V sérii HERstory ti prinášame príbehy z každodenného života mladých zaujímavých žien . Chceš vedieť, kde pracujú a zabávajú sa súčasné aktívne ženy? Čo ich v živote motivovalo a kde trávia svoj voľný čas? Na malý okamih nahliadni do ich životných príbehov a nechaj sa inšpirovať .

Minule to bola co-founderka optiky Katka Grigarová a lekárka Nika Urdová

Teraz tvoju myseľ otvorí Denisa Nepali a.k.a. Denise Charbó

Keď sa ráno zobudíš prvá vec, na ktorú pomyslíš, je?

Aktuálne je to moja šesťtýždňová dcérka Zoe, ktorá ma ráno pravidelne budí.

Ako si sa dostala k svojej profesii a čo by si poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry?

K brušnému tancu som sa dostala ako tínedžerka, keď som robila scénický a historický šerm, a popri tom sme robili ohňové šou. Vždy ma fascinovali „orientálne“ kultúry, bolo to pre mňa niečo vzdialené a trošku mystické, a túto mystiku som chcela tak trochu preniesť do našich šou. Brušný tanec som robila ako hobby a čím dlhšie som to robila, tým viac som si uvedomovala, že toto je ono.

Ako antropologička skúma tradície a pôvod kultúr © Dorota Holubová

Navyše brušný tanec je tak bohatý, že sa dá rôzne štylizovať, takže dáva priestor na vyniknutie osobnosti, umeleckého cítenia, dokonca politickej situácie... je to jednoducho performatívne umenie. Myslím, že nielen mladí ľudia, ale všeobecne ľudia, keď robia niečo, v čom sa dobre cítia a majú tým, čo povedať širšej verejnosti, nech to robia aj naďalej a tým si pritiahnu aj svoje publikum.

Čo máš najradšej na svojej práci a čo naopak neznášaš?

Milujem našu belly dance komunitu, ktorá je úžasná v Bratislave, na Slovensku, v Európe či globálne vôbec. Jednoducho „sisterhood is powerful“ alebo v jednote je sila. Naopak nemám rada, ak sa niekedy stretnem o opačným postojom.

Rozpliesť všetky náhrdelníky je niekedy umenie © Dorota Holubová

Obľúbený nástroj © Dorota Holubová

Kde si študovala a čo by si poradila iným, keď si vyberajú štúdium?

Ja som študovala sociálnu a kultúrnu antropológiu na FSEV UK (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského) v Bratislave a bola to najlepšia voľba. Pre toto štúdium som sa rozhodla pravdupovediac skôr intuitívne. Verila som, že to obohatí moje poznanie a tiež som bola zvedavá, čo to vlastne tá antropológia je. Napokon som sa po skončení magisterského štúdia vybrala ako dobrovoľník do Indie na projekt zameraný na rozvoj a pomoc domorodým kmeňom v Indii.

Táto intenzívna skúsenosť ma utvrdila v rozhodnutí bádať v tejto oblasti a s mojou víziou ďalej skúmať túto problematiku som sa dostala na Ústav orientalistiky SAV (Slovenská akadémia vied), kde som získala pod vedením múdrych ľudí svoj doktorát. Väčšinu svojho štúdia som tak strávila na výskume v rôznych kútoch rurálnej Indie a napokon aj v iných krajínách Ázie, čo ma doteraz inšpiruje v mojom tanci. Každý to má pri výbere štúdia inak, ale pre mňa zavážili tieto dva faktory – intuícia a zvedavosť.

Pohyby rúk sú dôležitým prvkom tribal fusion belly dance © Dorota Holubová

Pripojiť sa na kurz brušného tanca môžeš aj online cez stream © Dorota Holubová

Detaily pohybov © Dorota Holubová

Ako a kde najradšej tráviš voľný čas?

Keď som doma, tak si niečím zamestnávam ruky, rada sa hrabem v zemi, pestujem alebo presádzam rastlinky, šijem si, alebo si upravujem niečo na kostýmoch. Inak milujem cestovanie, takže ak mi to čas a okolnosti dovolia, tak sa potulujem najlepšie po nejakých zaujímavých kútoch zeme, minulý rok to bolo Maroko, Santorini a India, tento rok sme stihli ešte Paríž a keď nie, tak si pozriem nejaké cestovateľské dokumenty.

Aké miesto by si odporučila na trávenie voľného času?

Niekde, kde máš možnosť spomaliť a užívať si len daný moment. Žijeme v príliš rýchlej dobe.

Pred balením na vystúpenia to vyzerá ako pred sťahovaním © Dorota Holubová

Máš nejakú obľúbenú kaviareň, reštauráciu?

Aktuálne mám najradšej indickú reštauráciu Curry v centre Bratislavy, kde majú vynikajúcú masala dósu – juhoindické jedlo, ktoré sa podáva s kokosovým chutney a skvelé mango lassi.

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

Hodina v tanečnom štúdiu © Dorota Holubová

Aj na brušný tanec sa treba rozcvičiť © Dorota Holubová

To je ťažká otázka, lebo ja som naozaj všežrút a takmer o všetkom poviem, že to je moje najobľúbenejšie jedlo. Buď by to bolo nejaká slovenská „klasika“ od mojej maminky alebo „dál“ a basmati ryža od môjho muža.

Kto sú tvoji najbližší kamaráti a čo s nimi najradšej zdielaš?

Môj najlepší priateľ je zároveň môj manžel, zdieľam s ním úplne všetko a to isté, plus niečo extra o mojom mužovi zdieľam s najbližšími kamoškami. Som veľmi rada za týchto ľudí v mojom živote.

Domáci oltárik s podobizňami hinduistických bôžikov © Dorota Holubová

Kam najradšej cestuješ a aké destinácie si najčastejšie vyberáš?

Rada si vyberám destinácie, ktoré dýchajú históriou, ale nepohrdnem ani krásnymi plážami. Moja srdcovka je Ázia, čokoľvek v Ázii, ale zatiaľ vyhráva u mňa India. Je tam všetko, historické miesta, paláce, pláže, Himaláje, púšť a to nehovorím o skvelom jedle, farbách, vôňach a srdečných ľuďoch.

Akému športu sa venuješ, alebo ako sa udržiavaš fit?

Okrem belly dance sa venujem dlhodobo joge a keď si chcem zvýšiť kondičku, tak si dám HIIT, vysokointenzívny intervalový tréning, buď doma podľa videa alebo s trénerom v posilke.

Zmes obľúbených indických korení v dhabe © Dorota Holubová

Aký je tvoj recept na zdravie?

Byť hlavne mentálne fit, pravidelný myšlienkový detox. Verím, že zdravá myseľ je prvoradá pre fyzické zdravie.

Akú hudbu počúvaš najradšej?

Toho je veľa! Naozaj. Ako brušná tanečnica poviem, že milujem foklórne rytmy Blízkeho východu, zvuk mizmaru, darbuky, defu, bendiru alebo indickú klasickú hudbu, rágy s doprovodom sitaru, tabla, tampury, pakhávaču... Zimomriavky! Ale počúvam dosť elektronickú hudbu, skvelé sú fúzie orientálnej hudby, či klasických indických rág s elektronikou. Na takúto „fusion“ hudbu dosť často aj tvorím choreografie. Vypočujem si však aj klasický rock, dokonca si niekedy nostalgicky pustím metal. Pri malej dcérke som narazila na „lullaby version“ Bohemian Rhapsody od Queen.

Pri brušnom tanci sa naučíte zapájať všetky brušné svaly © Dorota Holubová

Aký je tvoj denný rituál?

Mám rada, keď sa po zobudení nemusím nikam ponáhľať, a preto si dám ráno dosť času na rozbeh. Hneď ráno sprcha na prebudenie a potom krátka meditácia pred naším oltárikom, óm a pár mantier pre priazeň bytia a potom pokiaľ možno pokojné raňajky, pri ktorých robení si rada pustím podcast. Cez deň sa potom snažím o niečo produktívne a večer opäť sprcha, meditácia, večera.

Tradičné šperky od Indie až po Severnú Afriku © Dorota Holubová

Deniska s darbukou, tradičným bubnom © Dorota Holubová

Máš nejaké zlozvyky alebo si zažila aj neúspech, ktorý ťa nakoniec niekam posunul?

Áno, jasne, aj zlozvyky aj neúspechy sú súčasťou života. Môj zlozvyk sú príliš vysoké očakávania od ľudí, a aj od seba samej. Niekedy to môže vyústiť deštruktívne vo vzťahoch, čo sa mi aj stalo. Stále na tejto mojej vlastnosti pracujem a snažím sa uplatňovať „filozofiu“ „let it go“ alebo „go with the flow“. Jednoducho všetko je, ako má byť. Mať ambície a vášeň je síce pekné, ale niekedy to netreba príliš hrotiť.

Čajový rituál a domáca pohodička © Dorota Holubová

Aký je tvoj sen? Je ešte niečo, čo by si chcela v živote dokázať?

Je toho veľa, čo by som chcela ešte dokázať, ani neviem, kde by som začala. Napríklad tento rok mal prebehnúť ďalší ročník nášho festivalu Bhumika Tribal Fest, ktorý pripravujeme s tanečnicami, a s ktorým sme minulý rok premiérovali. Tento rok sa mal opäť konať, avšak preložili sme ho na budúci rok pre aktuálnu pandémiu. Mojím snom je vybudovať etablovaný festival, platformu pre učenie sa a prezentovanie belly dance ako krásneho performatívneho umenia a taktiež týmto prezentovať kultúrnu diverzitu širšej verejnosti a zvyšovať tak kultúrnu senzitivitu. Myslím, že to ako spoločnosť potrebujeme.

S dcérkou Zoe, ktorá ju momentálne napĺňa štastím © Dorota Holubová

