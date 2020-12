Teraz ti oči otvorí Katka Grigarová

To závisí od toho, aká bola noc. Ak sú deti akurát zdravé a v noci nebuntošili, pocítim vďaku za jednu z mála nocí, kedy som sa dobre vyspala. Ak som v noci niekoľkokrát vstávala a opätovne nemohla zaspať, ráno sa často cítim ako po divokom žúre. Vtedy si pomyslím, že nejak to dnes musím dať a dúfam, že ďalšia noc bude lepšia.

Okuliare nosím od základnej školy, ale o tomto obore som predtým netušila takmer nič. Vydala som sa však do rodiny očnej optičky. Moja svokra spoluvlastnila dve generické optiky v okrajovej časti Bratislavy. Nefungovalo to úplne najlepšie a tak jej môj Danko navrhol, že by založili niečo vlastné. Otvoreniu optiky predchádzali roky brainstormingov, rozhovorov, plánovania, googlenia a analýz. Často sa to dialo u nás doma, a tak som bola od začiatku prirodzene súčasťou celého procesu.

Predstava, že by sme mohli mať raz optiku, do akej by som si chcela prísť sama vyberať rámy, ma chytila za srdce a drží ma to doteraz.

Predtým som robila v neziskovke, event manažéra, accounta v reklamnej agentúre a mala som tiež na starosti customer service v celosvetovo úspešnej slovenskej firme Slido. Často som rozmýšľala nad tým, že by som raz chcela mať niečo vlastné, ale nevynikala som v žiadnej konkrétnej profesii a netušila som, v čom by som mohla podnikať. Keď nad tým premýšľam teraz, celé mi to dáva zmysel. Každá moja predošlá práca mi neskutočne veľa dala a všetky tieto skúsenosti viem teraz zúročiť v optike.

Návšteva optiky sa mi od detstva spájala najmä s nepríjemnou skúsenosťou. Malý, nie úplne vkusný priestor, veľa rámov nahusto uložených nad sebou alebo zamknutých vo vitríne, výber rámu často prebiehal pod časovým tlakom. Pamätám si, ako som vždy odišla s rámom, ktorý sa mi nepáčil a miesto nosenia na nose skončil často v školskej taške. Predstava, že by sme mohli mať raz optiku, do akej by som si chcela prísť sama vyberať rámy, ma chytila za srdce a drží ma to doteraz.

Mladým by som poradila, aby skúmali, čo ich naozaj baví a našli si oblasť, ktorej sa môžu venovať naplno. Ak majú nejaký „dream job“, ale pre nedostatok skúseností by ich tam zatiaľ nikto nezamestnal, nech vyskúšajú napríklad neplatenú stáž alebo zo začiatku nejakú menej kvalifikovanú pozíciu. Keď je človek mladý, má veľa času a energie, a je kľúčové, či toto obdobie využije relevantným spôsobom na svoj profesionálny rozvoj, alebo ten čas prefláka. Ak nerátam spánok, v práci trávime polovicu života. Pre spokojný život je úplne zásadné, či robíme niečo, za čo len dostávame výplatu alebo niečo, čo nás napĺňa a považujeme to za svoje poslanie.

Najväčšiu radosť mi robí pozitívna odozva zákazníkov a pocit zadosťučinenia, že sme niekomu pomohli. Stáva sa napríklad, že k nám prídu ľudia, ktorých sebavedomie je poznačené tým, že od malička nosili okuliare. Po návšteve u nás odídu s krásnym rámom, s ktorým sú stotožnení a sú hrdí na to, že ho budú môcť nosiť. Pre takého človeka to veľa znamená. Mnohí zákazníci nám tiež hovoria, že si roky nevedeli vybrať pre seba rám. U nás si nevedia vybrať, ktorý skôr. Vďaka takýmto situáciám viem, že to celé malo zmysel, pretože rovnaký problém som mala aj ja sama.

Baví ma tiež posúvať nákupný proces v optike do roviny zážitku a šperkovať každý detail – od toho, akým spôsobom odpíšeme na otázku fanúšika na Instagrame, až po to, v akej taštičke zákazník dostane hotové okuliare.

Študovala som na Fakulte managementu UK v Bratislave. Fakulta patrí medzi tie lepšie u nás, ale pre mňa osobne to bolo po maturite také „najmenšie zlo“. V poslednom ročníku na gymnáziu som naozaj ešte netušila, čo chcem v živote robiť, a vysoká škola mi okrem všeobecného prehľadu a angličtiny dala najmä čas, aby som na to prišla. V piatom ročníku som strávila jeden semester na Erasme na Islande a odvtedy túto krajinu milujem. Erasmus bola jedna skvelá skúsenosť, ktorá mi opäť o niečo rozšírila obzory a odporúčam ju naozaj každému. Zaujalo ma napríklad to, že na Islande nie je samozrejmé ísť hneď po strednej škole na vysokú. Mladí idú pracovať, osamostatnia sa a medzitým skúmajú, čo by chceli v živote robiť. Keď ich nejaký odbor zaujme, vyštudujú čosi ako bakalára a potom sa v danej oblasti zamestnajú. Magistra často idú študovať až ľudia po 40-tke, ktorí už majú pracovné skúsenosti a chcú si doplniť štúdium. Tento koncept sa mi celkom páči a dáva mi zmysel. Navyše, dnes sa vie človek vzdelávať aj mimo vysokej školy. Je toľko možností. Keby som si mala znova vybrať vysokú školu, dala by som si poriadne záležať na tom, ktorej škole by som venovala svojich pár rokov života.

Keby som si mala znova vybrať vysokú školu, dala by som si poriadne záležať na tom, ktorej škole by som venovala svojich pár rokov života.

Akékoľvek miesto bez internetu a rušivých elementov. Myslím si, že dnešná doba je tak preplnená stimulmi, že často zabúdame, aké je to byť len tak sami so sebou. Na jar, keď sa zatvorili školy a obchody, sme začali viac výletovať v okolí. Podarilo sa mi vtedy konečne navštíviť Jarovskú bažantnicu blízko slovensko-rakúskych hraníc, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Predstavte si kúsok rozprávkového takmer nedotknutého lesa uprostred polí. Ak niekto rád objavuje čarovné miesta, toto je určite jedno z nich. V ostatnom čase sme tiež začali viac chodiť na záhradu na Záhorie. Vtedy som si uvedomila, ako terapeuticky pôsobí to, keď človek zmení prostredie a odíde na chvíľu zo svojho mesta.

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

Môj úplne najlepší priateľ je môj Danko, s ktorým to ťaháme spolu už takmer 15 rokov. Zdieľame spolu okrem osobného života aj ten pracovný. S najlepšou kamarátkou Jankou sa poznáme od základnej školy a aj keď sme obe rozdielne, sme nerozlučná dvojka. Dnes už každá máme vlastné deti a nie je úplne jednoduché len tak sa stretnúť, nemá to však najmenší vplyv na náš vzťah a vždy pokračujeme tam, kde sme skončili. Mnoho skvelých priateľov mám aj z firiem, v ktorých som kedysi pracovala, či z projektov, do ktorých som bola nejako zapojená. Sú to ľudia, ktorých si veľmi vážim a dokážeme sa otvorene baviť aj o osobnejších veciach.

Milujem prírodu a more, ale mimo vychytených preľudnených destinácií. Viackrát som bola na Islande a raz by som tam rada zobrala aj naše deti. Tá krajina má v sebe niečo nadpozemské. Veľmi sa mi páči tiež Škandinávia. Môj ujo sa oženil so Švédkou, takže mám v Stockholme sesternicu, dvoch bratrancov a tetu – originál Švédov. Bola som za nimi niekoľkokrát, minule sme sa tam vybrali z Bratislavy autom s manželom a našimi dvoma deťmi, z ktorých mladšie malo vtedy iba tri mesiace.

Rada by som časom pocestovala viac Slovensko a Česko. V aktuálnej situácii je to vlastne celkom dobrý plán. Tento rok sme boli s rodinou na dovolenke na Orave a bola som milo prekvapená okolím aj kvalitou služieb.

Som trochu taký ten hyperaktívny typ, ktorý potrebuje adrenalín a stále niečo robiť, takže je pre moje psychické a fyzické zdravie pohyb nevyhnutný. V mladosti som hrala profesionálne basketbal a neskôr prešla k atletickému šprintu. Celkovo ma bavia kolektívne a párové športy. Je to pre mňa skôr zábava a hra, takže sa pri tom nemusím až tak prekonávať. Posledné roky však najmä behávam. Môj voľný čas je veľmi nevyspytateľný, takže je beh pre mňa skvelou voľbou. Nepotrebujem k tomu nič a nikoho, iba tenisky a výborne si pri tom vyčistím hlavu. Mám tiež rada plávanie. Dokážem plávať aj hodinu vkuse a je to pre mňa akoby istá forma meditácie, kedy pravidelne dýcham a dokážem na nič nemyslieť. Okrem toho milujem chodiť pešo. Minulý rok som tiež začala navštevovať individuálny funkčný tréning a posilňovať body core (teda jadro – trup tela).

Mať sa rád a byť si vedomý svojej hodnoty. Nepracovať 14 hodín denne, aj keď má človek na to v mladosti energiu a čas. Pár rokov sa to dá možno zvládnuť, ale potom ťa to dobehne. Ďalej spať osem hodín denne a mať pravidelný relax aj mimo spánku, často sa hýbať, jesť vyváženú stravu a každú chorobu vždy poctivo vyležať. Mať prácu, ktorá ti dáva zmysel, naučiť sa hovoriť na veci nie a povedať druhému, ak ti je niečo nepríjemné. Okrem týchto zásad si dávam záležať aj na tom, akú kozmetiku používam. Už zopár rokov je to výhradne prírodná, väčšinou slovenská kozmetika a ekologické náhrady rôznych hygienických „jednorázoviek“.

Okrem fyzického zdravia považujem za dôležité starať sa aj o to psychické. Pre mňa je jednou z ciest pre psychickú pohodu minimalizmus. Už je to pár rokov, odkedy som si vytriedila skriňu a nechala v nej iba tie veci, ku ktorým mám vzťah a ktoré reálne nosím. Vo všeobecnosti sa snažím vlastniť len málo vecí a tie, ktoré nepotrebujem, posúvam ďalej. To isté platí aj pre pracovné prostredie. Ak je človek obklopený peknými vecami, pôsobí to pozitívne na jeho psychiku a je produktívnejší.

Počúvam veľa rôznej hudby. Záleží od momentálneho nastavenia a nálady. Z islandskej hudby mám rada najmä kapely Agent Fresco, Sigur Rós, tvorbu Ólafura Arnaldsa a jeho ďalší projekt Kiasmos, čo je hudba na pomedzí elektroniky, ambientu a minimal techna. Milujem staršie skladby nórskeho speváka menom Jarle Bernhoft a tiež Florence & The Machine. Rada mám aj jazz a indie. Keď chcem zrelaxovať, pustím si Bona Ivera, The Cinematic Orchestra, Bena Howarda alebo Vancouver Sleep Clinic. Zo slovenskej hudby ma baví Fallgrap, Horehigh, FVLCRVM, Marek Rakovický či Bulp. V uplynulom čase si rada púšťam český lyrický indie rap, ktorý tvorí Paulie Garand.

Roky som vynechávala raňajky. Dnes si bez nich neviem predstaviť deň. K tomu veľký pohár čierneho čaju s citrónom a medom. Ráno som schopná vypiť aj liter tekutín. Cez deň väčšinou pracujem z domu alebo riešim stretnutia, starám sa o dcéru a domácnosť. Poobede zbehnem po syna do školy a do večera sme väčšinou so susedmi na ihrisku pred domom. Potom chystanie detí do postele a čítanie detských knižiek. Večer je jediný čas, kedy sa môžeme s Dankom v pokoji porozprávať. Väčšina našich rozhovorov skončí často pri práci, preberaní denných situácií a premýšľaní nad rôznymi plánmi. Aj tak to je časť dňa, na ktorú sa vždy veľmi teším.

Musela som sa naučiť hackovať myseľ a presvedčiť ju, aby bola v pokoji, aj keď nemám hotové všetky body z to do listu.

Hej, a veľa. Som prehnane perfekcionistická a príliš prísna na seba aj na druhých. Nedokážem relaxovať alebo zabávať sa, kým nemám hotové všetky povinnosti. Často je však tých povinnosti okolo práce, detí a domácnosti toľko, že na relax nikdy nevyjde. Musela som sa preto naučiť hackovať myseľ a presvedčiť ju, aby bola v pokoji, aj keď nemám hotové všetky body z to do listu. Som tiež veľmi netrpezlivá, viem sa rýchlo rozčúliť a robím unáhlené závery. Učím sa preto byť pokojnejšia a viac počúvať. Neúspechov som zažila mnoho. Vždy ma to v tej chvíli vykoľají, ale s odstupom času ich vnímam ako dobré lekcie. Naposledy som sa prepracovala až k vyhoreniu, vďaka čomu som prehodnotila svoje priority a naučila sa, kde sú moje limity.

