Prvá z tohtoročných Grand Tours, Giro d'Italia, sa vráti na svoj 109. ročník. Ten sa uskutoční od 8. do 31. mája. Trojtýždňové preteky, ktoré sa po prvýkrát začínajú v Bulharsku, konkrétne v pobrežnom meste Nesebar, strávia tri dni na Balkáne a potom sa budú presúvať z juhu na sever po talianskej pevnine. 16. etapa vo Švajčiarsku je jediným ďalším prípadom, keď sa vydajú mimo talianskych hraníc. Celé podujatie slávnostne vyvrcholí v Ríme.
Najlepší jazdci sveta budú musieť zvládnuť 3 468 kilometrov medzi štartom pri Čiernom mori a finálovým okruhom v talianskom hlavnom meste. Čaká ich 48 764 metrov stúpania na ikonických miestach v Apeninách, údolí Aosta, Alpách a Dolomitoch.
Zatiaľ čo zahraničné štarty Grand Tours sa v uplynulom období stali bežnou záležitosťou, Giro d'Italia v roku 2026 bude mať po prvý raz Grande Partenze, štart mimo Taliansko dva roky v rade. Bulharsko sa stane 11. krajinou, ktorá bude hostiť štart Gira, po Albánsku v minulom roku.
Na trati chýba rovnaké prevýšenie ako vlani (niečo vyše 3 500 m), ale zachováva si náročnosť, ktorou sa Giro preslávilo. Potvdzujú to najmä 14-kilometrové stúpanie 7. etapy na Blockhaus (dejisko prvého etapového víťazstva Eddyho Merckxa na Gire v roku 1967), monštruózna toskánska časovka jednotlivcov na 42 km v 10. etape, pílovitý profil 14. etapy s piatimi kategorizovanými stúpaniami v údolí Aosta na 133 km a zničujúce úseky Dolomitoch v 19. a 20. etape.
Celkovo čaká pelotón v roku 2026 jedna časovka jednotlivcov, osem šprintérskych etáp, sedem stredne náročných horských etáp a päť vysokohorských etáp.
Nižšie si pozri kompletný prehľad 21 jednotlivých etáp Giro d'Italia:
Dátum
Etapa
Trasa
Vzdialenosť
Prevýšenie
Piatok, 8. máj
1
Nessebar - Burgas
147km
876m
Sobota, 9. máj
2
Burgas - Veliko Tarnovo
221km
2411m
Nedeľa, 10. máj
3
Plovdiv - Sofia
175km
1577m
Pondelok, 11. máj
Deň oddychu
Utorok, 12. máj
4
Catanzaro – Cosenza
138km
1681m
Streda, 13. máj
5
Praia a Mare - Potenza
203km
3740m
Štvrtok, 14. máj
6
Paestum - Neapol
141km
684m
Piatok, 15. máj
7
Formia - Blockhaus
244km
4472m
Sobota, 16. máj
8
Chieti - Fermo
156km
1872m
Nedeľa, 17. máj
9
Cervia - Corno alle Scale
184km
2352m
Pondelok, 18. máj
Deň oddychu
Utorok, 19. máj
10
Viareggio - Massa ITT
42km
98m
Streda, 20. máj
11
Porcari (Paper District) - Chiavari
195km
2550m
Štvrtok, 21. máj
12
Imperia - Novi Ligure
175km
2165m
Piatok, 22. máj
13
Alessandria - Verbania
189km
1398m
Sobota, 23. máj
14
Aosta - Pila (Gressan)
133km
4202m
Nedeľa, 24. máj
15
Voghera - Miláno
157km
630m
Pondelok, 25. máj
Deň oddychu
Utorok, 26. máj
16
Bellinzona - Carì
113km
2961m
Streda, 27. máj
17
Cassano d'Adda - Andalo
202km
3216m
Štvrtok, 28. máj
18
Fai della Paganella - Pieve di Soligo
171km
1889m
Piatok, 29. máj
19
Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)
151km
4834m
Sobota, 30. máj
20
Gemona del Friuli - Piancavallo
200km
3827m
Nedeľa, 31. máj
21
Rím - Rím
131km
1329m
02
Bulharsko láka
Balkánska krajina bude kulisou prvých troch dní, ale relatívne krotký terén, ktorý ponúka, znamená, že o triumf budú pravdepodobne bojovať šprintéri. Priprav sa aj na úniky, čo znamená, že v prvý deň odpočinku na pretekoch sa v „maglia rosa“ môže objaviť niekoľko prekvapujúcich tvárí.
03
1. týždeň: Šprinty a otrasy v celkovej klasifikácii
Po prvom dni odpočinku 11. mája, ktorý umožní pelotónu odísť z Bulharska a zamieriť na južné pobrežie Talianska, môžeš očakávať v 4. a 6. etape šprintérske súboje, medzi ktorými bude prebiehať jeden deň jazdy. Mamutia 244-kilometrová trasa 7. etapy z Formia do Blockhausu je prvou skutočnou skúškou pre favoritov celkovej klasifikácie a zaručene zamieša celkovým poradím po šiestich dňoch súbojov. 14-kilometrové stúpanie na vrchol v Blockhause pravdepodobne spôsobí, že viaceré snahy na celkové poradie ochabnú.
Ak sa aj 7. etapa neskončí veľkou šou, 9. etapa a finále prvého týždňa určite áno. 184 kilometrov dlhá trať obsahuje väčšinu z 2 352 metrov stúpania na posledných 30 km a s nasledujúcim dňom odpočinku si jazdci môžu dovoliť prekročiť svoje limity.
04
Druhý týždeň: Mamutia časovka, špurt inšpirovaný legendou a strmá sobota
Po druhom dni odpočinku je 10. etapa určená pre časovkárskych špecialistov a obsahuje rovinatú, 42-kilometrovú trať pozdĺž toskánskeho pobrežia z Viareggia do Massy. Aj keď na cyklistov čaká ešte veľa výziev, jej dĺžka znamená, že akákoľvek chyba uchádzača o celkový triumf bude tvrdo potrestaná. Nasledujúci deň je na kopcovitejšej strane, ale práve 12. etapa vzbudí záujem všetkých klasikárov v pelotóne - jej trasa je takmer opačná ako trasa legendárnych pretekov Miláno-San Remo.
Nasleduje deň presunov smerom k Alpám, ktorý poslúži ako rozcvička pred tým, čo príde v tretiu sobotu pretekov. Štrnásta etapa, v ktorej sa do 133 km pretekov vtesná 4 202 m prevýšenia, začína tak, ako sa patrí, stúpaním prvej kategórie na Saint-Barthélemy. Keď sa jazdci nadýchnu pri zjazde, situácia sa opäť rozbehne a pred záverečným 16,5-kilometrovým finišom na vrchole v Pile - stúpaním s priemerným sklonom 7 % - budú nasledovať tri kategorizované stúpania za sebou. Druhý týždeň sa končí etapou do Milána zameranou na šprint. Bude posledná príležitosť pre rýchlych mužov až do nedeľného rímskeho finále.
05
Tretí týždeň: Stúpania, stúpania a ešte raz stúpania
Po záverečnom dni odpočinku prichádza krátky, ostrý švajčiarsky výlet - 113-kilometrová etapa vrátane okruhu, ktorý dvakrát prinesie stúpania Torre a Leontica a potom sa skončí vrchárskym finišom na 11,6 km a 8 % priemerného sklonu cesty do lyžiarskeho strediska Carì v taliansky hovoriacom kantóne Ticino. Nasledujú dve prechodné etapy. Potom príde to, na čo každý čaká - 19. etapa, o ktorej sa hovorí ako o kráľovnej Gira 2026. Obsahuje šesť stúpaní, takmer 5 000 m prevýšenia a hors kategórie a Cima Coppi (najvyšší bod edície) Passo Giau (9,7 km s priemerom 9,4 %). Očakávaj poriadnu šou v boji o celkové prvenstvo alebo upevnenie ružového dresu v Dolomitoch.
Ak o všetkom nerozhodne 19. etapa, tak 20. etapa určite áno. I keď je z väčšej časti zvlnený terén, jej dvojité stúpanie na Piancavallo by mohlo byť miestom, kde sa preteky nakoniec vyhrajú alebo prehrajú. Po troch týždňoch v sedle budú nakoniec korunovaní rôzni víťazi dresov na slávnostnom dojazde do Ríma, ktorý však zaručene skončí šprintom. Aj tak by sa mohol ukázať ako kľúčový pri rozhodovaní bodovacej súťaže.
06
Jzadci na Giro d'Italia 2026
Giro d'Italia bude tvrdým súbojom medzi najzaujímavejšími talentmi a velikánmi sveta cyklistiky. Štartová listina je plná jazdcov, ktorí už majú skúsenosti s víťazstvom na Grand Tour. A tiež jazdcov, ktorí majú ambície zapísať svoje meno do histórie tohto športu.
Dvojnásobný víťaz Tour de France a šampión La Vuelty z roku 2025 Jonas Vingegaard sa pokúsi stať iba ôsmym jazdcom v histórii, ktorý vyhral všetky tri Grand Tours, a keďže proti nemu nebude stáť Tadej Pogačar, Dán je jasným favoritom.
Jeho najpravdepodobnejší konkurent v boji o maglia rosa João Almeida zas nemôže nastúpiť pre chorobu. To znamená, že UAE Team Emirates pravdepodobne podporí Adama Yatesa alebo Jaya Vinea v snahe o celkový triumf. Vingegaardova korunovácia je pravdepodobná, ale určite nie samozrejmá.
Egan Bernal, Richard Caparaz a Jai Hindley z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe už v minulosti vyhrali Corsa Rosa, zatiaľ čo Hindleyho tímový kolega Giulio Pellizzari v roku 2025 na domácej Grand Tour naplno prerazil. Následne sa stal ťahúňom tímu, keď predchádzajúci líder Primož Roglič odstúpil v 16. etape a skončil šiesty.
Napokon medzi outsiderov, ktorí by mohli profitovať z prípadných Vingegaardových chýb, patria rakúsky jazdec Felix Gall a Ben O'Connor z tímu Jayco AlUla.
07
Tímy: Red Bull - BORA - hansgrohe plné talianskych talentov
Na Giro d'Italia 2026 zostalo 23 tímov, ktoré sa predstavili počas ročníka 2025. To znamená, že v Bulharsku sa opäť objaví 184 jazdcov. Okrem 18 tímov WorldTour dostali prihlášky na divokú kartu talianske celky Bardiana CF 7 Saber, Team Polti VisitMalta, švajčiarske tímy Tudor Pro Cycling a Pinarello Q36.5 Pro Cycling a francúzske prokontinentálne družstvo Unibet Rose Rockets.
Spomedzi 18 tímov WorldTour, ktoré sa zúčastnia pretekov Giro d'Italia 2026, má Red Bull - BORA - hansgrohe špičkovú zostavu a môže si dovoliť luxus v podobe dvojnásobného útoku na celkovú klasifikáciu s Giulom Pellizzarim a Jaiom Hindleym. Túto dvojicu budú v horách podporovať domestici Aleksandr Vlasov a Ben Zwiehoff, zatiaľ čo Nico Denz a Gianni Moscon ich budú chrániť na rovinatom a zvlnenom teréne Bel Paese.
08
Dresy a klasifikácia na Giro d'Italia: čo potrebuješ vedieť
Ako je už tradíciou, Giro d'Italia 2026 udelí na konci každého dňa pretekov štyri charakteristické dresy lídrom jednotlivých klasifikácií. Sú to:
Maglia Rosa (ružový) - ikonický dres Giro d'Italia, ktorý sa udeľuje lídrovi celkovej klasifikácie podľa času.
Maglia Ciclamino (fialový) - udeľuje sa lídrovi bodovacej klasifikácie, zvyčajne šprintérovi.
Maglia Azzurra (modrý) - nosí ho líder horskej klasifikácie, ktorý odmeňuje najlepších vrchárov pretekov.
Maglia Bianca (biela) - vyhradená pre najlepšieho jazdca do 25 rokov v celkovej klasifikácii.
Na konci každej etapy sa udeľujú prémie 10, 6 a 4 sekundy prvým trom pretekárom v cieli, ako aj 3, 2 a 1 sekunda v medzišprinte, čím sa každá etapa stáva rozhodujúcou pre celkovú klasifikáciu.
Ak ťa tento text zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na Instagrame aj na TikToku.