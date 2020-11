🎙️ Kto je vlastne HenryG a ho možno poznať?

Ak sa niekedy založí Counter-Strike sieň slávy, Brit Henry „HenryG“ Greer bude určite medzi prvými, ktorí do nej vstúpia. Aktuálne je známy ako jeden z najikonickejších hlasov v najväčších CS:GO zápasoch , no a kedysi patril medzi špičku Counter-Strike Source scény, pričom vyhral niekoľko turnajov a v rokoch 2007 až 2011 bol kľúčovým hráčom na mnohých CGS súťažiach.

Fotka ani meno ti až toľko nehovoria? V tom prípade si pusti nasledujúce video. 👇 🎬 Ak si niekedy sledoval tie najväčšie CS:GO zápasy, určite ti tento hlas príde povedomý . Komentovanie zápasov je tiež umenie, no a HenryG by sa aj dnes mohol radiť jednoznačne medzi špičku.

👨‍💼 Prechod z komentátora na manažéra CS:GO esport tímu

HenryG: „Presun z komentátora na generálneho manažéra bol ťažkým rozhodnutím. Ak som tak mal spraviť, tak jedine so značkou, ktorá sa zhoduje s mojimi víziami v oblasti esportu. Mojou úlohou je viac ako len spravovanie esportového tímu – bojujem za pozitívnu zmenu v komunite, pričom aj Cloud9 je jej súčasťou. V C9 mi zverili do rúk celé CS:GO a úprimne, je to jeden z najodvážnejších krokov, aké kedy ktorákoľvek organizácia za dlhú dobu spravila .“

Predtým, ako sa HenryG pripojil k organizácii Cloud9, zažila CS:GO sekcia turbulentné časy. Od jej najdôležitejšieho víťazstva na Major turnaji v Bostone v roku 2018 sa tím neustále vyvíjal a hráči pravidelne prichádzali a odchádzali . Keď to HenryG vzal do vlastných rúk, vedel, že je potrebné začať odznova .

💸 Prvá veľká posila Alex „ALEX“ McMeekin

Krátko po vyhlásení nového GM v Cloud9 nasledovali ďalšie veľké novinky zo strany organizácie. Netrvalo dlho a Henry9 ohlásil prvého hráč v novom tíme, kým nie je nik iný ako britský in-game líder Alex „ALEX“ McMeekin . To však nebolo všetko. Šokujúca bola suma, ktorá bola súčasťou kontraktu, a to 1,65 milióna dolárov na tri roky.

HenryG : „Alexa poznám už dlhé roky a je jasné, že nás spája spoločná národnosť. Plne mu dôverujem v tíme, ako aj jeho túžbe získavať trofeje. Sám som bol bývalým IGLkom (in-game leadrom) a bolo to niečo, na čo som bol počas kariéry hrdý, keď sa na to pozriem spätne. V Alexovi vidím fantastické IGL kvality a myslím si, že je iba na začiatku svojej cesty . Vie, čo musí urobiť, aby s týmto tímom uspel.“

💰 Zverejnenie miliónových kontraktov. Áno či nie?