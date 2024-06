Podstata tohto eventu je celkom jednoduchá – ide o to byť v cieli rýchlejšie ako všetci ostatní. Aby to však nebolo také ľahké, trasa povedie po celý čas po mačacích hlavách a navyše nebudeš mať žiaden čas na oddych, pretože sa pôjde do kopca a proti tebe budú v každej vlne ďalší piati súperi.

Podstata tohto eventu je celkom jednoduchá – ide o to byť v cieli rýchlejšie ako všetci ostatní. Aby to však nebolo také ľahké, trasa povedie po celý čas po mačacích hlavách a navyše nebudeš mať žiaden čas na oddych, pretože sa pôjde do kopca a proti tebe budú v každej vlne ďalší piati súperi.

Podstata tohto eventu je celkom jednoduchá – ide o to byť v cieli rýchlejšie ako všetci ostatní. Aby to však nebolo také ľahké, trasa povedie po celý čas po mačacích hlavách a navyše nebudeš mať žiaden čas na oddych, pretože sa pôjde do kopca a proti tebe budú v každej vlne ďalší piati súperi.