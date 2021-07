Gravel je nový pojem v cyklistickom športe, pre ktorý by si sa mal nadchnúť

(teraz známe ako UNBOUND). Rozhovor nám poskytol po absolvovaní vyčerpávajúcej 160-kilometrovej testovacej jazdy na jednej z najzradnejších ciest v jeho domovskom štáte Texas (video The Road to Nowhere si môžeš pozrieť úplne hore 👆), aby ti vysvetlil všetko, čo potrebuješ o gravel cyklistike vedieť.

„Je to zmes medzi horskou a cestnou cyklistikou , z ktorých sa prepožičiavajú ich rôzne charakteristiky, aby sa našla stredná cesta,“ vysvetľuje Strickland.

Tento šport skrátka umožňuje jazdcom vydať sa do neznáma po tradičných asfaltových cestách, menej udržiavaných vedľajších cestách či lesných a horských trailoch za skutočnou kombináciou prostredia a slobody, ktorú len ťažko nájdeš inde ako na gravel biku .

. Dostaneš možnosť uniknúť na menej prejdené cesty, ako na horskom bicykli, a jazdiť aj v skupinách, hoci byť spoločenský tu nie je kľúčové. Je to voľnejšia forma ako jazda na ceste, ale nie taká voľná forma ako horská cyklistika.“

„Horskí cyklisti bývajú osamelí ľudia, ktorí sa vydajú do lesa hľadať mier, zatiaľ, čo cestná cyklistika je spoločenská disciplína,“ pokračuje Strickland. „ Gravel je niečo medzi . Dostaneš možnosť uniknúť na menej prejdené cesty, ako na horskom bicykli, a jazdiť aj v skupinách, hoci byť spoločenský tu nie je kľúčové. Je to voľnejšia forma ako jazda na ceste, ale nie taká voľná forma ako horská cyklistika.“

Keď títo prví jazdci smerovali do odľahlejších oblastí , rýchlo si uvedomili, že ich vybavenie sa bude musieť vyvíjať tak, aby zodpovedalo terénu.

Keď títo prví jazdci smerovali do odľahlejších oblastí , rýchlo si uvedomili, že ich vybavenie sa bude musieť vyvíjať tak, aby zodpovedalo terénu.