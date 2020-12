V článku sa dozvieš:

Čo všetko je nevyhnutné na Ironmana a čo je „dobré mať“?

Ako sa obliekať?

Koľko to všetko dokopy stojí?

Nejaké tipy, na čo si dávať pozor...

Existujú nejaké alternatívy?

Nedá sa chodiť na ľahko © Peter Kováč

„Must have“ a „ambicióznejšie must have“...

Začneme tým, čo ťa menej odradí – teda vecami, ktoré sú „ basic must have “ (základné nevyhnutnosti). Nakoľko sa nedá plávať, bicyklovať aj behať v tom istom (samozrejme môžeš skúsiť, ale neodporúčame), potrebuješ patričné materiálne vybavenie. Dobrá správa je, že toho nemusí byť bezpodmienečne až tak veľa ...

„Na úvodné zoznámenie sa s triatlonom človek nepotrebuje hneď otrieskať tisícky eur,“ vysvetľuje Patrik. „Každý z nás má tenisky, športové oblečenie, plavky, nejaké tie plavecké okuliare a minimálne horský bike po tatkovi... Triatlon je vždy na úvod osobnou výzvou. Pokiaľ to chceš skúsiť, zvládneš to aj s takýmto vybavením. A nie, určite nebudeš zďaleka jediným v štartovom poli s takýmto výstrojom. (samozrejme nepredpokladáme, že sa hneď prihlásiš na Ironmana 🙂). V dnešnej dobe triatlon zažíva veľký boom, takže veľké percento štartujúcich sú často „triatlon panici“... A keď je niečo po prvý raz, aj vo freestyle štýle je to zážitok!“

Prejdime k tomu ambicióznejšiemu „must have“ ... „Prirodzene, s rastom ambícií rastú aj nároky na vybavenie. Do základnej výbavy triatlonistu považujem:

Plávanie: neoprén, plavecké pomôcky – (plutvy, piškóta/bójka, packy), okuliare (ideálne dva páry), plavecká čiapka a vazelína (keď to neklouže, tak to nejede)...

Cyklistika: prilba, cestný bicykel, cyklodres a tretry...

Beh: bežecké tenisky, športové oblečenie...

Doplnky: športové hodinky s hrudným pásom, športové okuliare.“

Ako bonus pridávame ešte tretiu možnosť, ktorá sa v podstate zhoduje s tým, čo praktizuje aj sám Paťo. ⬇️

Som ten typ chlapa (žiaľbohu, ale aj chvalabohu, že žiaľbohu), ktorý zaberá 2/3 partnerskej skrine... Vlastne bytu. Patrik Čurila

Komplet výbava na preteky © Patrik Čurila

Patrik: „Pokiaľ ťa to chytí poriadne, akože fest že fest, priprav na to tatka, mamku, dedka, babku, sestru, frajerku (tá sa môže rozlúčiť s all inclusive dovolenkami)... A aj psa (ten sa zas môže rozlúčiť s deluxe granulami)... Môj dvojizbový bytíček je okupovaný nasledovne: Triatlonový cyklošpeciál „časovka“ na dlhé triatlony (vééľa brigád), cestný bicykel (nová raketa, ktorú mi vyskladali chlapci z Cyklopointu) na krátke triatlony, horský bicykel („for fun“, odkedy píšem tieto články, nemal som čo s peniazmi 😄), cyklistické tretry č. 1, 2 a 3, cyklistické prilby č. 1 a 2 (aero prilba + normálna prilba), neoprény č. 1 a 2, desiatky športových tričiek, kraťasov, neúrekom tenisiek na rôzne typy tréningov/pretekov, nehovoriac o okuliaroch (uvex odporúčam!) a množstva doplnkov ako cyklotrenažér, atď... Áno, som ten typ chlapa (žiaľbohu, ale aj chvalabohu, že žiaľbohu), ktorý zaberá 2/3 partnerskej skrine... Vlastne bytu.“

Dva cestné bicykle sú z dôvodu, že dlhé triatlony sa jazdia „bezhákovo“ . Inak povedané, ísť v balíku (ako vídaš napríklad v pelotóne na Tour de France) je zakázané a penalizované rozhodcami. Každý súťažiaci musí absolvovať cyklistický úsek sám, preto je dôležité vytvárať čo najmenší odpor vzduchu a byť čo najviac aerodynamický. Pri krátkych triatlonoch sú takéto špeciály naopak zakázané, pretože keď sa niekto na teba nalepí, a nedajbože nedobrzdí, mohli by ti hroty trčiace z jeho riadidiel skončiť v zadku. „Na dlhé triatlony sa človek snaží byť čo najviac aerodynamický (preto tá prilba, často iné tretry, kolesá, dokonca aj triatlonový dres býva z iných materiálov). Zatiaľ, čo na krátke vzdialenosti ide skôr o komfort a čo najlepšiu ovládateľnosť a rýchlosť (napríklad v depách),“ dodáva.

Ktorý to bude dnes? © Patrik Čurila

Funkčné šaty robia človeka

Keďže Paťo trénuje v priemere asi 14-krát do týždňa, potrebuje veľa oblečenia . Inak by mu to doma rýchlo začalo „voňať“ ako v pánskej šatni po futbalovom zápase.

Patrik: „U nás práčka viac ide ako nejde. Keďže denne absolvujem minimálne dve tréningové jednotky... A vieš si predstaviť milovanej výraz, keď deň neperiem a len to aromaticky suším na vešiaku v chodbe. Odkedy spolupracujem so švajčiarskou značkou špičkového športového oblečenia Compressport, mám tých kusov tréningového aj pretekového oblečenia viac. Prakticky celý môj šatník tvoria len funkčné tričká 😀. Triatlonové dresy mám tri (aero, obyčajný s rukávmi a bezrukávový), cyklistických dresov asi päť, kompresných kraťasov tiež asi päť a tričiek možno okolo 20-30. Taktiež mám veľmi v obľube bežecké tielka.“

Aby si mal možno lepšiu predstavu, prečo sa už dnes veľmi nepoužívajú voľné tričká a krátke gate, je to opäť pre vytváranie čo najmenšieho odporu vzduchu . A pri plávaní platí úplne to isté, akurát je tvojím cieľom, aby okolo teba tiekla čo najrýchlejšie voda a nie vzduch. „S padákom plávať a bicyklovať nechceš 🙂,“ radí Patrik. Navyše, pokiaľ sú materiály , v ktorých pretekáš, ľahké a prievzdušné , dokáže ti to pri hodinách fyzickej aktivity záťaž príjemne uľahčiť. „Doba pokročila dopredu v každom ohľade. Materiály a vybavenie nám majú dopomôcť k posúvaniu hraníc osobného a ľudského výkonu. Karbónové tenisky, ultra aero bicykle, chladiace čelenky a podobne nie sú dnes ničím novým, len si za to priplatíš.“

Aerodynamika od hlavy až po päty © Peter Kováč

Ďalšia vec je potom sa o všetko aj patrične starať ... „Bicykle dávam pravidelne kontrolovať a servisovať k odborníkom do Cyklopointu. Vždy vedia, čo s tým, a bicykel od nich ma ešte ani raz nesklamal... S bikom je to ako so vzťahom – ako sa o neho staráš, tak ti to vráti. On neškrípe a nepuká len tak z nudy... Či? No a tenisky musia byť vždy čisté. VŽDY! Ako raz povedal jeden múdry muž. „Len v čistom vybavení je čistá rýchlosť.“ (Platón, 323 pred n.l.) (Klamem, ale buď čistý, nerob hanbu.)“

Je to investícia

Pre pokoj v duši (a aj v rodine) Paťo veľmi nechce počítať, koľko do svojho koníčku už vrazil peňazí. „Pokiaľ sa však bavíme len o triatlonovom vybavení, (nie celkovo o mojom športovom vybavení), tak jeho hodnota šplhá pokojne k 20 000 eurám. “

Pýtaš sa, kde sa to nazbiera? Nuž... Bežný človek si kupuje tenisky na behanie napríklad za 50-70 eur. Aktívny bežec dá v pohode 100-120 eur. Keď ti však výskum potvrdí, že tenisky za 200-300 eur ťa urobia rýchlejšími, nekúpil by si si ich?

Patrik: „Používam prevažne tenisky Nike, bez akéhokoľvek typu spolupráce (žiaľ), jednoducho mi sedia. Mám rôzne modely – na voľné behy (tréningovky), ďalšie na trailové behy a samozrejme aj pretekové špeciály, ktorými sú Nike Next % (v ružovučkej farbe, ej!). Či pociťujem v „Nextoch“ podporu? Jednoznačne! Neveril som, kým som ich nemal na nohách a nevyskúšal... Znie to trochu neuveriteľné, ale karbón v teniske skutočne akoby „kopal“ – tlačí bežca do špičiek. Používam ich iba na preteky a ťažšie tréningy. Ďalším citeľným rozdielom je únava po ťažkom tréningu, po viacero behoch v Nextoch bola omnoho menšia ako zvyčajne... Druhou stranou mince je samozrejme ich životnosť a cena. Oba údaje nie sú na oslavu, ale to je daň za ich ultraľahkú váhu. Ročne zoderiem cca tri-štyri páry tenisiek.“

Iba zlomok © Peter Kováč

Pri plávaní potom na dlhý triatlon treba neoprén , ktorý sa nezhoduje s tým wakeboardovým alebo surferským, ktorý už možno máš doma. Plavecké neoprény sú totiž o poznanie tenšie a šité tak, aby udržiavali polohu plavca vo vode v čo najideálnejšej horizontálnej polohe. Vďaka tomu ti dokáže prvú tretinu triatlonu veľmi uľahčiť. Paťo momentálne oblieka model od značky 2XU a ako sám tvrdí, zlákal ho najmä komfort.

Druhá koža © Peter Kováč

A to sa už dostávame k najnákladnejšej položke – teda cestnému bicyklu . Na kratších triatlonoch bežne uvidíš ľudí aj na horských bikoch a podobne, ale na Ironmanovi takéhoto „odvážlivca“ ani Paťo ešte nevidel: „Dlhý triatlon je zábavná, dobrodružná, ale aj seriózna výzva, takže 99,99 % populácie by ho mala najprv absolvovať na cestom bicykli.“ A ešte dodáva: „Stačí mať jeden bike. Avšak, ako som vyššie spomenul, mať dva je vždy lepšie ako jeden.“

S bikom je to ako so vzťahom – ako sa o neho staráš, tak ti to vráti. On neškrípe a nepuká len tak z nudy... Patrik Čurila

Ak by si potreboval ušetriť a chceš si triatlon vyslovene iba vyskúšať, teda sa mu neplánuješ venovať dlhodobejšie, potom treba rozhodne zvážiť aj možnosť si niektoré veci iba požičať . Ak to však myslíš vážne, v konečnom dôsledku by sa ti asi neoplatilo prenajímať si bike na rok-dva. Je tu však ešte jedna cesta – a to navštíviť bazárové stránky , kde často skúsenejší borci alebo nešťastníci, ktorým sa prihodilo zranenie, či tí, ktorí stratili motiváciu, posúvajú množstvo skvelého vybavenia za výhodné ceny , pričom tebe ešte môže poslúžiť riadne dlho.

Uč sa na svojich chybách, ale aj na chybách druhých

Môžeš dostať kopu odporúčaní na rôzne značky a modely tenisiek alebo biku , no kým si ich nevyskúšaš na vlastnej koži, nezistíš, či ti sadnú. To však ešte neznamená, že budeš všetky odporúčania ignorovať ... „Každý si časom nájde značku tenisiek alebo model, ktorý mu sedí a ktorý nie. Koľko ľudí – toľko chutí. Moje ružové Next% by možno Filip Šebo ofrfal (aj keď si nemyslím 😝). To isté platí o bicykloch a neoprénoch,“ vysvetľuje. „Jediné, na čom by som sa pozastavil, je správny výber bicykla a veľkosti rámu. Pri tom je dobré si nechať poradiť.“

Bike ti musí sadnúť © Peter Kováč

Na čo sa zamerať? Funkčnosť alebo pohodlie?

Patrik: „Funkčné pohodlie. Alebo hľadanie čo najväčšieho kompromisu... Keď som začínal a mal Ironmana ako výzvu, ktorú si chcem jedného dňa splniť, jednoznačne by som odpovedal pohodlie. V tomto momente, keď už človek naháňa časy a dúfa aj vo výsledky, by som sa skôr priklonil k funkčnosti na úkor pohodlia.“

Opäť, ak by si chcel niekde nejakú tú korunku ušetriť , dá sa, nakoľko dnes už často aj tie „dostupnejšie“ varianty majú určitú kvalitu, ale treba vedieť rozlišovať ako pri čom . „Kúpou lacnejšieho „noname“ karbónového rámu z Číny riskovať, že sa ti pri 90km/h rýchlosti pri zjazde zlomí a v lepšom prípade skončíš v nemocnici, mi nepríde ako fasa investované peniaze... Avšak, to neznamená, že produkt s nižšou cenovkou je automaticky nekvalitným a vice versa. Dôležité (ako pri všetkom) je sa informovať, spraviť si prehľad a neuponáhľať sa s kúpou. Pýtaj sa, dozvieš sa a nepochybne aj ušetríš,“ radí Patrik.

Čo sme ešte nespomenuli, ale tiež je tak trochu dôležitou súčasťou výbavy, je nejaké vozidlo . Na presun na tréningy, na preteky a podobne... Tým samozrejme nechceme povedať, že sa nedá na plaváreň dôjsť autobusom a podobne, no keď už pracujúci človek venuje niekoľko hodín denne ešte aj tréningu, každá ušetrená minútka sa počíta .

Patrik: „Poznám aj Ironmanov, ktorí autá nemajú 😀. Kamoši z Fínska každé ráno a poobede idú do práce 10 – 20 km behom alebo bikom. Spoja príjemné s užitočným a časovo efektívnym... Tam som sa ja ešte nedostal – PS: Lebo ja mám tolerantnú frajerku... PS2: Alebo nemám prácu 🙃."

Na záver – samostatnou disciplínou dlhého triatlonu je strava a pitný režim , ktorým sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom článku ... Aj tu však treba myslieť na nejaký ten harware , ktorý ti zabezpečí, že máš tú fľašu alebo energetickú tyčinku vždy po ruke : „Takto na diaľku a v skratke dám opäť len jednu radu – vyskúšať si jednotlivé procedúry (stravovacie návyky, ich uloženie na bicykli, do depa atď.) ešte pred pretekmi a dňom D. V dnešnej dobe existuje veľké množstvo spôsobov, ako zabezpečiť stravovanie počas pretekov či už formou občerstvovacích staníc, lepením si stravy pomocou lepiacich pások na bicykel alebo pomocou úložných integrovaných stravovacích a „drink“ systémov, ktoré sa vyrábajú.“

Zabudli sme na niečo?

Patrik: „Možno len, že čo považujem za zásadný „krok na ďalšiu úroveň“, pokiaľ by som sa triatlonu nechcel venovať len voľnočasovo, ale aj vážnejšie / profesionálnejšie z hľadiska vybavenia... Tu by som spomenul určite už viackrát spomínaný triatlonový špeciál „časovku“, ďalej je to dôraz na „aerodynamiku“ jednotlivých produktov a ich funkčnosť z hľadiska materiálu. Tretím krokom je technická/elektronická vybavenosť, čo predstavujú športové hodinky, cyklopočítač, hrudný pás, wattmeter. A na záver nepochybne regeneračné nástroje, akými sú či už kompresné nohavice, návleky, roller, regeneračná pištoľ, atď. Produkty urýchľujúce regeneráciu po tréningoch.“

❗Pokiaľ by si chcel o Paťovi a dlhom triatlone vedieť viac, určite nezabúdaj sledovať náš spoločný projekt , v ktorom poodhalíme všetky zložky jeho prípravy na Ironmana. ❗

