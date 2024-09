7 problémov bikerov, ktorým sa dá pred pretekmi vyhnúť

Profil podujatia Red Bull Hill Chasers vyžaduje časté radenie. Krátka trať je členitá a mení sa jej sklon. Preto je potrebné mať radenie vyladené. Okrem zmeny prevodov vzadu na kazete je dobré vyskúšať aj zmenu na prevodníkoch. Ak chodí všetko hladko, pozornosť si zaslúžia aj dorazy. Celkovému umiestneniu by neprospelo, ak by sa reťaz počas pretekania dostala mimo kazety alebo prevodníkov.

Tlak vyvíjaný do pedálov sa dá zvýšiť použitím nášľapných tretier, netreba však zabudnúť, že zarážky na tretrách nie sú na večnosť. Najmä cestná obuv ich má vyrobené z plastu, ktorý sa pri častých zastávkach v kaviarňach opotrebuje a vtedy treba zarážky vymeniť. Ak plastová časť v šprinte povolí, v lepšom prípade to skončí len uvoľnením nohy z pedálu. V tom horšom sa letec na spomínanú dlažbu pozrie aj z blízka.

