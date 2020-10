V sérii HERstory ti prinášame príbehy z každodenného života mladých zaujímavých žien . Chceš vedieť, kde pracujú a zabávajú sa súčasné aktívne ženy? Čo ich v živote motivovalo a kde trávia svoj voľný čas? Na malý okamih nahliadni do ich životných príbehov a nechaj sa inšpirovať .

Ako rozdáva úsmevy prezradí Simona Salátová

Keď sa ráno zobudíš prvá vec, na ktorú pomyslíš, je?

Heh, väčšinou nestihnem ani pomyslieť a už mi môj päťročný syn alebo 33-ročný priateľ kladú otázky často životne dôležitého charakteru v zmysle: „Kde mám trenky? Kde sú raňajky? Prečo sa nebudíš namaľovaná?“

Chillout v hľadisku © Dorota Holubová

V každom prípade sa snažím budiť ráno s vďačnosťou. Je to dobrý „life hack“ od nejakého vševediaceho kouča, že keď sa ráno prebudíte, povedzte si tri veci, za ktoré môžete byť vďační.

Ako si sa dostala k svojej profesii a čo by si poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry?

K mojej profesii som sa dostala vďaka pubertálnej rebélii a túžbe po prijatí od ľudí, a to mi publikum dávalo a dáva – aj keď dnes mi už o to ide až v druhom rade. Takže netreba podceňovať staré túžby či činnosti, pri ktorých sa vám rozbúši srdce. Niekedy životné šťastie spočíva v tom, že nájdeme spôsob, ako vytĺcť peniaze z niečoho, čo milujeme. Alebo niekoho. 😀

Posledná večera komikov © Dorota Holubová

Niekedy životné šťastie spočíva v tom, že nájdeme spôsob, ako vytĺcť peniaze z niečoho, čo milujeme. Alebo niekoho. Simona Salátová

Komička pri stand-upe zásadne stojí © Dorota Holubová

Čo máš najradšej na svojej práci a čo naopak neznášaš?

Najradšej mám ten pocit, keď vtip dozreje do pointy a masa ľudí sa naraz rozosmeje a zbavuje sa každodenných stresov. Katarzia zo stresu doslova naplní priestor a ja som vo vytržení. Neodmysliteľnou a milovanou súčasťou je čas s mojimi kolegami, ktorí sú aj mojimi priateľmi. Sú to múdri, citliví a vtipní muži.

Neznášam je silné slovo, ale k menej obľúbeným patrí častokrát tvorivá fáza, respektíve vymýšľanie nových textov, čo je častokrát v každodenných starostiach náročné. 😊

Kde si študovala a čo by si poradila iným, keď si vyberajú štúdium?

Študovala som na cirkevných školách a mám poctivú maturitu. Robila som ju sama. Som zástanca toho, že pokiaľ si vyberieš sám, tak je to správna voľba. Pokiaľ si to pokazíš sám, tak je to šťastie. Neodporučila by som sa pri výbere štúdia spoľahnúť na vyslovene cudzí výber a tiež si myslím, že v dnešnom svete je beztak najdôležitejšia prax či cudzie jazyky.

Typické žlté kreslo zo šou Musíme sa porozprávať © Dorota Holubová

Najradšej mám ten pocit, keď vtip dozreje do pointy a masa ľudí sa naraz rozosmeje a zbavuje sa každodenných stresov. Simona Salátová

Ako a kde najradšej tráviš voľný čas?

Voľný čas trávim so synom alebo s priateľmi. Snažíme sa vždy nájsť niečo nové. Naposledy sme boli napríklad v jump aréne a to bola obrovská zábava. Tak pre môjho krpca ako aj pre dospelých. A ešte aj s dobrým pocitom, že si môžeme dopriať veľkú večeru, lebo však sme športovali!

Aké miesto by si odporučila na trávenie voľného času?

Milujem Bratislavu a pre mňa je ešte stále čarovné objavovať úzke mestské uličky v opustené nedeľné popoludnia a pozerať pri tom na rozmanitosť ľudí. Veľmi rada sa takto zrelaxujem sama, ale keď už to musí byť, viete to aj s niekým. 😋

Svedomitá príprava a scenáre sú tak dôležité ako „debilné vtipy“ © Dorota Holubová

Simonka chystá prestavbu zvukového štúdia © Dorota Holubová

Zrekonšrtuovaný bar s kaviarňou © Dorota Holubová

Máš nejakú obľúbenú kaviareň, reštauráciu?

Aktuálne asi našu – silnorečovskú. 1. septembra sme otvorili prvý Comedy Klub na Slovensku a k nemu prináleží útulný a umelecký priestor s barom a posedením. Keďže som v minulosti podnikala, Jano Gordulič mi dal príležitosť tento bar zariadiť a prevádzkovať, takže je to také moje nové bejby. Za naším klubom opäť stojí skvelý mančaft úžasných ľudí z produkcie a tiež čašníčky, na ktoré sme mali nebesky šťastnú ruku. Odporúčam vyskúšať. 😊

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

Chlebík vo vajíčku s nastrúhaným syrom na vrchu. Je to pre mňa fyzické vyjadrenie slova DOMOV.

Farebný tematický drink © Dorota Holubová

Kto sú tvoji najbližší kamaráti a čo s nimi najradšej zdieľaš?

Hovorí sa, že úspešní ľudia nemajú veľa skutočných priateľov, a preto sa do konca života budem označovať za neúspešnú, lebo ich mám veľa. Skvelých, verných a takých, ktorí ma podržali a podržia vždy, keď to potrebujem. Vedia odhadnúť moje potreby aj bez toho, aby som o tom rozprávala, lebo vedia, že mám premrštenú hrdosť a problém požiadať o pomoc. Najradšej s nimi zdieľam čas a jedlo. To sú najcennejšie artikle života.😀

Kam najradšej cestuješ a aké destinácie si najčastejšie vyberáš?

Som dosť veľký patriot, takže Slovensko je pre mňa stále len do malej časti prehrabaná truhlica pokladov. Vďaka Silným rečiam som navštívila USA a Kanadu a to bol pre mňa obrovský zážitok, ktorý by som určite ešte rada v živote zopakovala.

Komička vie byť aj vážna © Dorota Holubová

Popri kariére v komédii prevádzkuje bar © Dorota Holubová

Akému športu sa venuješ alebo ako sa udržiavaš fit?

Neudržiavam sa fit, nemám na to čas. 😀 Je to strašné, bolí ma chrbát, stále som mäkšia a mäkšia (ak chápete, čo myslím), ale jednoducho neviem toto zaradiť do svojho života a to je aktuálne jedno z najväčších sklamaní samej zo seba. Našla som aj skvelú trénerku Mišku vo Fitnation a často na ňu myslím pred spaním a predstavujem si, že sa k nej opäť vrátim.

Aký je tvoj recept na zdravie?

Tak keby ste chceli recept na segedínsky, kysnuté koláče, domáci cheesecake, tak dám, ale toto fakt nemám. Mám možno len skromný návod, ako udržať psychické zdravie a to je všetkými silami bojovať za vlastné šťastie, nech to stojí, čo to stojí. A robiť veci, ktoré sú niekedy dobré iba pre teba samého.

Pravda © Dorota Holubová

Akú hudbu počúvaš najradšej?

Mám rada rap a elektronickú hudbu spojenú s rapom. Vďaka môjmu priateľovi, ktorý pozná kopec detailov a zaujímavosti zo sveta rapu, sa naozaj v tejto sfére nenudím. Objavujem stále nové veci a teším sa, že aj na Slovensku a v Čechách sa nachádza množstvo výborných interpretov, ktorých texty majú nielen dobrý rytmus, ale aj hĺbku.

Aký je tvoj denný rituál?

Môj denný rituál je aj môj zlozvyk, ale vravím si, že ešte stále som celkom mladá, aby som si ešte chvíľku mohla dovoľovať tento výstrelok. Vždy, keď vstanem, si dám kávičku a cigaretku na balkóne, zamyslím sa, čo ma čaká a čo je fajn a čo nefajn. Môj život začína až po tomto rituáli.

Ceste na scénu © Dorota Holubová

Na doskách prvého stand-up comedy klubu v Európe © Dorota Holubová

Som majsterka v robení zlých rozhodnutí v krátkom čase. Simona Salátová Máš nejaké zlozvyky alebo si zažila aj neúspech, ktorý ťa nakoniec niekam posunul? Hah, tak to je môj život v skratke. 😀 Som majsterka v robení zlých rozhodnutí v krátkom čase. Mám za sebou skrachované podnikanie, rozvod a kopec menších neúspechov. Našťastie, každý neúspech, z ktorého sa ponaučíme, je len cestou k lepším dňom a rovnejšiemu chrbtu. Viem, metafory sú moja slabosť, ale kto už padol na hubu a zakaždým sa postavil, vie presne, čo myslím.

Silné reči sú jej rodina komikov © Dorota Holubová

Aký je tvoj sen? Je ešte niečo, čo by si chcela ešte v živote dokázať?

Chcela by som sa živiť humorom a pritom mať šťastnú rodinu. A chatu v lese by som chcela, kde by som mala žehliacu dosku so žehličkou a pri žehlení by som sa pozerala, ako moja rodina je chlebík vo vajíčku, ktorý vonia vo vzduchu. To je môj najväčší sen.

Ďalšie diely tohto seriálu nájdeš postupne na redbull.sk/herstory . Nový tam môžeš hľadať už o dva týždne – 28. októbra. Prípadne sleduj náš Facebook a Instagram , a my ťa radi upozorníme.

O autorke: