V sérii HERstory ti prinášame príbehy z každodenného života mladých zaujímavých žien . Chceš vedieť, kde pracujú a zabávajú sa súčasné aktívne ženy? Čo ich v živote motivovalo a kde trávia svoj voľný čas? Na malý okamih nahliadni do ich životných príbehov a nechaj sa inšpirovať .

Trochu extravagantnosti teraz prinesie Eva Vokounová

Keď sa ráno zobudíš prvá vec, na ktorú pomyslíš, je?

Okamžite plánujem, ako by mal vyzerať môj deň. Čo urobiť musím a čím si ho urobím pekným.

Ako si sa dostala k svojej profesii a čo by si poradila mladým ľuďom pri rozbehu kariéry?

Umenie je môj prostriedok sebavyjadrenia už od detstva. Vždy som bola rebel v obliekaní a jasne som dávala najavo, že jednoducho nezapadám a ani nechcem. Toto som ja, takto sa tu cítim a ak sa to niekomu nepáči, tak je to jeho problém. A tomu verte, že učiteľom sa to nepáčilo! 😀 Odlišnosť nepovažujem za priestupok voči spoločnosti. Obdivujem ju, milujem ju, verím v jej schopnosť čarovať – nachádzať seba. A tak som začala vyrábať záušnice. Úplne iné šperky, ktoré priam kričia: Nemám strach byť iná! Sme jedinečné bytosti a tá neutíchajúca túžba niekam zapadnúť je asi človeku daná prirodzene, avšak najprv treba vedieť, kto som.

V divadle Jána Palárika v Trnave © Dorota Holubová

A odkaz mladým ľuďom? Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, potrebuje svet tvoju bezhraničnosť, podivnosť, výbušnú vzburu proti šedi... (Toko-Pa Turner)

Nebojte sa hľadať svoje hranice, poznávať sa, skúšať, mýliť sa, padať a vstávať. Toľkokrát som sa na seba hnevala za to, aká som, za to, koľko času som premrhala zbytočnosťami, ktoré vôbec nevyšli. A venovala ďalší čas výčitkám voči sebe samej. Kým som nepochopila, že to všetko bola a je moja cesta. Učím sa, hľadám sa a hej, občas je to kruté a bolí to, ale som to ja. A pokiaľ som to ja, nie moja vysnívaná podoba mňa, moja maska, ktorú by možno tento svet prijal lepšie, tak verím, že môžem dokázať čokoľvek... I vy...

Kreatívna chvíľka v ateliéri © Dorota Holubová

Čo máš najradšej na svojej práci a čo naopak neznášaš?

Milujem vidieť na ženách moje šperky! Milujem to, ako ich dokážu nosiť, ich originalitu a radosť v očiach, keď zistia, že vyjsť zo svojej komfortnej zóny môže byť naozaj príjemné. Záušnica nie je vôbec bežný šperk, ale práve preto ich milujem vytvárať. Pretože podčiarknu jedinečnosť svojej nositeľky. Nemám rada škatuľkovanie a hranice, sloboda je to, čo mi prináša do života radosť. A čo neznášam? Byrokraciu okolo podnikania, na to teda naozaj nie som...

Jej špecialita – záušnice © Dorota Holubová

Zátišie so šperkami © Dorota Holubová

Kde si študovala a čo by si poradila iným, keď si vyberajú štúdium?

Študovala som divadlo na VŠMU a moja naj naj naj najväčšia rada pri výbere štúdia znie: Vyberajte si podľa toho, čo vás naozaj baví a študujte, pretože to chcete, nie pre nejaké písmenká pred menom, či za menom 🙂. A hlavne, neverte nikomu, kto vám tvrdí, že na to nemáte! Aj keby vás mali prijať na tretíkrát, na tom nezáleží.

Ako a kde najradšej tráviš voľný čas?

V prírode s mojím najmilovanejším psíkom. Na speve, na káve, na dobrom drinku s kamošmi a pri mori. More je jednoducho láska.

Najmilovanejší © Dorota Holubová

Aké miesto by si odporučila na trávenie voľného času?

Tieto odpovede píšem z malej dedinky na Slovensku, menom Vychylovka. Prežila som tu značnú časť svojho detstva na chate s rodičmi a každým nádychom sa mi vracajú tie najkrajšie spomienky. Čiže akékoľvek, s ktorým súzni vaša duša práve v tom momente.

Máš nejakú obľúbenú kaviareň, reštauráciu?

Áno, mám rada kaviareň Bezkydov v Trnave. Objavujem sa tam veľmi často, vďaka atmosfére a tej najmilšej obsluhe, akú poznám. Okrem toho milujem budovu divadla, v ktorej sa táto kaviarnička nachádza.

V obľúbenej kaviarni Bezkydov v trnavskom divadle © Dorota Holubová

Ak by si si mala vybrať posledné jedlo v tvojom živote, čo by to bolo?

Grilované krevety 😀.

Kto sú tvoji najbližší kamaráti a čo s nimi najradšej zdieľaš?

Moji najbližší kamaráti sú ľudia s veľkým srdcom a tým najväčším pochopením pre mňa. Veľmi si ich vážim za to, že sa nikdy nehrajú na sudcov a sú to tí naj ľudia na svete! Je ich málilinko a zdieľam s nimi najradšej všetky radosti tohto sveta.

Eva obľubuje parochne. Ak by mohla, tak by ich mala nespočetne veľa © Dorota Holubová

Svoje šperky si fotografuje úplne sama © Dorota Holubová

Šperkárka so svojim dielom –záušnicou © Dorota Holubová

Kam najradšej cestuješ a aké destinácie si najčastejšie vyberáš?

Milujem Taliansko! Milujem tamojší bohémsky život! Víno, olivy, slnko, more, priatelia, smiech... To je moja vysnívaná destinácia nie len na dovolenku, ale aj na život. 🙂

Akému športu sa venuješ alebo ako sa udržiavaš fit?

Cvičím doma... Buď s vlastnou váhou, alebo si energiu vybíjam a zároveň naberám na trampolíne. Dám si do uší nejakú skvelú hudbu a tancujem na trampolíne. Necvičím podľa žiadnych videí, skáčem, bláznim sa a spievam si, ako cítim ja a je to skutočne oslobodzujúce od všetkých myšlienok. Aktívne sa nevenujem žiadnemu športu, ale rada by som sa vrátila ku kick boxu a v lete milujem korčule.

Domáca trampolína musí byť © Dorota Holubová

Aký je tvoj recept na zdravie?

Jedným slovom – sebaláska. Prijatie seba samého, ale aj svojho okolia – také, aké je. My ženy máme celkom často predstavu o tom, ako dokážeme niekoho zmeniť, no to je podľa mňa krok do záhuby.

Spievanie má veľmi rada © Dorota Holubová

V každom jej recepte nesmie chýbať kurkuma © Dorota Holubová

Akú hudbu počúvaš najradšej?

Akúkoľvek! Vôbec nemám vyhranený nejaký štýl. Vypočujem si operu, hudbu z obľúbeného filmu, rock, pop, jazz... Čokoľvek, na čo mám v tej chvíli chuť. Hudba mi veľmi pomáha zvládať tie najťažšie chvíle v živote...

Aký je tvoj denný rituál?

Ráno vstanem a vypijem veľký pohár odstátej vody, ktorý mám vždy pri posteli. 🙂

So svojich fotiek tvorí ilustrácie a grafiky © Dorota Holubová

Jej rodné mesto © Dorota Holubová

Máš nejaké zlozvyky alebo si zažila aj neúspech, ktorý ťa nakoniec niekam posunul?

Neúspechov som zažila nekonečné množstvo a zlozvykov mám veľa. Čím začať? Môj najhorší zlozvyk je, že mám v hlavičke nejakého sudcu, ktorý neviem prečo, ma vždy odsúdi. Asi mám zlého obhajcu 😀. Som na seba veľmi náročná a po každom neúspechu sa veľmi na seba hnevám. To súvisí s tou sebeláskou, o ktorej som hovorila. Ale pracujem na tom. Naozaj je dôležité si veriť a nepúšťať svoje sny. Môžete mať vynikajúci nápad, produkt a upadnúť do depresie, pretože sa nepredáva, vyrábať si ho doma na poličku a pochybovať po nociach o sebe a svojich schopnostiach. To je reálny scenár! Avšak nezabudnite na to, že najprv o vás musia ľudia vedieť. Čiže váš produkt môže byť naozaj geniálny, ale problém je, že o ňom ľudia nevedia. To je to najdôležitejšie! Robíte to totiž pre nich.

V Trnavskom parku to má rada © Dorota Holubová

Aký je tvoj sen? Je ešte niečo, čo by si chcela ešte v živote dokázať?

Heslo mojej značky je #borntobehappy, čiže narodila som sa, aby som bola šťastná. To je moja cesta a môj cieľ.

