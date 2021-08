Kuba možno poznáš ako popredného slovenského reprezentanta v skialpinizme , ale pokiaľ ho človek sleduje na sociálnych sieťach , určite si všimol aj jeho lásku k dvom letným športom – a to k cyklistike a hlavne k trailovému behu . Práve v druhom spomenutom má na svojom konte aj viacero úspechov, spomedzi ktorých stoja za spomenutie hlavne dve výhry na podujatiach Red Bull 400 . Tú prvú dosiahol ešte v roku 2019 v českom Liberci a druhá prišla na záver uplynulej sezóny pri oslavách jubilejného desiateho ročníka pretekov – v rakúskom Bischofshofene .

Okrem toho sa však zúčastnil tohto podujatia aj v Zakopanom a na Štrbskom Plese , kde v oboch prípadoch skončil na pódiu . Pozri si celý tento príbeh vo videu v úvode článku a nižšie pokračuj na rozhovor , kde ti Kubo s odstupom času prezradí ešte viac a príde na rad aj téma tohtoročnej edície.

Rozhodujúci moment v Bischofshofene © Philipp Riedl / Red Bull Content Pool

Prečítaj si rozhovor s Jakubom

Aký by si dal prívlastok uplynulej sezóne pretekov Red Bull 400 z tvojho pohľadu?

Príbeh so šťastným koncom. Plány na sezónu boli väčšie, ale zastávky sa rušili jedna po druhej. Z tých, ktoré sa konali, to dvakrát vypálilo na druhé miesto. Druhý som bol navyše dvakrát aj v sezóne 2019. V Bischofshofene sa mi to na posledný pokus podarilo zlomiť.

Ako dôležité bolo pre teba to zakončenie výhrou v Rakúsku?

Ako som naznačil aj v dokumente, bolo to už aj o hlave. Jasné, že bez dobrých nôh to nejde, ale je to ako násobenie nulou. V Rakúsku som vedel, že mám natrénované a cítil som sa sebavedomo. Podobne ako pred dvomi rokmi v Liberci. A ono to klaplo. Bischofshofen mi ukázal, aký prístup funguje a práve tým bol pre mňa dôležitý.

Plánuješ aj tento rok obehať nejaké zastávky?

September bude mesiacom Red Bull 400! Okrem Štrbského chcem ísť určite do Liberca, kde spravím všetko pre obhajobu prvého miesta spred dvoch rokov, a ak by všetko klaplo, rád by som nechýbal aj na majstrovstvách sveta v japonskom Sappore.

Jeho prvá trofej Red Bull 400 z Liberca © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Štrbské Pleso pre teba stále ostáva zakliate. Vlani sa však o to z veľkej mieri pričinil Jozef Hlavčo, ktorý urobil rekord mostíka – 3:15. Myslíš, že by si bol schopný ten čas prekonať?

Jožov čas je kvalitný, ale myslím, že je v mojich silách ho ešte stlačiť. Sám Jožo povedal, že nešiel úplnú hranu. Dúfam, že príde aj tento rok a spolu s ďalšími borcami sa vzájomne vyhecujeme k novému rekordu mostíka.

Kubo vyhral spolu s Kristínou Néč-Lapinovou © Philipp Riedl/Red Bull Content Pool

Kde si myslíš, že je hranica, pod ktorú sa už nepôjde? Dá sa ísť u nás pod tri minúty?

Výška mostíka (hill size) na Štrbskom Plese je 125 metrov. To je menej ako napríklad v Bischofshofene. Tamojší mostík ma výšku 140 metrov, ale rekord má hodnotu 3:09. Čiže technicky vzaté by to ísť malo. Podmienkou je však sucho a dobre vykosený a zhutnený povrch doskočiska, pretože mostíky s umelou hmotou bývajú rýchlejšie ako tie prírodné.

Jožov čas je kvalitný, ale myslím, že je v mojich silách ho ešte stlačiť. Jakub Šiarnik

Prejdi si spolu s Kubom trať Red Bull 400 na Štrbskom Plese:

Prehliadka trate na Red Bull 400 na Štrbskom Plese

Ako si pripravený po zimnej sezóne? Aj si robil nejaké zmeny v tvojom tréningu oproti minulému roku?

Zima mi nevyšla úplne podľa predstáv, ochorel som a na jar som začínal trénovať prakticky nanovo. Doteraz som odtrénoval viac hodín ako kedykoľvek predtým a stihol som aj jedno kvalitné sústredenie. Ak pôjde všetko takto ďalej, myslím, že v septembri by som mohol byť na tom lepšie ako vlani.

Čo by si odkázal každému, kto uvažuje, či sa pridať a skúsiť si túto výzvu?

Moja skúsenosť je, že výzvy, ktoré ma lákajú, ale mám pred nimi rešpekt, sú tie najlepšie zážitky. Určite sa pridaj. Výkon bude bolieť, ale dobrý pocit pretrvá a určite dôjdeš aj v roku 2022.

Na domácej trati ešte nevyhral © Filip Nagy / Red Bull Content Pool

Určite sa pridaj. Výkon bude bolieť, ale dobrý pocit pretrvá a určite dôjdeš aj v roku 2022. Jakub Šiarnik

Registrácia na Red Bull 400 – Štrbské Pleso 2021

Počul si Kuba – príď si to skúsiť aj ty! Registrácia na Štrbské Pleso je v plnom prúde, takže klikaj sem, prihlás sa a 11. septembra sa vidíme!

