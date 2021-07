Jakub Grigar je kajakársky talent, želiezko v ohni slovenského slalomu. Už o pár dní sa predstaví v Tokiu, kde bude našu krajinu reprezentovať v disciplíne K1.

Jeho život sa točí okolo vody . Na nej, vedľa nej, s ňou. Nie je to však iba slalom pomedzi bránky na kanáli, ktorý z neho robí Jakuba Grigara známeho z médií. Je za tým oveľa viac. Rodák z Liptovského Mikuláša síce išiel na svoj prvý tréning trocha z donútenia, no hneď po tom, ako si prvý raz sadol do lode, vedel, že je presne tam, kde má byť. A vedeli to aj jeho rodičia.

Obojživelník © Filip Nagy

Jakub: „Vodu mám veľmi rád, trávim na nej čas aj mimo mojich tréningov. Stand up paddle surfing je moja obľúbená aktivita. V nedeľu vyrazíme s rodinkou ugrilovať niečo pri Mare a popri tom si len tak fajne zajazdím. Nemusím makať, nemusím trénovať, iba si pádlujem pre seba. Baví ma aj plávanie, dokonca som si už kúpil a triatlonový neoprén.“

Celý Jakubov týždeň sa točí najmä okolo tréningu, no je za tým oveľa viac. Šesť dní driny, jeden deň voľna, kedy si treba poriadne oddýchnuť. Nahliadni s nami do zákulisia K1, do zákulisia, ktorého hlavnou postavou bude sympatický športovec a jeho rutina, tréning, regenerácia, ale aj (ne)všedné radosti voľných dní.

Ráno robí deň

Všetko v sezóne podlieha jednému hlavnému vrcholu © Filip Nagy

Budíček sa bytom pravidelne ozýva okolo 6:30 hod. Pokiaľ teda Jakub nie je v príprave na radikálnu zmenu časového pásma. V rámci boja proti „jet lagu“ sa niekoľko týždňov pred odletom do Japonska nastavoval na miestny čas a každý deň uberal 15 minút. Tesne pred odletom tak vstával o 3:00 hod. ráno a spať chodil ešte za svetla.

Jakub s trénerom Tokiu prispôsobili nielen tréning, ale aj život mimo vody © Filip Nagy

Deň začína raňajkovou kašou, Newsfiltrom Denníka N a obľúbeným ranným rituálom je príprava matcha čaju.

Na balkóne má bylinky a paradajky. Raz by chcel záhradu, možno reštauráciu © Filip Nagy

Či je chlad, dážď alebo hmla, Kubo začína ráno sledovaním prúdu na kanáli © Filip Nagy

Úvodné kompenzačné cvičenia dňa – strečing, dýchanie a nechýba ani roller. Ideálne, keď je rozcvička kombinovaná s rockovým playlistom. Na ráno dobre pasuje aj Johny Cash. Jakub má k hudbe veľmi pozitívny vzťah, sám vlastní pár gitár a rád na nich hrá.

Nech sú doplnkové cvičenia akékoľvek, sila bude pri kajaku vždy dôležitá © Filip Nagy

Skoré ráno v prázdnej posilke © Filip Nagy

Starý známy recept – šesť dní sa maká a na siedmy odpočíva

Tréner a fyziologička pripravujú Jakubovi celý tréningový plán tak, aby každý tréning aj deň na seba nadväzovali a aby sa presne odrobilo to, čo sa má, a striedali sa ťažké a ľahšie dni. Časovo si už tréning vyskladá Jakub sám.

S trénerom Stanislavom Gejdošom sú zohraná dvojica © Filip Nagy

Tu je Jakub doma © Filip Nagy

Regenerácia je rovnako dôležitá ako tréning. Večer nemôže chýbať strečing a poriadny spánok je základom zregenerovania celého organizmu. Úľavu prinesú aj viaceré špeciálne mašinky. „Compex využívam najmä keď mám ťažšie tréningy, výboje mi pekne uvoľnia svaly.“

Mia, ďalšia parťáčka z tímu Grigar © Filip Nagy

Liptov a Jakub sú nerozlučná dvojka

Liptovské ani slovenské podmienky nie sú pre vodákov ideálne. Zima im prináša aj dva až tri mesiace bez vody: „Kanál v Liptovskom Mikuláši sa väčšinou okolo októbra vypína a zapne sa znova niekedy až v marci, alebo v apríli. Celú zimu trávime fyzickou kondičnou prípravou a vo februári pravidelne cestujeme za teplom do Austrálie. Tento rok sme boli na ostrove Reúnion. Aj takto sa snažíme dostať vodu naspäť do rúk.“

Liptov ponúka ideálne trasy na bajk s ešte ideálnejšími výhľadmi © Filip Nagy

„To je krása vodného slalomu, že tréner sa vždy snaží už aj malé deti viesť k všestrannosti. V rámci základnej prípravy sa robí veľa športov, od futbalu, cez hokej a lezenie až po beh, bežky, či skialpy. Veľa z tých vecí, ktoré robíme, sú súčasťou prípravy. Napríklad také lezenie je pre mňa relax. Keď môžem mimo sezóny ísť na skaly, je to aktivita, pri ktorej si fakt brutálne oddýchnem a vypnem.“

Pohľad na rodné mesto s Tatrami v pozadí nikdy neomrzí. © Filip Nagy

Posilňovňa, beh, lyžovanie, bicykel - toto všetko patrí do Kubovho plánu. „Ten jeden deň, kedy úplne vypnem od športu aj od tréningov, potrebujem. Je to taký lenivý deň, kedy ležím v posteli dokedy môžem, potom sa najem čoho chcem, úplná voľnosť. Nerobím nič zložité, užívam si prechádzky, čas s rodinou.“

Bicyklov má Jakub niekoľko. Toto štýlové mestské prenášadlo je srdcovka © Filip Nagy

Do lode aj do koča

Jakub veľmi rád varí aj pečie. S vyváženým jedálnym lístkom profesionálneho športovca si však necháva poradiť: „Čo sa stravy týka, tak mám okolo seba viacerých odborníkov, ktorí mi radia v správnom nastavení. Podstatné je, aby som to, čo na tréningoch vydám, vrátil späť, aby som vedel trénovať celý týždeň.“

Autogramiády patria k športu. Tie v rodnom meste sú vždy príjemná udalosť © Filip Nagy

Ako do všetkého, aj do tohto dáva srdiečko © Filip Nagy

Často si vybehne na obed do mesta, väčšinou sa však o celkový denný príjem postará sám: „Veľmi rád varím a nájdem si na to čas aj medzi tréningami, je to pre mňa zároveň aj forma relaxu. Je veľmi dôležité, aby som mal kvalitnú stravu, takže aj preto sa často snažím navariť si sám. Vtedy som rád, lebo to mám celé pod kontrolou a viem presne, koľko sacharidov, bielkovín aj tukov si do stravy dávam.“

Obed s priateľkou Aďkou v parku v centre Mikuláša je už zabehnutá tradícia © Filip Nagy

Obľúbená liptovská špecialita – šúľance s makom – padne dobre najmä po návrate domov z dlhšieho pobytu v zahraničí.

Jeden liptovský od ucha k uchu poprosím © Filip Nagy

„Najťažšia vec na športe nie je ani o tom, že koľko človek na tréningu strávi. Najťažšia vec na tom, keď chce človek byť dobrý, je uvedomenie si, že tréning sa deje 24 hodín denne. Každá jedna aktivita musí podliehať tomu, aby výkon išiel hore. V mojom prípade to znamená, že veľa vecí, ktoré mám rád, robiť nemôžem.“

Ako ryba vo vode © Filip Nagy

Keď Jakubovi z Česka dorazí nová loď, tak je úplne „holá“ a vtedy už na rad prichádza úprava podstatných detailov: „Loď nemá sedačku ani opierky na nohy, všetko sa musí urobiť, pretože každý jazdec to už má nastavené podľa seba. Podľa toho, ako posuniem opierky aj sedačku, bude nastavené ťažisko lode. Ja som skôr taký, že to urobím narýchlo, len aby to bolo. Keď však potrebujem, aby loďka bola kvalitná, tak idem za ocinom, ktorý to vie spraviť úplne parádne a vždy si dá na tom veľmi záležať. Som veľmi rád, že mám takéhoto tímového mechanika, na ktorého sa môžem spoľahnúť.“

Najlepší tímový mechanik v hre je Jakubov otec Richard © Filip Nagy

Manuálna práca mu nie je cudzia © Filip Nagy

Životom na divokej vode

Na záver si daj ešte krátky 10-minútový dokument a nalaď sa spolu s Kubom na vrchol sezóny, ktorý ho čaká už toto leto v Tokiu:

Jakub Grigar – Životom na divokej vode

Jakub Grigar – Životom na divokej vode