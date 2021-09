10 zaujímavostí, ktoré si o brankárovi Gigiovi Donnarummovi netušil

ako prvý zápas Sacchiho. Niečo podobné by sa im zrejme nepodarilo, ani keby si to plánovali.

Keď mal Gigio 16 rokov, stal sa druhým najmladším brankárom v histórii talianskeho futbalu, ktorý nastúpil v seniorskom zápase. Vo veku 16 rokov a 242 dní debutoval v drese AC Miláno v Serie A.Donnarumma obsadil v historických tabuľkách miesto za ikonickým gólmanom Giuseppem Sacchim , ktorý bol ešte o 13 dní mladší. Gigiho debut prišiel presne na deň o 73 rokov neskôr ako prvý zápas Sacchiho. Niečo podobné by sa im zrejme nepodarilo, ani keby si to plánovali.

Keď mal Gigio 16 rokov, stal sa druhým najmladším brankárom v histórii talianskeho futbalu, ktorý nastúpil v seniorskom zápase. Vo veku 16 rokov a 242 dní debutoval v drese AC Miláno v Serie A.Donnarumma obsadil v historických tabuľkách miesto za ikonickým gólmanom Giuseppem Sacchim , ktorý bol ešte o 13 dní mladší. Gigiho debut prišiel presne na deň o 73 rokov neskôr ako prvý zápas Sacchiho. Niečo podobné by sa im zrejme nepodarilo, ani keby si to plánovali.