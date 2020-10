V sérii HERstory ti prinášame príbehy z každodenného života mladých zaujímavých žien . Chceš vedieť, kde pracujú a zabávajú sa súčasné aktívne ženy? Čo ich v živote motivovalo a kde trávia svoj voľný čas? Na malý okamih nahliadni do ich životných príbehov a nechaj sa inšpirovať .

Ako si ilustrovala svoj svet porozpráva Katarína Hutníková

Keď sa ráno zobudíš prvá vec, na ktorú pomyslíš, je?

Akúkoľvek rannú myšlienku mi zaženie dcérka. Tá sa okamžite po rozlepení očí dožaduje raňajok. Milo, no neoblomne. Moja prvá vec dňa je tak hneď dilema. Kašu alebo chlebík s medom?!

Ako si sa dostala k svojej profesii a čo by si poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry?

Kreslím už od detských čias. Najprv pastelkami, neskôr štetcom a rydlami, no a dnes najmä perom grafického tabletu. Napriek tomu, že ma na gymnáziu mnohí odhovárali, že sa s umeleckou školou nebudem mať ako uplatniť, riskla som to a vydala sa touto cestou. Popri vysokej škole som pracovala v menších grafických štúdiách. Následne som päť rokov strávila v dvoch reklamných agentúrach. Reklamný svet je mega zaujímavý. Skvelí ľudia, kreatívne prostredie a každodenné výzvy mi plne uspokojili potrebu tvoriť. Na vlastné projekty mi už však nezvýšil čas ani energia. Grafickému dizajnu a ilustrácii sa preto teraz venujem na voľnej nohe. Bez predchádzajúcich skúseností by to však bolo oveľa náročnejšie.

Afrika z kufríka © Dorota Holubová

Čo máš najradšej na svojej práci a čo naopak neznášaš?

Každé jedno zadanie, či už dizajnérske alebo ilustrátorské, je úplne iné. Vždy začínam na bielom papieri. Vždy s novou výzvou a aj po rokoch stále cítim rešpekt. Baví ma hlavne to, že môžem ovplyvniť, ako budú veci vyzerať. Základom je koncept. Idea. Najkrajší je pocit, keď ju nájdem. Až potom prichádza na rad realizácia v podobe samotného kreslenia či tvorby vizuálu. Veľmi ma baví spolupracovať s talentovanými ľuďmi a učiť sa stále niečo nové. Keďže ja sa viac zameriavam na grafickú podstatu, obdivujem copywriterské remeslo. Čo nemám rada, je stres, ktorý vzniká pred blížiacim sa deadlinom. Aj preto na svojich veciach väčšinou začínam makať hneď od začiatku. Problém mám aj s dobou sociálnych sietí, kedy žijeme v zajatí častokrát prifarbenej sebaprezentácie influencerov. Osobne mi tiež trvalo pripustiť si, že je pre moju prácu veľmi dôležité ísť s kožou priamo na trh. Nechcem však, aby za mňa hovoril počet lajkov, ale v prvom rade kvalita mojej práce.

Kde si študovala a čo by si poradila iným keď si vyberajú štúdium?

Vyštudovala som na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky. Táto katedra je zameraná na voľné umenie, no keďže som dosť racionálny typ, už počas školy som sa začala viac orientovať na grafický dizajn. Práve tu mi vyhovuje, že mám určité hranice a pracujem na konkrétnych zadaniach alebo témach. Po profesijnej aj ľudskej stránke ma tiež veľmi obohatili dve semestrálne zahraničné stáže. Prvá v gréckom Solúne zameraná na voľnú grafiku a trošku aj voľnú zábavu pri mori. Druhá v Krakove, so špecializáciou na plagát a typografiu. Myslím, že je dôležité študovať na škole, ktorá odkrýva veľa možností, a nie len ponúka lacný titul.

Pred časom vytvorila vizuálnu identitu slovenskej značky vreckoviek Noa! © Dorota Holubová

Vďaka práci na vreckovkách je medzi finalistami Národnej ceny za dizajn © Dorota Holubová

Ako a kde najradšej tráviš voľný čas?

Na myjavských kopaniciach. Na samote. Uprostred ničoho. Možno to prichádza s vekom, ale teším sa z každého záhradkárskeho úspechu. Rada kosím, pristrihujem si svoj živý plot, sadím maliny, zbieram slivky, debatujem so susedmi a ták. Stále tu máme kadibúdku, starú piecku, pričom interiér je rovnaký tak, ako nám ho starkí prenechali. Trošku nostalgie, trošku skanzen. Keď vyrastiem, budem tu mať určite aj ateliér. Stále ma nadchýňa nádherná príroda, typické nárečie bez mäkčeňov a tiež folklórne slávnosti. Najdôležitejší je pre mňa pritom ten príjemný kontrast voči uponáhľanej Bratislave.

Milovaná chalupa na Myjave © Dorota Holubová

Aké miesto by si odporučila na trávenie voľného času?

Pri sedavom zamestnaní je dobré popracovať aj fyzicky. Zmeniť miesto, ísť na turistiku, na bicykel, hocičo. Ja som toto všetko našla na chalupe.

Máš nejakú obľúbenú kaviareň, reštauráciu?

Veľmi rada chodím obedovať do Freshmarketu. Prídem a vyberiem si, na čo mám práve chuť. Kávička v Berlínke. Večerné pivko vonku pred Starou tržnicou alebo v Nostalgii či v Omame, ktoré mám z domu na skok.

Jedinečné retro tabuľky v Omame © Dorota Holubová

Pracovná pohoda na chalupe © Dorota Holubová

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

V jedle nie som veľmi prieberčivá a som veľmi rada, že partner rád varí. Takže hocičo z jeho kuchyne. Vegetariánske.

Kto sú tvoji najbližší kamaráti a čo s nimi najradšej zdieľaš?

Hlavne partner, s ktorým zdieľam posteľ 😀. Samozrejme dcéra, ktorá je pre mňa všetkým, a moja mama. Taktiež som prakticky nonstop v kontakte s kamoškami zo strednej školy, s ktorými zdieľame radosti a strasti materského života. Viacero bývalých kolegov aj spolužiakov z výšky mi prerástlo do skvelých kamarátov. Oni ma vedia podporiť i usmerniť pri mojej práci. Voľné chvíle trávime zase so srdcu blízkymi. A potom je tu ešte jedna bublina kamošov, s ktorými sa teším na každý festival, chatu, koncert, skupinovú lyžovačku, či len tak na pokecanie pri pive. Na tejto partii ma baví hlavne to, že každý má úplne odlišnú profesiu, no rovnako zdravý pohľad na život.

Kam najradšej cestuješ a aké destinácie si najčastejšie vyberáš?

Rada cestujem naslepo a mením plány za jazdy. S frajerom naše cesty viackrát smerovali na juhovýchod Európy. Vzali sme auto, kamošov a určili si len základné body na mape, ktoré určite chceme vidieť. Veľmi silné zážitky boli pre mňa Sarajevo, najväčší festival balkánskej dychovky v dedinke Guča a tiež Podgorica v Čiernej hore. Najväčší výlet sme však zažili v Južnej Amerike. Precestovali sme viacero krajín, no najzaujímavejšie miesto bolo La Paz v Bolívii a samotná cesta miestnou dopravou cez jazero Titicaca, mesto Cusco až do Limy, hlavného mesta Peru. Po návrate som mala veľmi silný pocit, že sa u nás na Slovensku máme veľmi dobre. Na to veľa ľudí zabúda. Do Južnej Ameriky by som sa raz chcela vrátiť a precestovať Patagóniu.

Akému športu sa venuješ, alebo ako sa udržiavaš fit?

Bývam na štvrtom bez výťahu. Takže zrejme schodmi 😀. Inak športujem skôr tak sezónne. Cez zimu si chodím zacvičiť jogu. Milujem lyžovanie. V lete korčule, bicykel, no najčastejšie behám za kosačkou na chalupe. A strašne rada a skoro všade teraz chodím pešo.

Do koča aj za kosačku © Dorota Holubová

Zber úrody © Dorota Holubová

Veľmi rada kreslí pre magazín Kurník © Dorota Holubová

Aký je tvoj recept na zdravie?

Hmm, ťažká otázka. Opýtaj sa ma o 30 rokov. Myslím, že najdôležitejšie je nájsť v živote rovnováhu. Či už je to v strave, fyzickej aktivite alebo v práci.

Akú hudbu počúvaš najradšej?

Žánrovo asi world music. Ideálne naživo na koncertoch a festivaloch. Srdcovky tvorí reggae, dub, cumbia, balkan beats a tiež slovenská ľudová hudba. A určite odporúčam zapnúť si slovenské online New Model Radio. Pri práci väčšinou počúvam inštrumentálnu hudbu, ktorú mi namieša Spotify. V puberte som mala rada aj grunge či metal, ale pssst.

Pre deti má rozhodne pochopenie © Dorota Holubová

Takouto maketou sa podobný výtvor začína © Dorota Holubová

Jej prvá ilustrovaná kniha pre deti © Dorota Holubová

Aký je tvoj denný rituál?

Momentálne si vychutnávam to, že každý deň je iný, no jedna vec ich predsa len spája. A to je poobedná káva. Veľa mlieka, vysoká pena, no a?

Návrhu obalového dizajnu s folklórnymi ilustráciami © Dorota Holubová

Máš nejaké zlozvyky, alebo si zažila aj neúspech, ktorý ťa nakoniec niekam posunul?

Neúspechom býva len to, keď sa nám nesplní nejaké očakávanie. Snažím sa ich preto nevnímať negatívne. Zatiaľ mi moja pracovná aj životná cesta dáva celkom zmysel.

Som rada, že už nefajčím. Naďalej si však nerada priznám chybu, v niektorých veciach som prehnane perfekcionistická, dosť netrpezlivá, neviem oddychovať a občas mi chýba nadhľad. Vďaka dcére som však donútená s tým všetkým pracovať. Keďže pred jej narodením som pracovala v reklamnej agentúre, kde je tempo veľmi vysoké, môj život sa teraz výrazne spomalil. Už len presun 100 metrov býva výprava, pri ktorej stretneme lienku, susedku so psíkom, treba zmerať hĺbku mláky alebo natrhať púpavy. Učí ma všímať si viac veci okolo seba. Vďaka nej viem s časom narábať oveľa efektívnejšie. Menej prokrastinujem.

Na chalupe pri piecke © Dorota Holubová

Ahoj! © Dorota Holubová

Aký je tvoj sen? Je ešte niečo, čo by si chcela ešte v živote dokázať?

Mojim snom je pokračovať v práci len na zmysluplných projektoch. Mať dostatok času aj na realizáciu vlastných nápadov a rovnomerne skĺbiť prácu s rodinným životom. Vydať ďalšiu knižku, adoptovať si psa a mať pokoj v duši!

