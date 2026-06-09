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Cyklistika
Comeback ako z veľkého filmu: Jai Hindley získal na Giro d'Italia pódium
Ani choroba v polovici pretekov nezastavila Jaia Hindleyho a Giulia Pellizzariho z tímu Red Bull - BORA - hansgrohe na Gire pred jedným z najvýraznejších výkonov tímovej práce a taktiky v horách.
Pre Jaia Hindleyho sa Giro d'Italia skončilo návratom na známe územie. Štyri roky po víťazstve na týchto pretekoch si Austrálčan zabezpečil celkové tretie miesto, čím získal svoje tretie pódium na Gire v kariére a taktiež piate pódiové umiestnenie na Grand Tour pre Red Bull - BORA - hansgrohe.
Od prvej horskej skúšky až po posledný test zostal Hindley jedným z najkonzistentnejších jazdcov na tohtoročných pretekoch. Pódium pre neho ale mohlo zostať mimo dohľadu, ak by nebolo nezištnej práce tímového kolegu a vychádzajúceho talentu Giulia Pellizzariho.
Viac ako pódium
Vlna chorôb počas troch týždňov opakovane ohrozovala plány tímu, pričom Pellizzari patril k tým, ktorých ťažkosti zasiahli najviac. Mladý Talian musel znova a znova prekonávať komplikácie, jeho odhodlanie dosiahnuť spoločný cieľ ale pretrvávalo.
Počas najnáročnejšej etapy podal jeden z presne takých neoceniteľných výkonov, ktoré len zriedkavo získajú titulky alebo sa objavia vo výsledkoch, ale v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť v boji o triumf na Grand Tour.
Na začiatku posledného týždňa bol Hindley piaty, 53 sekúnd od pódia a 3 m 43 s za lídrom pretekov Jonasom Vingegaardom. Po tom, čo Pellizzari stratil v 16. etape značný čas (približne 18 minút), jeho vlastné ambície v GC sa fakticky skončili. Ale ako na každej Grand Tour, aj tu môžu neúspechy vytvoriť príležitosti.
Je naozaj výnimočné, že tu opäť stojím a som na to hrdý
Od tohto momentu sa Pellizzari stal pre Hindleyho šance kľúčovým, plne sa prepol do úlohy domestika a ukázal, akú rozhodujúcu úlohu zohráva tímová práca. V 19. etape bol v úniku. Keď sa pelotón opäť spojil, mladý Talian sa venoval doťahovaniu svojho tímového kolegu a zvyšoval tlak na Hindleyho najbližšieho súpera - Thymena Arensmana.
Arensman sa v záverečnom stúpaní napokon zlomil a stratil 1 m 02 s. Boj o pódium sa zvrtol v prospech Hindleyho, ktorý sa posunul na celkové tretie miesto. Tento náskok dal Hindleymu v záverečnej 20. etape aj malú rezervu na obhajobu.
„V dnešnej cyklistike je neuveriteľne ťažké dosiahnuť akýkoľvek výsledok,“ povedal Hindley po pretekoch. „Už je to nejaký čas, čo som naposledy stál na pódiu na Grand Tour, už je to pár rokov, čo som vyhral Giro. Preto je naozaj výnimočné, že tu opäť stojím a som na to hrdý. Môj vzťah k Giru je taktiež špeciálny. Sú to zrejme moje najobľúbenejšie preteky.“
Spoločný boj - tímová práca sa vypláca
Po takmer 3 500 km pretekov a približne 48 000 m prevýšenia sa v Ríme skončil 109. ročník Giro d'Italia. Pelotón, ktorý začal v Bulharsku, bojoval v 21 etapách, ktoré ponúkli všehochuť: horské finiše, mokré cesty s dlažobnými kockami aj individuálnu časovku.
Pre tím Red Bull - BORA - hansgrohe sa toto Giro d'Italia končí viac než len ďalším pódiovým umiestnením. Preteky opäť zvýraznili vlastnosti, ktoré túto stajňu definujú už roky: trpezlivosť, odolnosť a nastavenie bojovať spoločne za rovnaký cieľ počas troch náročných týždňov.
Bez ohľadu na to, ako beznádejne sa situácia zdá, vždy existuje východisko, ak sa tím tak silno podporuje a udržiava loď nad vodou
Tretím miestom v Ríme si tím Red Bull - BORA - hansgrohe zároveň predlžuje svoju sériu na Grand Tours. V uplynulých troch sezónach sa totiž tím každý rok dostal na celkové pódium aspoň jednej Grand Tour, čo je úspech, ktorému sa v tomto období vyrovnali len dva ďalšie tímy.
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