sa čo i len trošku zaujímaš o Counter-Strike: Global Offensive, určite by si mal tejto novinke venovať pozornosť. Rýchlo rastúce hviezdy vychádzajúce z česko-slovenskej scény o sebe už nejakú dobu dávaju významne vedieť aj na európskom poli. Sinners teraz majú príležitosť predviesť svoje schopnosti aj proti tímu G2 , ktorý patrí medzi svetovú špičku.

Sinners, prvý domáci tím v TOP 25