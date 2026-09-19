Dobré ráno Bratislava
© Jan Kasl
Slackline

Kompletný príbeh: Takto Jaan Roose stanovil svetový rekord

Estónsky slackliner 18. septembra prešiel vo vzduchu nad Bratislavou 14,7 km. Medzi UFOm a hradom urobil za 12 hodín 22 otočiek a vytvoril svetový rekord. Toto je celý príbeh jeho úžasného výkonu.
Autor Filip Benček
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Jaan Roose

Estónsky slackliner Jaan Roose, známy svojimi oceľovými nervami, je trojnásobným majstrom sveta a držiteľom mnohých svetových rekordov.

EstónskoEstónsko
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Jaan Roose, ktorý sa okrem iných zaujímavých projektov a svetových rekordov preslávil tým, že ako prvý človek prešiel pešo po lane z pevninskej časti Talianska na Sicíliu, navštívil v polovici septembra Bratislavu, aby sa u nás pokúsil predviesť ďalší výkon, ktorým sa zapíše do histórie.
V centre hlavného mesta si vybral dve ikonické budovy – Bratislavský hrad a vyhliadkovú vežu UFO, medzi ktorými spolu s tímom natiahol slackline, po ktorej následne kráčal celých 12 hodín bez toho, aby sa jeho istiaci popruh odopol od lana. Výsledkom je stanovenie nového rekordu s hodnotou 14,7 kilometrov.
Jaan spojil najikonickejšie budovy Bratislavy

Jaan spojil najikonickejšie budovy Bratislavy

© Andrej Dobrík

Ako po obláčiku

Ako po obláčiku

© Peter Kováč

Útek z hradu v štýle

Útek z hradu v štýle

© Jan Kasl

Na toto sa bude dobre spomínať

Na toto sa bude dobre spomínať

© Peter Kováč

Jaan dokonca v skutočnosti po slackline nakráčal oveľa viac, keďže takýto typ slackline – presnejšie „highline“, nakoľko ide o lano natiahnuté vysoko nad zemou a športovec je na ňom istený – nie je úplne našponovaný a 666 metrov, koľko merala jedna dĺžka, je započítaná vzdušná vzdialenosť.
Pokiaľ ťa však zaujíma viac, ako sa celý tento projekt, ktorý nesie príslušný názov „Od úsvitu po súmrak“ zrodil, pokračuj nižšie a dozvieš sa detaily, mrkneš na fotky a videá, a prečítaš si exkluzívne výpovede od Jaana, ktoré inde nenájdeš.

Historický zápis si vyžaduje poriadnu prípravu

Celý tento projekt sa začal uskutočňovať už v pondelok 14. septembra, keď Jaan spolu s tímom ráno za pomoci dronového pilota naťahovali takzvané „rybárske lanko“. Tak nazývajú najtenšiu šnúru, ktorou dokážu spojiť dva koncové body projektu.
Na konci „fishing line“ Jaan spravil slučku, ktorú schoval do zvyšku lanka

Na konci „fishing line“ Jaan spravil slučku, ktorú schoval do zvyšku lanka

© Filip Benček

Lanko potom pripevnil na dron a poslal smer UFO

Lanko potom pripevnil na dron a poslal smer UFO

© Filip Benček

Je dosť ľahká, aby na jej prepravu stačil dron, a dosť pevná, aby sa na jej koniec dalo naviazať silnejšie dvojité lano z odolného Dyneema materiálu. To sa následne pretiahlo na druhú stranu a ostalo nad Bratislavou visieť počas noci.
A letíme do Petržalky

A letíme do Petržalky

© Filip Benček

Na oboch stranách – vnútri hradu aj na terase UFO tower – bolo lano ukotvené na masívnej kovovej konštrukcii.
O chvíľku je tam

O chvíľku je tam

© Filip Benček

Na druhý deň sa závesné lano naplo a až potom prišla na rad samotná slackline, ktorá sa aj s istiacim lacnom prichyteným každých pár metrov natiahla po závesnom lane, poriadne zafixovala na oboch koncoch a následne sa po celej dĺžke spustil človek z Jaanovho tímu, aby všetko skontroloval a stiahol závesné lano.
Estónec Jaan Roose testuje slackline medzi Bratislavským hradom a UFO vežou pred jeho projektom od úsvitu po súmrak, ktorým chce stanoviť svetový rekord. 15. september 2026, Bratislava, Slovensko.

Jaan sa už teší, ako sa poprechádza nad Bratislavou

© Filip Benček

Nasledovali prvé kroky a navnímanie lokality zo vzduchu: „Pripadá mi to ako Messina, aj tam sa podo mnou plavili veľké lode,“ zahlásil hneď, ako sa postavil na slackline.
Ako doma

Ako doma

© Filip Benček

Vyberanie toho najlepšieho dátumu

Na ďalší deň prebiehali ešte všetky potrebné kontroly a čo skoro nikto nevedel, Jaan sa ešte stále doliečoval z menšej choroby, ktorú si na Slovensko priniesol.
Práca je hotová, teraz je na rade zábava

Práca je hotová, teraz je na rade zábava

© Jan Kasl

Časové okno pre tento projekt bolo vytýčené od 17. do 19. septembra, ale keďže v štvrtok 16. v Bratislave pršalo a fúkal celkom silný vietor, Jaan dostal ešte minimálne jeden deň na oddych, ktorý sa mu aj vzhľadom na to, že nebol 100% fit, zišiel.

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„Slabý vietor je lepší ako žiaden vietor, pretože keď sa oprie do slackline, stabilizuje ju,“ vysvetľoval. „Problémom je, keď je už príliš silný alebo fúka nárazovo či nepredvídateľne.“
Estónec Jaan Roose testuje slackline medzi Bratislavským hradom a UFO vežou pred jeho projektom od úsvitu po súmrak, ktorým chce stanoviť svetový rekord. 16. september 2026, Bratislava, Slovensko.

Od úsvitu až po súmrak

© Jan Kasl

Vo štvrtok však bolo potrebné urobiť dôležité rozhodnutie – ide sa na vec už v piatok alebo v sobotu? Keďže sa už však Jaan cítil lepšie a nerád veci zbytočne odkladá, piatok dostal zelenú.
Jaan v Bratislave

Jaan v Bratislave

© Jan Kasl

Absolútne bežný deň v práci Jaana Rooseho

Absolútne bežný deň v práci Jaana Rooseho

© Jan Kasl

Zapnite mu Red Bull TV a pochilluje si pokojne celý večer

Zapnite mu Red Bull TV a pochilluje si pokojne celý večer

© Jan Kasl

Tréning záverečných metrov po zápase slnka

Tréning záverečných metrov po zápase slnka

© Jan Kasl

Epické ráno v deň D

„Dnes som sa zobudil, bohužiaľ, ešte pred budíkom. 😄 Sníval sa mi sen, v ktorom som už išiel na túto veľkú highline akciu v nejakej náhodnej lokalite, a bol tam divák z verejnosti, ktorý mi povedal: „O hodinu začínaš.“ A ja na to: „Aha...“ Potom som sa zobudil, pozrel som na hodinky a hovorím si: „Sakra, veď mám ešte pár hodín spánku.“ Veľmi som už potom nemohol spať, ale oddýchol som si dostatočne.“
Garmin hlási: najvyšší čas vyraziť

Garmin hlási: najvyšší čas vyraziť

© Jan Kasl

O 12 hodín bude po tom

O 12 hodín bude po tom

© Jan Kasl

Jaan si získal slovenské médiá

Jaan si získal slovenské médiá

© Jan Kasl

„Som rád, že som sa dokázal zdravotne dať dokopy. A mali sme krásny štart do dňa, keď sa hmla rozpadala a prevaľovala ponad Dunaj, priamo cez highline. Presne takto si to človek predstavuje.“
Nebudeme si klamať, štart tohto projektu bol celkom epický

Nebudeme si klamať, štart tohto projektu bol celkom epický

© Peter Kováč

„Keď som sa sem tam pozrel pod nohy, ani som nevidel vodu, takže to ani nepôsobilo, že by som bol tak vysoko.“
Red Bull ti dáva kríídla!

Red Bull ti dáva kríídla!

© Peter Kováč

„Čo ma prekvapilo, boli lietajúce holuby. Zdá sa, že tu u vás lietajú v nejakých gangoch. 😄“
Nájdeš ho?

Nájdeš ho?

© Andrej Dobrík

„Nepovedal by som, že to bolo pre mňa ľahké, ale z pohľadu vnímania času mi tie prvé tri hodiny vôbec nepřišli dlhé.“
Bratislavčania mali ráno prekvapko

Bratislavčania mali ráno prekvapko

© Andrej Dobrík

„Paradoxne, „komplikácia“, ktorú musel Jaan riešiť, vznikla preto, že vietor bol slabší, ako sa predpokladalo. „Táto lajna je postavená do vetra, lebo býva vysoko na oblohe a šanca, že do nej oprie vietor, je vysoká.“
666 m v nohách

666 m v nohách

© Peter Kováč

„Keď som išiel prvú dĺžku, zistil som, že keď stojím v strede a nefúka vietor, niektoré záložné slučky sú príliš krátke. Neabsorbujú otrasy a vytvárajú ešte väčšiu rezonanciu. Takže pracovali proti mne. A tak som to musel opraviť, lebo ma to na začiatku rozhadzovalo. Cestou späť som to však poposúval a všetko sa vyriešilo — mal som tam predsa stráviť 12 hodín. Muselo to byť presne vyladené.“
Ako sa vyhnúť rannej špičke

Ako sa vyhnúť rannej špičke

© Jan Kasl

Po úvodných dvoch opatrných otočkách sa však Jaan už rozbehol a kilometre začali pribúdať jedna radosť.
Prvá dĺžka hotovo ☑️

Prvá dĺžka hotovo ☑️

© Peter Kováč

Ideme ďalej

Ideme ďalej

© Peter Kováč

Z chladného rána do slnečného letného dňa

„A potom začalo piecť slnko. Bolo naozaj horúco a pil som tekutiny ako blázon. Musel som si dokonca vymeniť tričko za biele, lebo mi bolo horúco. Bolo to zaujímavé, lebo ráno bola zima a potom zrazu teplo.“
Po celú dobu projektu je Jaan istený a zároveň pripútaný na slackline

Po celú dobu projektu je Jaan istený a zároveň pripútaný na slackline

© Andrej Dobrík

A s teplom a pribúdajúcim časom sa začalo meniť aj vnímanie náročnosti: „Začalo sa to naťahovať. Zdalo sa mi to čoraz dlhšie a potom ma začali bolieť rôzne časti tela a pýtal som sa sám seba: „Zvládnem to až do konca alebo nie?“ Lebo nikdy nevieš. Proste... Môže ťa začať niekde bolieť a už to neprejde. Chodidlá som začal cítiť ako prvé.“
Vysmiaty ako slniečko

Vysmiaty ako slniečko

© Jan Kasl

Jaanove topánky boli už zrejme viac vychodené, ako by sa patrilo, a začali sa mu tvoriť aj pľuzgiere. „Musel som si vymeniť topánky. Špičky som si už poriadne ani necítil,“ dodal.
Barefoot topánky pre lepší cit

Barefoot topánky pre lepší cit

© Peter Kováč

Projekt, ktorý mu otvoril dvere do novej kategórie

„12 hodín som ešte nikdy v kuse po slackline nekráčal, ale doma som už chodil napríklad 6 hodín mnohokrát. Navyše, moja lajna doma je o niečo dlhšia ako táto, takže natrénované som mal.“
Hradní pánovia majú divadlo

Hradní pánovia majú divadlo

© Andrej Dobrík

Pri slackliningu často začnú človeka ako prvé bolieť skôr ruky, aj keď by sa mohlo zdať, že sú to nohy. Ruky má však neustále nad hlavou. Namiesto nejakého špecifického tréningu však Jaan uprednostňuje skrátka chodenie po lajne. Podľa jeho slov nie je lepšia príprava, ako keď máš „najazdené kilometre“.
Rýchla otočka a späť

Rýchla otočka a späť

© Jan Kasl

„Príprava teda bola a potom ostávalo ešte vyriešiť oblečenie, topánky a mentálne sa pripraviť na to, keby sa objavili problémy s bolesťou. Dnes som bol napríklad trochu prekvapený, že moje ruky boli tak rýchlo odrovnané. Ale bolo to spôsobené tým, že som sa až na poslednú chvíľu zotavil z choroby.“
Ponad budúcu Vydricu

Ponad budúcu Vydricu

© Andrej Dobrík

„Rád nad vecami prehnane nepremýšľam, držím ich v jednoduchosti. Lebo ak si začnem z niečoho v hlave robiť veľkú vec, potom to tak naozaj pôsobí... Ale ak sa snažím presvedčiť svoj mozog, že to nič nie je, je to zvládnutelné. Dajme tomu. 😄“
Stále plný síl!

Stále plný síl!

© Jan Kasl

A kam možno zaradiť tento projekt v rámci toho, čo už v kariére dokázal?
Krátky pit-stop a ideme ďalej

Krátky pit-stop a ideme ďalej

© Andrej Dobrík

„Asi by som preň vytvoril novú kategóriu „vytrvalosť“. Ťažko to všetko dávať do jedného koša, lebo všetko je svojím spôsobom unikátne. Či už je to slackline napnutá medzi člnom a parasailom alebo Messinská úžina. Messina bola síce tiež z časti vytrvalosť, ale bolo to o tom prejsť to raz a dosiahnuť druhý breh.“
Stairway to heaven

Stairway to heaven

© Andrej Dobrík

„Pri Messine bolo najväčšou výzvou ukotvenie a technická príprava. A tu... Tu ide o vytrvalosť, mentálnu stránku aj fyzickú náročnosť.“
Strážcovia dozerajú

Strážcovia dozerajú

© Jan Kasl

Tím, bez ktorého by to nebolo možné

Jaanovi pomocníci Veiko Jänes, Oskar Jüssi, Roman Neso Laupmaa a Sergei Vertepovskoro boli počas celého týždňa na blízku, aby pomohli s inštaláciou lajny, aj s čímkoľvek neočakávaným, čo sa vyskytlo.
Bez týchto borcov by to nešlo

Bez týchto borcov by to nešlo

© Peter Kováč

„Pri každom páde zo slackline hrozí, že si vyvrtnem ruku, alebo môže prísť bolesť v nohe z pľuzgierov a podobne... Preto mám tím na oboch stranách. Stáli tu celý deň a čakali, aby mi pomohli.“
Ideme do finále

Ideme do finále

© Jan Kasl

Simča Kuchyňková sleduje rekord

Simča Kuchyňková sleduje rekord

© Andrej Dobrík

„Zakaždým, keď som prišiel sem alebo tam, zabezpečili všetko potrebné — jedlo, pitie – a starali sa aj o lajnu, aby bola bezpečná.“
Kamoši, ktorí ti vždy krajú chrbát

Kamoši, ktorí ti vždy krajú chrbát

© Andrej Dobrík

Ako by Jaan zhodnotil ich výkon?
„Špičkový!“

Radosť z procesu

„Celkovo som si to dnes užil. Som šťastný, že som dokončil tých 12 hodín. Keď sa ľudia na mňa pozerajú, väčšinou hovoria, že sa boja výšok. Ja som sa bál toho, že nedokončím tú 12-hodinovú hranicu a zastavím to skôr. Nebolo to ani o rýchlosti. Keď som sa cítil dobre a fúkal správny vietor zo správneho smeru, vtedy som kráčal naozaj rýchlo.“
Návrat z 12-hodinovej šichty

Návrat z 12-hodinovej šichty

© Andrej Dobrík

A dobrú noc!

A dobrú noc!

© Peter Kováč

„Ku koncu dňa prišlo naozaj veľa ľudí. Videl som, že celý most bol plný. A nemusel som robiť nič, aby ma začali povzbudzovať. To isté na hrade. Už od rána tam zakaždým, keď som šiel okolo, ľudia jasali.“
Pár nových fanúšikov

Pár nových fanúšikov

© Peter Kováč

A možno aj trochu viac 😍

A možno aj trochu viac 😍

© Peter Kováč

„Je to super rozptýlenie a človeka to potom aj viac baví.“

A čo ďalej?

Posledné kroky

Posledné kroky

© Jan Kasl

Keď sa ho novinári v cieli spýtali, či sa pokúsi tento rekord prekonať, odpovedal: „Jasné, prečo nie? Najprv sa však musím trochu zotaviť z dneška. 😅“
14,7 kilometra za 12 hodín na lane

14,7 kilometra za 12 hodín na lane

© Andrej Dobrík

Určite teda Jaana sleduj na Instagrame, prípadne hoď follow aj náš profil @redbullsk, kde ti radi všetky jeho ďalšie úspechy ukážeme!
A je hotovo!

A je hotovo!

© Jan Kasl

Súčasť tohto článku

Jaan Roose

Estónsky slackliner Jaan Roose, známy svojimi oceľovými nervami, je trojnásobným majstrom sveta a držiteľom mnohých svetových rekordov.

EstónskoEstónsko
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Slackline