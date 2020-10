Máš rád gaming , esport a všetko, čo s tým súvisí? V tom prípade máme pre teba prichystaných niekoľko super filmov a sérií, ktorými si rozšíriš herný obzor a skrátiš dlhé chvíle .

Vybrali sme pre teba týchto 14 filmov a sérií:

Game Loading - vývoj hier

Against the Odds - príbeh esport tímu z nuly až na vrchol

The Ripple Effect - zakladateľ Atari

Esports Unfold - vrcholový hráč Dota 2

Mind of a Beast - mind set profi hráča

Wreck or Get Rekt - rivali v esporte

Diggin' in the Carts - vývoj hernej hudby

The Art of Street Fighting - cesta na vrchol v Street Fighting

Conquest Road Trip - spoznávanie fighters komunity v rôznych mestách USA

Cultivation - reštart v esportovej kariére

Gaming The Real World - hra (Minecraft IRL?)

Part of the Game - esportová kultúra v Dánsku

Prism - gamer s 3D protézou a psychológia v esporte

Levels - vývoj hry

1. Game Loading

Téma: Vývoj hier

Jazyk: anglický

Titulky: české, anglické...

Trvanie: 1 hodina 32 minút

Game Loading [CZ titulky]

Byť herným vývojárom nie je med lízať. Hoci na štúdia môže čakať obrovský úspech za vytvorenie prelomovej hry, častokrát čelia problémom s financovaním a nepríjemným taktikám zo strany tímu ľudí, ktorí chcú vyvíjanú hru hlúpo okopírovať. Aj tomu sa venuje dokument Game Loading , ktorý popisuje príbeh tvorcov titulov ako That Dragon alebo Cancer.

2. Against the Odds

Téma: esport

Jazyk: anglický

Titulky: české, anglické...

Trvanie: 1 hodina 20 minút

Against the Odds / Proti očakávaniam [CZ titulky]

Stoja za najväčšou esportovou rozprávkou v histórii. Team OG v roku 2018 ukázal, že aj v novom zložení a bez náklonnosti verejnosti dokáže urvať to najcennejšie, čo esportová scéna skrýva – turnaj The International v Dota 2. Against the Odds skvele mapuje príbeh týchto oddaných hráčov, ktorí sa z nuly dostali až na vrchol.

3. The Ripple Effect

Téma: zakladateľ Atari

Jazyk: anglický

Titulky: anglické

Trvanie : 25 minút

Atari

Človek, ktorý raz a navždy zmenil gamingový priemysel. To je Nolan Bushnell, zakladateľ Atari. Práve táto epizóda série The Ripple Effect ukazuje skromné začiatky tohto majstra, ktoré videli mimo iné k vytvoreniu kultovej hry Pong.

4. Esports Unfold

Téma: vrcholový hráč Dota 2

Jazyk: anglický

Titulky: české, anglické...

Trvanie: 8 minút

Spoznaj pravého JerAxa [CZ titulky]

Ako vyzerá bežný život jedného z najznámejších mien z esportového Dota 2 sveta? Aj o tom je prepracovaná séria Esports Unfold , ktorá prináša pohľad do vnútra svetoznámych esportových osobností ako Topson, JerAx alebo Agge.

Celú sériu s ďalšími epizódami sleduj tu ⬇️

5. Mind of a Beast

Téma: mind set profi hráča

Jazyk: anglický

Titulky: české, anglické...

Trvanie: 11 minút

Mind of a Beast [CZ titulky]

Daigo Umehara sa už niekoľko rokov pohybuje na špičke kompetitívneho hrania, a to konkrétne v hre Street Fighter. V krátkom filme Mind of a Beast ti prezradí, s akými nepriateľmi bojuje vo svojom vnúttri a čo z neho robí súťaživého človeka. Umehara neustále hľadá nové výzvy – ktorá bude tá ďalšia?

6. Wreck or Get Rekt

Téma: rivali v esporte

Jazyk : anglický

Titulky : české, anglické...

Trvanie : 43:04

Wreck or Get Rekt [CZ titulky]

Ako to vyzerá, keď sa vedľa seba usadia dvaja najväčší rivali v ikonickej bojovej hre Street Fighter? Udržia nervy na uzde? Wreck or Get Rekt je zaujímavým prepojením reálneho sveta a popkultúrnym titulom, ktorého odkaz rezonuje už dlhé roky.

7. Diggin' in the Carts

Téma: vývoj hernej hudby

Jazyk: anglický

Titulky: anglické...

Trvanie: 14:53

The rise of VGM

Japonci patria k najslávnejším skladateľom hernej hudby na svete, pričom Junko Ozawa a Hirokazu Tanaka z Nintenda sú jasnými príkladmi, ako sa to má v tejto oblasti robiť. Diel Diggin' in the Carts opisuje ich príbeh a obrovský vplyv, aký majú na priemysel VGM (Video Game Music).

8. The Art of Street Fighting

Téma: cesta na vrchol v Street Fighting

Jazyk: anglický príp. titulky

Titulky: anglické...

Trvanie: 49:19

The Art of Street Fighting

Luffy, Xiao Hai, Tokido, Gamerbee a Diago. Zrejme neexistuje štvorica známejších svetových hráčov titulu Street Fighter V, než sú oni. Ako to vo svojich hlavách zvládajú a čo ich cestu na vrchol sprevádzalo? Presne to vysvetľuje The Art of Street Fighting .

9. Conquest Road Trip

Téma: spoznávanie fighters komunity v rôznych mestách USA

Jazyk: anglický

Titulky: anglické...

Trvanie: 7 minút

Philadelphia

Niekedy to nie je o cieli, ale o ceste. Conquest Road Trip ukazuje herné dobrodružstvo profesionálnych hráčov Anakina a Snake Eyeze, ktorí sa zastavujú v rôznych amerických mestách a spoznávajú lokálne scény založené na hernom fighterstve.

10. Cultivation

Téma: reštart v esportovej kariére

Jazyk: anglický

Titulky: anglické...

Trvanie: 10 minút

Restart

Výzvy a hranie hier idú ruka v ruke, ale pokiaľ je hráč limitovaný nariadeniami, nedá sa s tým čo robiť. To sa stalo v roku 2015 Leffenovi, švédskej hviezde Super Smash Bros. Melee, ktorému bolo zamietnuté súťaženie v Spojených štátoch . Čo sa však stalo potom? Druhá sezóna série Cultivation všetko vysvetľuje.

11. Gaming The Real World

Téma : hra (Minecraft IRL)

Jazyk : anglický

Titulky : anglické...

Trvanie : 1 hodina 12 minút

Gaming the Real World

Môže Minecraft zmeniť svet ? Gaming The Real World ukazuje ambicióznych hráčov tohto slávneho budovateľského titulu, ktorí sa chopili rolí architektov a navrhujú herné vylepšenia s potenciálom zmeniť skutočná mestá.

12. Part of the Game

Téma : esportová kultúra v Dánsku

Jazyk : anglický

Titulky : anglické...

Trvanie: 8 minút

Kodaň

Celý svet sa postupne transformuje do digitálneho prostredia a herné komunity sú typickým príkladom. Niekedy sa však hodí fyzicky „vycestovať“ a spoznať gamingový priemysel na vlastné oči. Part of the Game ukazuje dôležitosť skutočného prepojenia medzi ľuďmi.

13. Prism

Téma : Gamer s 3D protézou a psychológia v esporte

Jazyk : anglický

Titulky : anglické...

Trvanie : 3 minúty

Dan, gamer s bionickou rukou

Esportový priemysel nie je len o miliardách dolárov a obrovskom mediálnom záujme. Séria Prism ponúka pohľad za oponu a ukazuje napríklad Daniela Melvilla, ktorý hrá s robotickou rukou inšpirovanou Deus Ex, alebo Miu Stellberg , ktorá mentálne pomáha profesionálnym hráčom. Sú oni tými skutočnými hrdinami svojho oboru?

14. Levels

Téma: vývoj hry

Jazyk : anglický

Titulky : anglické...

Trvanie: 12 minút

Ako vznikol ručne robený megahit Cuphead

Zasvätili tomu svoj život a presvedčili verejnosť, že na každom pixeli záleží. Keď sa spojí umenie tvorby prepracovaných animovaných hier s láskou k precíznosti a detailom. O tom je séria Levels .