Svojím prerodom od lekárky ku kvetinárke ťa prevedie Roberta Horonyová

Keď sa ráno zobudíš prvá vec, na ktorú pomyslíš, je?

Závisí od toho, aký deň ma čaká. Obvykle prvá vec, ktorá mi ráno napadne, je úplne prozaická – že by som si dala ešte aspoň jednu výdatnú hodinku spánku. Potom začnem premietať o nadchádzajúcom dni a programe.

Ako si sa dostala k svojej profesii a čo by si poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry?

K svojej aktuálnej profesii som sa dostala úplne náhodne. Viesť kvetinový ateliér nikdy nebolo mojím snom. Prapôvodne som chcela byť genetik, rozhodovala som sa medzi štúdiom na prírodovedeckej a lekárskej fakulte. Zvíťazila lekárska a po štúdiu som pracovala na detskom oddelení a novorodeneckej intenzívke. Popri tom môj podnikavý muž otvoril spolu s mojou mamou kvetinárstvo v recyklovanom lodnom kontajneri. To boli začiatky Jarabiny. V podstate klasického kvetinárstva v neklasickom priestore.

Roberta © Dorota Holubová

Nezostávajte pri niečom len preto, že ste do toho vložili už mnoho času a energie. Ak si myslíte, že je niečo, čo by dalo vášmu životu väčší zmysel, choďte za tým. Roberta Horonyová

Najprv som len tak nenápadko po práci chodievala viazať kytičky zo zvyškov kvetov, potom som začala zásobovať a keď to veľmi zjednoduším, tak jedného dňa som dala výpoveď ako lekár a druhý deň som začala v kvetinárstve.

Takže čo by som poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry? Nezostávajte pri niečom len preto, že ste do toho vložili už mnoho času a energie. Ak si myslíte, že je niečo, čo by dalo vášmu životu väčší zmysel, choďte za tým.

Čo máš najradšej na svojej práci a čo naopak neznášaš?

Najradšej mám na mojej práci asi to, že ju neberiem a ani nenazývam prácou. Je súčasťou môjho každodenného bytia. Každý deň robím niečo iné. Zbožňujem vymýšľanie rôznych konceptov kvetinového dizajnu a ich následnú realizáciu. Veľmi ma baví loviť jednotlivé komponenty, ktoré si k tomu vysnívam. Občas je to aj celkom adrenalín – ako napríklad strihanie konárov škumpy vlasatej pri rýchlostnej štvorprúdovke a podobne. Rada chodím k našim kamarátom farmárom na kvetinové polia, kde si zbierame svoje vlastné selekcie kvetov do Jarabiny.

Ďalej mám rada kontakt s úžasnými ľuďmi, akými mnohí naši kllienti sú, a aj so šikovnými ľuďmi, s ktorými sa nám dobre spolupracuje pri tvorbe zaujímavých konceptov.

Na záhrade sa rada stará o svoje ruže © Dorota Holubová

Aj kvetiny majú vlastnú chladničku © Dorota Holubová

Zvyšky narobia poriadny bordel © Dorota Holubová

Na tomto celom neznášam upratovanie (človek si ani nevie predstaviť, aký bordel sa dá pri práci s kvetmi spraviť) a prevláčanie ťažkých prepraviek s kvetmi z miesta na miesto.

Negatívom vlastnenia aj len menšieho biznisu sú papierovačky rôznych druhov – to naozaj z duše neznášam.

Kde si študovala a čo by si poradila iným keď si vyberajú štúdium?

Študovala som na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. A keďže som kvetinár, tak by som asi nebola ideálny poradca v tomto smere. Mala som v živote to šťastie, že ma moji rodičia a ani okolie netlačili do žiadneho konkrétneho štúdia, mohla som si ísť cestou, ktorú som si sama vybrala. Svoje štúdium na lekárksej fakulte neľutujem a nepovažujem to za stratu času, pohľad na život sa mi však po pár rokoch praxe následne vyvinul úplne inak. Študujte to, čo vás baví a v čom vidíte svoje ďalšie uplatnenie.

Domáci aranžérsky ateliér © Dorota Holubová

S kolegyňou Andy pred kvetinárstvom Jarabina na Dunajskej ulici © Dorota Holubová

Ako a kde najradšej tráviš voľný čas?

V slede posledných udalostí som si uvedomila, že veľmi rada trávim voľný čas doma, na našej záhrade. S pribúdajúcim vekom mi pribúda aj chuť na zahradníčenie a teší ma sledovať každú jednu kvitnúcu rastlinku a ich postupné prebúdzanie sa po zime.

A potom veľmi rada trávim čas na cestách a cestičkách v rôznych zastrčených kútoch na motorke. Je to skvelá príležitosť nedvíhať mobil, sústrediť sa len na cestu a byť sám so svojimi myšlienkami.

Aké miesto by si odporučila na trávenie voľného času?

Všade, kde je vám dobre. Mne je dobre pri starých ramenách Dunaja, a vpodstate kdekoľvek pri Dunaji až po Deltu v Rumunsku a v okolí Banskej Štiavnice.

Máš nejakú obľúbenú kaviareň, reštauráciu?

V rámci môjho každodenného života mám obľúbených našich susedov z Otta a Kubistu, sem dobehnem na rýchlu kávičku alebo na dobrý obed. Keď sme v Banskej Štiavnici, nikdy nevynecháme skvelé 4 Sochy.

Rada sa inšpiruje aj z kníh © Dorota Holubová

Kvetiny a kytice © Dorota Holubová

Obľúbený Jakubák © Dorota Holubová

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

Rozhodne tažín s citrónom a olivami na zaprášenej ceste uprostred marockého Atlasu servírovaný na polorozpadnutom plastovom stolíku, s čerstvo nazbieranými bylinkami, ktoré akurát priniesol pánko, čo sa vynoril z hôr s voňavým vrecom prehodeným cez oslíka.

Kto sú tvoji najbližší kamaráti a čo s nimi najradšej zdielaš?

Moji najbližší kamaráti sú ľudia, s ktorými zdieľam svoje každodenné radosti a starosti, cestujeme spolu, chodievame na chaty, dávame rýchle a pomalé obedy, večerné posedenia pri vínku, koncerty a festivaly, takmer denne si voláme a píšeme, a vieme o sebe takmer všetko.

Kam najradšej cestuješ a aké destinácie si najčastejšie vyberáš? Najradšej cestujem kdekoľvek a hlavne na motorke.

Veľmi rada trávim čas na cestách a cestičkách v rôznych zastrčených kútoch na motorke. Je to skvelá príležitosť nedvíhať mobil, sústrediť sa len na cestu a byť sám so svojimi myšlienkami. Roberta Horonyová

Jej dvojkolesový tátoš © Dorota Holubová

Destinácie vyberáme s mojím mužom na striedačku, mne osobne sa páčia ošarpanejšie destinácie, voňavé arabské krajiny. Doposiaľ asi najväčší zážitok mám z nášho mototripu po Maroku, sem by som sa najradšej vracala každý rok.

Akému športu sa venuješ alebo ako sa udržiavaš fit?

Momentálne mám veľmi lenivé obdobie – nevenujem sa žiadnemu športu s pravideľnosťou. Počas karantény som začala doma cvičiť niečo, čo by sa s prižmúrenými očami dalo nazvať jogou. Na niečo také však potrebujem pokoj a to už teraz našťastie nemám. Občas bicyklujem, občas plávam a raz za čas ma pochytí behanie.

Aký je tvoj recept na zdravie?

Taký, aký ani sama nie som schopná dodržiavať. Človek vie, čo by mal pre svoje zdravie robiť, ale nie vždy je na to vôľa. Počas leta sa snažím jesť čo najviac ovocia a zeleniny zo záhrady mojich rodičov, čo najviac sa v rámci možností hýbať a mať pozitívnu myseľ.

Úhrančívý pohľad Robertinej mačky © Dorota Holubová

Kráľovná ciest v odraze © Dorota Holubová

Akú hudbu počúvaš najradšej?

Tak tu mám dlhý zoznam a záleží to najmä od nálady. V poslednej dobe mám asi najhranejších Khruangbin, dokolečka si doma púšťame poslednú platňu Le Payaco a vydarených Queer Jane. Od Michaela Kiwanuku a Solange – až po Radiohead.

Aký je tvoj denný rituál?

Na rituál mám zvyčajne priestor len ráno a sú to teda raňajky – bez nich neodchádzam z domu. Štandard je preluhovaný silný čierny čaj s medom a citrónom. Po raňajkách sa už všetky rituály búrajú, každý deň je iný.

Roberta býva v kontajnerovom dome v Kvetoslavove © Dorota Holubová

Domáca pohodička © Dorota Holubová

Máš nejaké zlozvyky alebo si zažila aj neúspech, ktorý ťa nakoniec niekam posunul?

Zlozvykov mám mnoho, o tom by môj Ivo vedel rozprávať hodiny – ako nevyhadzujem sáčky od čaju a podobne, som trochu bordelár. A čo sa týka neúspechu, asi by som to nazvala skôr zlomovou situáciou v mojom živote, kedy mi závažné ochorenie v rodine po dlhom ťažkom období pomohlo prehodnotiť moje priority a ďalšie životné smerovanie.

Kúsok Francúzska v Kvetoslavove © Dorota Holubová

Aký je tvoj sen? Je ešte niečo, čo by si chcela ešte v živote dokázať?

Mojím snom je vybudovanie väčšieho ateliéru, kde by sme dokázali organizovať časovo náročnejšie workshopy, prípadne menšie kvetinové eventy a súčasťou by bol presvetlený fotoateliér. Miesto, kde by sme mali pekný priestor na prácu pri príprave kvetinových konceptov a pri iných väčších objednávkach. Hneď pri ňom záhony, kde by sme si mohli aspoň menšiu časť materiálu pestovať a strihať – najmä delikátne druhy kvetov, ktoré ťažko zohnať.

