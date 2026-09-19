© Jan Kasl
Slackline
Kompletný príbeh: Takto Jaan Roose stanovil svetový rekord
Estónsky slackliner 18. septembra prešiel vo vzduchu nad Bratislavou 14,7 km. Medzi UFOm a hradom urobil za 12 hodín 22 otočiek a vytvoril svetový rekord. Toto je celý príbeh jeho úžasného výkonu.
Jaan Roose, ktorý sa okrem iných zaujímavých projektov a svetových rekordov preslávil tým, že ako prvý človek prešiel pešo po lane z pevninskej časti Talianska na Sicíliu, navštívil v polovici septembra Bratislavu, aby sa u nás pokúsil predviesť ďalší výkon, ktorým sa zapíše do histórie.
V centre hlavného mesta si vybral dve ikonické budovy – Bratislavský hrad a vyhliadkovú vežu UFO, medzi ktorými spolu s tímom natiahol slackline, po ktorej následne kráčal celých 12 hodín bez toho, aby sa jeho istiaci popruh odopol od lana. Výsledkom je stanovenie nového rekordu s hodnotou 14,7 kilometrov.
Jaan dokonca v skutočnosti po slackline nakráčal oveľa viac, keďže takýto typ slackline – presnejšie „highline“, nakoľko ide o lano natiahnuté vysoko nad zemou a športovec je na ňom istený – nie je úplne našponovaný a 666 metrov, koľko merala jedna dĺžka, je započítaná vzdušná vzdialenosť.
Pokiaľ ťa však zaujíma viac, ako sa celý tento projekt, ktorý nesie príslušný názov „Od úsvitu po súmrak“ zrodil, pokračuj nižšie a dozvieš sa detaily, mrkneš na fotky a videá, a prečítaš si exkluzívne výpovede od Jaana, ktoré inde nenájdeš.
Historický zápis si vyžaduje poriadnu prípravu
Celý tento projekt sa začal uskutočňovať už v pondelok 14. septembra, keď Jaan spolu s tímom ráno za pomoci dronového pilota naťahovali takzvané „rybárske lanko“. Tak nazývajú najtenšiu šnúru, ktorou dokážu spojiť dva koncové body projektu.
Je dosť ľahká, aby na jej prepravu stačil dron, a dosť pevná, aby sa na jej koniec dalo naviazať silnejšie dvojité lano z odolného Dyneema materiálu. To sa následne pretiahlo na druhú stranu a ostalo nad Bratislavou visieť počas noci.
Na oboch stranách – vnútri hradu aj na terase UFO tower – bolo lano ukotvené na masívnej kovovej konštrukcii.
Na druhý deň sa závesné lano naplo a až potom prišla na rad samotná slackline, ktorá sa aj s istiacim lacnom prichyteným každých pár metrov natiahla po závesnom lane, poriadne zafixovala na oboch koncoch a následne sa po celej dĺžke spustil človek z Jaanovho tímu, aby všetko skontroloval a stiahol závesné lano.
Nasledovali prvé kroky a navnímanie lokality zo vzduchu: „Pripadá mi to ako Messina, aj tam sa podo mnou plavili veľké lode,“ zahlásil hneď, ako sa postavil na slackline.
Vyberanie toho najlepšieho dátumu
Na ďalší deň prebiehali ešte všetky potrebné kontroly a čo skoro nikto nevedel, Jaan sa ešte stále doliečoval z menšej choroby, ktorú si na Slovensko priniesol.
Časové okno pre tento projekt bolo vytýčené od 17. do 19. septembra, ale keďže v štvrtok 16. v Bratislave pršalo a fúkal celkom silný vietor, Jaan dostal ešte minimálne jeden deň na oddych, ktorý sa mu aj vzhľadom na to, že nebol 100% fit, zišiel.
„Slabý vietor je lepší ako žiaden vietor, pretože keď sa oprie do slackline, stabilizuje ju,“ vysvetľoval. „Problémom je, keď je už príliš silný alebo fúka nárazovo či nepredvídateľne.“
Vo štvrtok však bolo potrebné urobiť dôležité rozhodnutie – ide sa na vec už v piatok alebo v sobotu? Keďže sa už však Jaan cítil lepšie a nerád veci zbytočne odkladá, piatok dostal zelenú.
Epické ráno v deň D
„Dnes som sa zobudil, bohužiaľ, ešte pred budíkom. 😄 Sníval sa mi sen, v ktorom som už išiel na túto veľkú highline akciu v nejakej náhodnej lokalite, a bol tam divák z verejnosti, ktorý mi povedal: „O hodinu začínaš.“ A ja na to: „Aha...“ Potom som sa zobudil, pozrel som na hodinky a hovorím si: „Sakra, veď mám ešte pár hodín spánku.“ Veľmi som už potom nemohol spať, ale oddýchol som si dostatočne.“
„Som rád, že som sa dokázal zdravotne dať dokopy. A mali sme krásny štart do dňa, keď sa hmla rozpadala a prevaľovala ponad Dunaj, priamo cez highline. Presne takto si to človek predstavuje.“
„Keď som sa sem tam pozrel pod nohy, ani som nevidel vodu, takže to ani nepôsobilo, že by som bol tak vysoko.“
„Čo ma prekvapilo, boli lietajúce holuby. Zdá sa, že tu u vás lietajú v nejakých gangoch. 😄“
„Nepovedal by som, že to bolo pre mňa ľahké, ale z pohľadu vnímania času mi tie prvé tri hodiny vôbec nepřišli dlhé.“
„Paradoxne, „komplikácia“, ktorú musel Jaan riešiť, vznikla preto, že vietor bol slabší, ako sa predpokladalo. „Táto lajna je postavená do vetra, lebo býva vysoko na oblohe a šanca, že do nej oprie vietor, je vysoká.“
„Keď som išiel prvú dĺžku, zistil som, že keď stojím v strede a nefúka vietor, niektoré záložné slučky sú príliš krátke. Neabsorbujú otrasy a vytvárajú ešte väčšiu rezonanciu. Takže pracovali proti mne. A tak som to musel opraviť, lebo ma to na začiatku rozhadzovalo. Cestou späť som to však poposúval a všetko sa vyriešilo — mal som tam predsa stráviť 12 hodín. Muselo to byť presne vyladené.“
Po úvodných dvoch opatrných otočkách sa však Jaan už rozbehol a kilometre začali pribúdať jedna radosť.
Z chladného rána do slnečného letného dňa
„A potom začalo piecť slnko. Bolo naozaj horúco a pil som tekutiny ako blázon. Musel som si dokonca vymeniť tričko za biele, lebo mi bolo horúco. Bolo to zaujímavé, lebo ráno bola zima a potom zrazu teplo.“
A s teplom a pribúdajúcim časom sa začalo meniť aj vnímanie náročnosti: „Začalo sa to naťahovať. Zdalo sa mi to čoraz dlhšie a potom ma začali bolieť rôzne časti tela a pýtal som sa sám seba: „Zvládnem to až do konca alebo nie?“ Lebo nikdy nevieš. Proste... Môže ťa začať niekde bolieť a už to neprejde. Chodidlá som začal cítiť ako prvé.“
Jaanove topánky boli už zrejme viac vychodené, ako by sa patrilo, a začali sa mu tvoriť aj pľuzgiere. „Musel som si vymeniť topánky. Špičky som si už poriadne ani necítil,“ dodal.
Projekt, ktorý mu otvoril dvere do novej kategórie
„12 hodín som ešte nikdy v kuse po slackline nekráčal, ale doma som už chodil napríklad 6 hodín mnohokrát. Navyše, moja lajna doma je o niečo dlhšia ako táto, takže natrénované som mal.“
Pri slackliningu často začnú človeka ako prvé bolieť skôr ruky, aj keď by sa mohlo zdať, že sú to nohy. Ruky má však neustále nad hlavou. Namiesto nejakého špecifického tréningu však Jaan uprednostňuje skrátka chodenie po lajne. Podľa jeho slov nie je lepšia príprava, ako keď máš „najazdené kilometre“.
„Príprava teda bola a potom ostávalo ešte vyriešiť oblečenie, topánky a mentálne sa pripraviť na to, keby sa objavili problémy s bolesťou. Dnes som bol napríklad trochu prekvapený, že moje ruky boli tak rýchlo odrovnané. Ale bolo to spôsobené tým, že som sa až na poslednú chvíľu zotavil z choroby.“
„Rád nad vecami prehnane nepremýšľam, držím ich v jednoduchosti. Lebo ak si začnem z niečoho v hlave robiť veľkú vec, potom to tak naozaj pôsobí... Ale ak sa snažím presvedčiť svoj mozog, že to nič nie je, je to zvládnutelné. Dajme tomu. 😄“
A kam možno zaradiť tento projekt v rámci toho, čo už v kariére dokázal?
„Asi by som preň vytvoril novú kategóriu „vytrvalosť“. Ťažko to všetko dávať do jedného koša, lebo všetko je svojím spôsobom unikátne. Či už je to slackline napnutá medzi člnom a parasailom alebo Messinská úžina. Messina bola síce tiež z časti vytrvalosť, ale bolo to o tom prejsť to raz a dosiahnuť druhý breh.“
„Pri Messine bolo najväčšou výzvou ukotvenie a technická príprava. A tu... Tu ide o vytrvalosť, mentálnu stránku aj fyzickú náročnosť.“
Tím, bez ktorého by to nebolo možné
Jaanovi pomocníci Veiko Jänes, Oskar Jüssi, Roman Neso Laupmaa a Sergei Vertepovskoro boli počas celého týždňa na blízku, aby pomohli s inštaláciou lajny, aj s čímkoľvek neočakávaným, čo sa vyskytlo.
„Pri každom páde zo slackline hrozí, že si vyvrtnem ruku, alebo môže prísť bolesť v nohe z pľuzgierov a podobne... Preto mám tím na oboch stranách. Stáli tu celý deň a čakali, aby mi pomohli.“
„Zakaždým, keď som prišiel sem alebo tam, zabezpečili všetko potrebné — jedlo, pitie – a starali sa aj o lajnu, aby bola bezpečná.“
Ako by Jaan zhodnotil ich výkon?
„Špičkový!“
Radosť z procesu
„Celkovo som si to dnes užil. Som šťastný, že som dokončil tých 12 hodín. Keď sa ľudia na mňa pozerajú, väčšinou hovoria, že sa boja výšok. Ja som sa bál toho, že nedokončím tú 12-hodinovú hranicu a zastavím to skôr. Nebolo to ani o rýchlosti. Keď som sa cítil dobre a fúkal správny vietor zo správneho smeru, vtedy som kráčal naozaj rýchlo.“
„Ku koncu dňa prišlo naozaj veľa ľudí. Videl som, že celý most bol plný. A nemusel som robiť nič, aby ma začali povzbudzovať. To isté na hrade. Už od rána tam zakaždým, keď som šiel okolo, ľudia jasali.“
„Je to super rozptýlenie a človeka to potom aj viac baví.“
A čo ďalej?
Keď sa ho novinári v cieli spýtali, či sa pokúsi tento rekord prekonať, odpovedal: „Jasné, prečo nie? Najprv sa však musím trochu zotaviť z dneška. 😅“
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