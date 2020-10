Október 2020 bude pre Igu Świątek navždy zapísaný zlatými písmenami. Táto 19-ročná Poľka sa stala víťazkou Roland Garros. Grand Slam ovládla bez straty jediného setu, keď vo finále zdolala Sofiu Kenin zo Spojených štátov amerických 6:4, 6:1.

Po úspešnom zápase sa nám podarilo s aktuálne najsledovanejšou športovkyňou Poľska prehodiť pár slov.

Gratulujeme, Iga! Aký je recept na to, aby človek zažil takýto životný turnaj?

Počas samotného turnaja som robila, čo som mohla, aby som nemala prehnané očakávania. Porážka najvyššie nasadenej Simony Halep a postup do štvrťfinále boli pre mňa veľkým úspechom, pretože som sa nikdy na Grand Slame tak ďaleko nedostala. Od toho momentu som sa snažila nebyť prehnane vážna, čo sa týkalo zápasov a očakávania som stále držala tak nízko, ako sa len dalo.

V ceste do finále, počas zápasov s Martinou Trevisan a Nadiou Podorskou si bola považovaná za favoritku. Neprinášalo to na teba množstvo tlaku?

Myslím si, že tlak tam bol, ale urobila som maximum, aby som sa mohla sústrediť na drobnosti – prácu nôh, pozzíciu mojich chodidiel,... Skrátka malé detaily, bez pozerania na celkový obraz. Viem, že to môže byť náročné na pochopenie, ale skutočne som sa upriamila na prítomný okamih a dosť to pomohlo. Hlavne v tom, aby som si vyčistila svoju hlavu. Bola som sústredená na moju techniku a na taktiku, až som absolútne zabudla na stres.

Iga je aj pár dní po triumfe stále bez seba © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Tvoj zápas proti Sofii Kenin vo finále nebol taký jednoduchý ako ukazuje výsledok 6:4, 6:1. Aký bol kľúč k úspechu?

Začala som dobre, takisto ako v predošlých dueloch. Začiatky sú dôležité, pretože svojej protivníčke musíš ukázať odhodlanie a vnútiť jej „svoj" tenis. To sa mi aj podarilo a zatriasloto Sofiinou sebaistotou. Neskôr sa Sofia dostala do zápasu, začala som robiť chyby. Necítila som sa tak isto ako v predošlých kolách. Skúsila som však nebyť nervózna, nechcela som súperke ukázať moje slabiny. Všimla som si, že aj ona bola nervózna a urobila nejaké chyby, nebol to perfektný deň ani pre jednu z nás. Zľahka som pridala a udrela na konci setu, čo znamenalo, že som sa opäť vrátila k mojej hre.

Świątek trénuje svoje podanie počas prestávok medzi setmi © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Lekársky timeout, ktorý tvoja oponentka využila na prezlečenie nenarušil tvoje momentum?

Práve naopak! Keď Sofia opustila kurt, vstala som a trénovala podanie, pričom som si všimla, že obecenestvo si to užívalo. Tak som si pomyslela - „Hej, aj ja môžem mať počas zápasu nejakú zábavu." Viem, že to môže znieť zvláštne, ale jednoducho som sa sústredila na hranie tenisu. Pomohlo mi to zrelaxovať a vyhrať.

Počas viac ako dvoch rokov profesionálnej kariéry si prekonala doterajšie najlepšie poľské výsledky v tenise. Dokonca ani Agnieszka Radwańska nikdy nevyhrala Grand Slam.

Vskutku, zapísalo sa to do histórie. Ale verím v to, že športovci by nemali byť hodnotení za jeden konkrétny výsledok, ale za celkové výkony. Agnieszka je skvelá a neskutočne úspešná tenistka už približne dvanásť rokov. Bola svetovou dvojkou, vyhrala WTA turnaje a mne sa zatiaľ podarilo vyhrať len tento jeden, takže uvidíme. V budúcnosti sa sústredim na to, aby som bola viac konzistentná a dúfam, že získam viac dobrých výsledkov. Nie vždy je to v ženskom tenise jednoduché. Mojou ambíciou je ostať medzi najlepšími hráčkami na okruhu WTA. Viem, že musím pracovať tvrdo, aby som to získala. A či budem najlepšou poľskou tenistkou? Uvidíme, čas nám napovie.

Świątek vyhrala vďaka tomu, že sa sústredila na svoje výkony © Red Bull

Na každý zápas si nastupovala za tónov skladby Welcome to the Jungle od Guns N’ Roses, ktorá ti hrala v slúchadlách. Mala si aj iné rituály, ktoré ti pomáhali počas turnaja?

V podstate nič iné okrem Guns. Avšak, vždy som si počas turnaja urobila jednoznačný plán na kokrétny deň a držala som sa ho. Po dvoch týždňoch sme boli ako v bubline, len hotel a kurt, nemohli sme ísť ani do mesta. Na jednej strane je monotónnosť únavná. Na strane druhej, neexistovali stimuly, ktoré by v nás prebúdzali stres a napätie z toho, že sme v záverečných fázach Rolan Garros. Sústreďovali sme sa iba na ďalší zápas.

Pomáhali mi aj štvorhy, s Nicole Melichar sme prehrali až v semifinále. Poskytli mi určitú rutinu, pretože počas voľna v singli som hrala každý druhý deň double. Vďaka za to, pretože som príliš neuvažovala nad dvojhrou a moja hlava bola prevažne nastavená na pracovný mód.

Na kurte si bývala explozívnejšia, striedala si lepšie a horšie zápasy. Teraz si všetkých ohromila pokojom a vyrovnanosťou. Je to výsledkom tvojej práce so psychologičkou Dariou Abramowicz?

Daria k tomu určite prispela, pretože odkedy sme spolu začali pracovať, bola som si viac vedomá toho, čo sa deje v mojej hlave. Ale vďaku dlhujem môjmu celému tímu, pretože naša spolupráca počas uplynulých týždňov bola naozaj hladká. A nezabudnime ani na to, že rok čo rok som staršia a zrelšia. Na svet sa pozerám inak a snažím sa zmeniť niektoré prvky môjho doterajšieho správania.

Antukovú sezónu si začala prehrou v prvom kole na turnaji v Ríme s Arantxou Rus. Mali sme šancu sa vtedy spolu porozprávať a ty si mala dilemu – ísť do Strasbourgu a hrať o viac bodov do rebríčka, alebo sa vrátiť do Varšavy a v pokoji trénovať. Rozhodla si sa pre Poľsko. Ukázalo sa, že to bol správny krok...

To je pravda. Evidentne, bolo náročné predpokladať, ako to dopadne, ale som naozaj šťastná, že to dopadlo týmto spôsobom. Tie pokojné tréningy mi veľmi pomohli, aj keš som získala sebadôveru až po dvoch zápasoch v Paríži, ale potom to do seba celé zapadlo.

Iga hovorí, že dúfa, že ju teraz čaká tréning v teplom počasí © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Bol to Roland Garros ako žiaden iný – hral sa na jeseň namiesto na jar, bolo chladnejšie, veternejšie a okrem toho sa hralo bez divákov. Pomohli ti nejakým spôsobom tieto netradičné podmienky?

Myslím si, že to na mňa malo pozitívny vplyv. Prázdne tribúny pre mňa neboli ničím novým, zvykla som si na to počas juniorskej kariéry. A počasie? Nuž, vyrastala som na kurtoch v Poľsku a v mojej krajine často trénujeme keď je chladno, ba dokonca chladnejšie ako bolo tu. Pripomenulo mi to trochu domov a považovala som tieto podmienky za výhodu. Napríklad v zápasoch proti súperkám, ktoré trénujú na Floride, kde je dusno. Ale tam sa zase ja cítim menej sebavedomo. Myslím si, že čoskoro by sme mali ísť na nejaký tréningový kemp do teplej krajiny!

Świątek hovorí, že v tomto období je na kurtoch sebavedomejšia ako kedysi © Marcin Kin