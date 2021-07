Koncom júna 2021 nedal Jakub Grigar svojím konkurentom na pretekoch v nemeckom Markkleebergu žiadnu šancu. Vo finále podujatia svetového pohára disciplíny K1 zvíťazil s náskokom viac ako dvoch sekúnd. Navyše, bola to zároveň posledná príležitosť ukázať sa v „ostrej akcii” pred nachádzajúcim vrcholom sezóny, čo znamená, že lepšie sa naladiť do Tokia už v podstate ani nešlo .

Aby sa dostal až sem, musel prejsť poriadny kus cesty . Odkedy si však prvýkrát sadol do dole, bolo jasné, že on a kajak budú nerozlučná dvojka.

Mama, ja mám svoju vlastnú loď! Tu chcem byť, mama! Jakub Grigar Jakub Grigar: „Na prvý tréning si spomínam veľmi zaujímavo, pretože som stále nechcel ísť na tú vodu a na tréning, a bolo to aj trochu z donútenia. Pamätám si, že tréner nemal veľa času, takže sme ho museli presviedčať, aby mi dal všetky veci. Zobral som do rúk loď, sadol som na vodu, vyskúšal som to a vtedy som si povedal: „ty kokso, tak to je riadna pecka! „Mama, ja mám svoju vlastnú loď! Tu chcem byť, mama!” Pozri si príbeh, ako sa Kubo plaví životom na divokej vode z úvodu tohto článku a ak budeš chcieť vedieť o tomto skromnom mladom mužovi z Liptova ešte viac, čítaj rozhovor nižšie ...

Vždy plný energie a chuti sa zlepšovať © Jan Kasl

Ako spomínaš aj vo videu, s kajakom to bola láska na prvý pohľad. Predtým si však skúšal aj futbal a basketbal – prečo si myslíš, že ťa neoslovili? Myslíš, že tímové športy nie sú pre teba?

V prvom rade asi preto, že som bol ešte malý krpec a veľmi mi tie športy nešli. Ja chcem byť vo všetkom hneď dobrý a rýchlo ma prestane baviť niečo, čo mi nejde. Nakoniec to však bol myslím dobrý ťah, pretože kajak je naozaj niečo, čo budem robiť do konca života. Z tímových športov by ma možno bavil hokej, ale v individuálnom športe ma baví, že celý výkon závisí odo mňa a od toho, čo urobím. A takisto, keď niečo pokazím, pokazím to iba sám sebe a nie celému tímu.

Sedí podľa teba kajak tvojej povahe? Alebo možno tvoj štýl na vode tvojej povahe? Tréner Gejdoš povedal, že si silovo-rýchlostno-výbušný typ. Nevyzeráš byť v súkromí veľmi výbušný…

Tréner to asi myslel tak, že mám fyziologicky veľmi výbušné telo a tým pádom mi dobre idú krátke výbušné šprinty. Ťažko povedať či kajak sedí mojej povahe, ale musím sa priznať, že táto výbušná vlastnosť veľakrát prepukla aj do mojej povahy a neraz sa mi stalo, že keď sa mi veľmi nedarilo, od hnevu som zlomil pádlo. Našťastie to však vyzerá, že čím som starší, tým viac viem kontrolovať aj svoje emócie 😊.

Drina sú jeho každodenné raňajky © Jan Kasl

Čo si myslíš, že ti dala spolupráca s každým tvojím trénerom? Možno aj konkrétne – ktorý kouč ťa čo naučil?

Keby som mal povedať, ktorý kouč ma čo naučil, rozprával by som veľmi dlho. Beriem to tak, že každý človek je v niečom iný a od každého sa dá niečo priučiť. Postupne sa však dozvedel veľa o vode, o technike, o práci na tréningoch a práci mimo vody.

Ktorá prehra v tvojej kariére bola najťažšia? Vieš, ako ju nezopakovať?

Najťažšie bolo prehrať viacero pretekov za sebou a veľmi ma mrzelo, že som dlhú dobu nevedel ukázať, na čo mám. Našťastie to vyvrcholilo minulý rok, kedy som si povedal, že to už tak ďalej nejde a že športu musím venovať všetok svoj čas, a že musím makať na tom, aby sa to viac neopakovalo. Tým pádom viem, že pokiaľ budem schopný a ochotný obetovať športu všetko, už ju nezopakujem.

Z pohľadu ľahko vyčítaš, aké sú jeho ciele © Jan Kasl

Kto je tvoj najobľúbenejší športovec alebo celkovo vzor mimo kajaku?

Tak, ako pri tréneroch – ťažko sa mi rozpráva o tom, kto je môj vzor. Vždy sa snažím naučiť sa od každého to, čo sa mi práve hodí do môjho života. Či už je to pracovitosť našich legiend ako Elenka Kaliská či Michal Martikán, osobnosť a priateľskosť Vávru Hradílka alebo technika Petra Kauzera. Samozrejme, je ďalších X mien, o ktorých by som vedel rozprávať.

Rodičia o tebe povedali, že si dobrák – nemyslíš si, že je to niečo, čo ťa v určitých momentoch mohlo pripraviť o víťazstvo narozdiel od ľudí, ktorí idú ako sa hovorí „cez mŕtvoly”?

Neviem či ma to pripravilo o víťastvo, ale často sa mi stáva že ma to pripraví o energiu. Som človek, ktorý veľmi nevie ľuďom povedať nie, a niekedy skončím vystresovaný, pretože zistím, že som si nahádzal milión aktivít do jedného dňa a nakoniec nestíham. Slovo NIE je asi niečo, čo sa ešte budem musieť naučiť hovoriť. Samozrejme ma však vždy veľmi teší, keď môžem niekomu pomôcť.

Z chlapca sa stal muž © Jan Kasl

Slovo NIE je asi niečo, čo sa ešte budem musieť naučiť hovoriť. Samozrejme ma však vždy veľmi teší, keď môžem niekomu pomôcť. Jakub Grigar

Kubo sa chvíľu výsledkovo trápil, no dokázal opäť nájsť formu © Jan Kasl

Ako sa aktuálne cítiš, čo sa týka formy? Si na vrchole svojich síl?

Neviem či som na vrchole síl, pretože si myslím, že človek má vždy nejaký priestor na zlepšovanie v ktorejkoľvek oblasti. V každom prípade si myslím, že som naozaj poriadne zamakal a po uplynulých pretekoch to vyzerá, že sme našli cestu, ako jazdiť, a ako pokračovať v príprave. Verím, že na to do Tokia nezabudnem a podarí sa mi podať podobný výkon, a potom už len budem v cieli sledovať či to stálo za to.

Vizualizuješ si v hlave svoj ďalší veľký úspech? Ako vyzerá?

Naučil som, sa že je najlepšie žiť v prítomnosti. Samozrejme, veľmi rád si sem tam predstavím, aké by bolo splniť si všetky svoje sny, ale uvedomujem si, že ma od nich delí ešte veľa odmakaných tréningov a prepádlovaných metrov.

Tak teda Jakubovi drž palce, nech všetko dopadne podľa predstáv a nech môže byť Slovensko hrdé na ďalšieho vynikajúceho vodnoslalomára, ktorý u nás udrží tradíciu tohto športu nad vodou!

Viac o Jakubovi sa dočítaš na redbull.sk/grigar , prípadne sleduj jeho Instagram alebo naše sociálne siete – Facebook a Instagram , aby sme ťa o jeho úspechoch mohli informovať.