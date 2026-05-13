Jazdci pelotónu počas 7. etapy pretekov Giro d'Italia z Castel di Sangro do Tagliacozza v Taliansku 16. mája 2025.
Všetko, čo potrebuješ vedieť o Giro d'Italia 2026

Od trasy po jazdcov, dresy a favoritov - tu je základný sprievodca 109. ročníkom talianskej cyklistickej Grand Tour.
Autor Charlie Allenby
8 min čítanie

Prvá z tohtoročných Grand Tours, Giro d'Italia, sa vráti na svoj 109. ročník. Ten sa uskutoční od 8. do 31. mája. Trojtýždňové preteky, ktoré sa po prvýkrát začínajú v Bulharsku, konkrétne v pobrežnom meste Nesebar, strávia tri dni na Balkáne a potom sa budú presúvať z juhu na sever po talianskej pevnine. 16. etapa vo Švajčiarsku je jediným ďalším prípadom, keď sa vydajú mimo talianskych hraníc. Celé podujatie slávnostne vyvrcholí v Ríme.
Najlepší jazdci sveta budú musieť zvládnuť 3 468 kilometrov medzi štartom pri Čiernom mori a finálovým okruhom v talianskom hlavnom meste. Čaká ich 48 764 metrov stúpania na ikonických miestach v Apeninách, údolí Aosta, Alpách a Dolomitoch.

Tu je všetko, čo potrebuješ vedieť pred pretekmi Giro d'Italia 2026 - od stereotypne náročnej trate až po neľútostný boj o celkovú klasifikáciu s reálnou domácou nádejou.
Infografika zobrazujúca trasu Giro d'Italia 2026.

Giro d'Italia 2026 štartuje v Bulharsku

01

Trasa Giro d'Italia 2026: niečo staré, niečo nové

Zatiaľ čo zahraničné štarty Grand Tours sa v uplynulom období stali bežnou záležitosťou, Giro d'Italia v roku 2026 bude mať po prvý raz Grande Partenze, štart mimo Taliansko dva roky v rade. Bulharsko sa stane 11. krajinou, ktorá bude hostiť štart Gira, po Albánsku v minulom roku.
Na trati chýba rovnaké prevýšenie ako vlani (niečo vyše 3 500 m), ale zachováva si náročnosť, ktorou sa Giro preslávilo. Potvdzujú to najmä 14-kilometrové stúpanie 7. etapy na Blockhaus (dejisko prvého etapového víťazstva Eddyho Merckxa na Gire v roku 1967), monštruózna toskánska časovka jednotlivcov na 42 km v 10. etape, pílovitý profil 14. etapy s piatimi kategorizovanými stúpaniami v údolí Aosta na 133 km a zničujúce úseky Dolomitoch v 19. a 20. etape.
Celkovo čaká pelotón v roku 2026 jedna časovka jednotlivcov, osem šprintérskych etáp, sedem stredne náročných horských etáp a päť vysokohorských etáp.
Nižšie si pozri kompletný prehľad 21 jednotlivých etáp Giro d'Italia:

Dátum

Etapa

Trasa

Vzdialenosť

Prevýšenie

Piatok, 8. máj

1

Nessebar - Burgas

147km

876m

Sobota, 9. máj

2

Burgas - Veliko Tarnovo

221km

2411m

Nedeľa, 10. máj

3

Plovdiv - Sofia

175km

1577m

Pondelok, 11. máj

Deň oddychu

Utorok, 12. máj

4

Catanzaro – Cosenza

138km

1681m

Streda, 13. máj

5

Praia a Mare - Potenza

203km

3740m

Štvrtok, 14. máj

6

Paestum - Neapol

141km

684m

Piatok, 15. máj

7

Formia - Blockhaus

244km

4472m

Sobota, 16. máj

8

Chieti - Fermo

156km

1872m

Nedeľa, 17. máj

9

Cervia - Corno alle Scale

184km

2352m

Pondelok, 18. máj

Deň oddychu

Utorok, 19. máj

10

Viareggio - Massa ITT

42km

98m

Streda, 20. máj

11

Porcari (Paper District) - Chiavari

195km

2550m

Štvrtok, 21. máj

12

Imperia - Novi Ligure

175km

2165m

Piatok, 22. máj

13

Alessandria - Verbania

189km

1398m

Sobota, 23. máj

14

Aosta - Pila (Gressan)

133km

4202m

Nedeľa, 24. máj

15

Voghera - Miláno

157km

630m

Pondelok, 25. máj

Deň oddychu

Utorok, 26. máj

16

Bellinzona - Carì

113km

2961m

Streda, 27. máj

17

Cassano d'Adda - Andalo

202km

3216m

Štvrtok, 28. máj

18

Fai della Paganella - Pieve di Soligo

171km

1889m

Piatok, 29. máj

19

Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)

151km

4834m

Sobota, 30. máj

20

Gemona del Friuli - Piancavallo

200km

3827m

Nedeľa, 31. máj

21

Rím - Rím

131km

1329m

02

Bulharsko láka

Balkánska krajina bude kulisou prvých troch dní, ale relatívne krotký terén, ktorý ponúka, znamená, že o triumf budú pravdepodobne bojovať šprintéri. Priprav sa aj na úniky, čo znamená, že v prvý deň odpočinku na pretekoch sa v „maglia rosa“ môže objaviť niekoľko prekvapujúcich tvárí.
03

1. týždeň: Šprinty a otrasy v celkovej klasifikácii

Po prvom dni odpočinku 11. mája, ktorý umožní pelotónu odísť z Bulharska a zamieriť na južné pobrežie Talianska, môžeš očakávať v 4. a 6. etape šprintérske súboje, medzi ktorými bude prebiehať jeden deň jazdy. Mamutia 244-kilometrová trasa 7. etapy z Formia do Blockhausu je prvou skutočnou skúškou pre favoritov celkovej klasifikácie a zaručene zamieša celkovým poradím po šiestich dňoch súbojov. 14-kilometrové stúpanie na vrchol v Blockhause pravdepodobne spôsobí, že viaceré snahy na celkové poradie ochabnú.
Ak sa aj 7. etapa neskončí veľkou šou, 9. etapa a finále prvého týždňa určite áno. 184 kilometrov dlhá trať obsahuje väčšinu z 2 352 metrov stúpania na posledných 30 km a s nasledujúcim dňom odpočinku si jazdci môžu dovoliť prekročiť svoje limity.
04

Druhý týždeň: Mamutia časovka, špurt inšpirovaný legendou a strmá sobota

Po druhom dni odpočinku je 10. etapa určená pre časovkárskych špecialistov a obsahuje rovinatú, 42-kilometrovú trať pozdĺž toskánskeho pobrežia z Viareggia do Massy. Aj keď na cyklistov čaká ešte veľa výziev, jej dĺžka znamená, že akákoľvek chyba uchádzača o celkový triumf bude tvrdo potrestaná. Nasledujúci deň je na kopcovitejšej strane, ale práve 12. etapa vzbudí záujem všetkých klasikárov v pelotóne - jej trasa je takmer opačná ako trasa legendárnych pretekov Miláno-San Remo.
Nasleduje deň presunov smerom k Alpám, ktorý poslúži ako rozcvička pred tým, čo príde v tretiu sobotu pretekov. Štrnásta etapa, v ktorej sa do 133 km pretekov vtesná 4 202 m prevýšenia, začína tak, ako sa patrí, stúpaním prvej kategórie na Saint-Barthélemy. Keď sa jazdci nadýchnu pri zjazde, situácia sa opäť rozbehne a pred záverečným 16,5-kilometrovým finišom na vrchole v Pile - stúpaním s priemerným sklonom 7 % - budú nasledovať tri kategorizované stúpania za sebou. Druhý týždeň sa končí etapou do Milána zameranou na šprint. Bude posledná príležitosť pre rýchlych mužov až do nedeľného rímskeho finále.
05

Tretí týždeň: Stúpania, stúpania a ešte raz stúpania

Po záverečnom dni odpočinku prichádza krátky, ostrý švajčiarsky výlet - 113-kilometrová etapa vrátane okruhu, ktorý dvakrát prinesie stúpania Torre a Leontica a potom sa skončí vrchárskym finišom na 11,6 km a 8 % priemerného sklonu cesty do lyžiarskeho strediska Carì v taliansky hovoriacom kantóne Ticino. Nasledujú dve prechodné etapy. Potom príde to, na čo každý čaká - 19. etapa, o ktorej sa hovorí ako o kráľovnej Gira 2026. Obsahuje šesť stúpaní, takmer 5 000 m prevýšenia a hors kategórie a Cima Coppi (najvyšší bod edície) Passo Giau (9,7 km s priemerom 9,4 %). Očakávaj poriadnu šou v boji o celkové prvenstvo alebo upevnenie ružového dresu v Dolomitoch.
Ak o všetkom nerozhodne 19. etapa, tak 20. etapa určite áno. I keď je z väčšej časti zvlnený terén, jej dvojité stúpanie na Piancavallo by mohlo byť miestom, kde sa preteky nakoniec vyhrajú alebo prehrajú. Po troch týždňoch v sedle budú nakoniec korunovaní rôzni víťazi dresov na slávnostnom dojazde do Ríma, ktorý však zaručene skončí šprintom. Aj tak by sa mohol ukázať ako kľúčový pri rozhodovaní bodovacej súťaže.
06

Jzadci na Giro d'Italia 2026

Giro d'Italia bude tvrdým súbojom medzi najzaujímavejšími talentmi a velikánmi sveta cyklistiky. Štartová listina je plná jazdcov, ktorí už majú skúsenosti s víťazstvom na Grand Tour. A tiež jazdcov, ktorí majú ambície zapísať svoje meno do histórie tohto športu.
Dvojnásobný víťaz Tour de France a šampión La Vuelty z roku 2025 Jonas Vingegaard sa pokúsi stať iba ôsmym jazdcom v histórii, ktorý vyhral všetky tri Grand Tours, a keďže proti nemu nebude stáť Tadej Pogačar, Dán je jasným favoritom.
Jeho najpravdepodobnejší konkurent v boji o maglia rosa João Almeida zas nemôže nastúpiť pre chorobu. To znamená, že UAE Team Emirates pravdepodobne podporí Adama Yatesa alebo Jaya Vinea v snahe o celkový triumf. Vingegaardova korunovácia je pravdepodobná, ale určite nie samozrejmá.
Egan Bernal, Richard Caparaz a Jai Hindley z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe už v minulosti vyhrali Corsa Rosa, zatiaľ čo Hindleyho tímový kolega Giulio Pellizzari v roku 2025 na domácej Grand Tour naplno prerazil. Následne sa stal ťahúňom tímu, keď predchádzajúci líder Primož Roglič odstúpil v 16. etape a skončil šiesty.
Napokon medzi outsiderov, ktorí by mohli profitovať z prípadných Vingegaardových chýb, patria rakúsky jazdec Felix Gall a Ben O'Connor z tímu Jayco AlUla.
07

Tímy: Red Bull - BORA - hansgrohe plné talianskych talentov

Na Giro d'Italia 2026 zostalo 23 tímov, ktoré sa predstavili počas ročníka 2025. To znamená, že v Bulharsku sa opäť objaví 184 jazdcov. Okrem 18 tímov WorldTour dostali prihlášky na divokú kartu talianske celky Bardiana CF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, švajčiarske tímy Tudor Pro Cycling a Pinarello Q36.5 Pro Cycling a francúzske prokontinentálne družstvo Unibet Rose Rockets.
Spomedzi 18 tímov WorldTour, ktoré sa zúčastnia pretekov Giro d'Italia 2026, má Red Bull - BORA - hansgrohe špičkovú zostavu a môže si dovoliť luxus v podobe dvojnásobného útoku na celkovú klasifikáciu s Giulom Pellizzarim a Jaiom Hindleym. Túto dvojicu budú v horách podporovať domestici Aleksandr Vlasov a Ben Zwiehoff, zatiaľ čo Nico Denz a Gianni Moscon ich budú chrániť na rovinatom a zvlnenom teréne Bel Paese.
08

Dresy a klasifikácia na Giro d'Italia: čo potrebuješ vedieť

Ako je už tradíciou, Giro d'Italia 2026 udelí na konci každého dňa pretekov štyri charakteristické dresy lídrom jednotlivých klasifikácií. Sú to:
  • Maglia Rosa (ružový) - ikonický dres Giro d'Italia, ktorý sa udeľuje lídrovi celkovej klasifikácie podľa času.
  • Maglia Ciclamino (fialový) - udeľuje sa lídrovi bodovacej klasifikácie, zvyčajne šprintérovi.
  • Maglia Azzurra (modrý) - nosí ho líder horskej klasifikácie, ktorý odmeňuje najlepších vrchárov pretekov.
  • Maglia Bianca (biela) - vyhradená pre najlepšieho jazdca do 25 rokov v celkovej klasifikácii.
Na konci každej etapy sa udeľujú prémie 10, 6 a 4 sekundy prvým trom pretekárom v cieli, ako aj 3, 2 a 1 sekunda v medzišprinte, čím sa každá etapa stáva rozhodujúcou pre celkovú klasifikáciu.
