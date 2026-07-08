© Alex Davidson/Getty Images
Maratón
Svetový rekordér Jacob Kiplimo približuje svoj tréningový režim
Od štartov o štvrtej ráno cez 200-kilometrové týždne až po rekordný čas v Londýne. Tréning Jacoba Kiplima na jeho ďalší maratón môže vyzerať jednoducho, ale v skutočnosti je brutálne neúprosný.
Jacob Kiplimo, ktorý je obrovskou silou v diaľkovom behu, sa môže pochváliť pôsobivým životopisom. Zahŕňa štyri tituly majstra sveta z cross country, zlato z Hier Commonwealthu na 5 000 m a 10 000 m, a svetový rekord v polmaratóne.
Uganďan sa rýchlo stal serióznym ašpirantom aj na 42,2 km vzdialenosti. Pri svojom maratónskom debute skončil druhý a v Chicagu zvíťazil v pôsobivom čase 2 h 02 m 23 s. Na Londýnskom maratóne v roku 2026 dokonca prekonal doterajší svetový rekord Kelvina Kiptuma, keď trať absolvoval za 2 h 00 m 28 s. Bol to pozoruhodný deň, pretože dvaja bežci, ktorí skončili pred ním, prvýkrát podliezli dvojhodinovú hranicu. Tu sa dozvieš, ako prebieha Jacobova príprava na maratón.
01
Tréning s vysokým počtom kilometrov
Toto zrejme nebude nijaké prekvapenie: príprava na maratón si vyžaduje nabehanie stoviek kilometrov každý týždeň. Počas 12 týždňov pred triumfom v Chicagu nabehal Jacob 2 065 km, pričom „krátke behy“ mali dĺžku od 15 do 25 km.
Okrem toho absolvoval aj tréningy na dráhe a veľa dlhých behov na ceste, ktoré merali približne 40 km. Kiplimo v priebehu troch mesiacov používal analýzu v reálnom čase na úpravu svojho tréningu, pričom osobitnú pozornosť venoval regenerácii.
Uganďan taktiež kládol dôraz na precíznosť a dôslednosť. Vždy sa uistil, že každý tréning naplánoval tak, aby z neho mohol s blížiacimi sa pretekmi ukrajovať.
02
Typický deň dlhého behu
Tu je príklad typického tréningového dňa, ktorý zahŕňa dlhý beh v dĺžke od 30 do 40 kilometrov. V Kiplimovom prípade to zvyčajne bolo v Kapchorwe v Ugande na svahoch hory Elgon s vysokou nadmorskou výškou a chladnejším podnebím.
- 4:00 ráno: Skoré vstávanie a ľahké raňajky, aby si do seba dostali nejaké kalórie
- 5:40: Cesta autom na miesto tréningu
- 6.30: Absolvovanie rozcvičky, aby sa uistil, že svaly sú uvoľnené
- 7:00: Začiatok behu
- 10:00: Výdatnejšie raňajky na podporu regenerácie
- 11:00 hod: Masáž alebo špecifické ošetrenie u fyzioterapeuta
- 13:00: Obed a následný popoludňajší spánok
- 17:00 hod: Miska ovsenej kaše
- 20:00: Večera a potom spánok pred 22:00
03
Tréning na maratón v porovnaní s kratšími vzdialenosťami
„Je to veľký rozdiel, pretože na maratón musíš absolvovať veľa dlhých behov a nabehať veľa kilometrov, takže príprava je náročnejšia a ťažšia,“ vysvetľuje Kiplimo.
Ako príklad možno uviesť, že v rámci prípravy na preteky v Chicagu Kiplimo absolvoval kombináciu dlhých behov, na ceste aj na dráhe. Počas svojho 12-týždňového tréningového plánu päťkrát zabehol 40 km a trikrát absolvoval vzdialenosť 35 km. Dokonca aj ľahký beh mohol byť v jeho prípade dlhý až 20 km.
04
Myseľ šampióna
Napriek tomu, že Kiplimo dosiahol ako bežec na dlhé trate obrovské úspechy, vie, že to pri naháňaní maratónskej slávy veľa neznamená. Je však odhodlaný vynaložiť úsilie a splniť si svoje ciele.
„Medzi ostatnými bežcami a mnou nie je žiadny rozdiel. Je to len o tvrdej práci,“ hovorí na záver.
Ak ťa tento text zaujal, viac podobného obsahu nájdeš na našom webe. Ak chceš byť v pravidelnom obraze o dianí zo sveta Red Bullu, sleduj nás na Instagrame a TikToku.