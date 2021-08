Red Bull 400 mieri do Vysokých Tatier už po štvrtý raz. Štrbské Pleso aj tento rok privíta tisícku odvážlivcov, nebojácnych žien a zapálených tímov, ktoré sa pokúsia pokoriť svojich súperov, ale aj samých seba pri ceste až na vrchol nášho najikonickejšieho skokanského mostíka. Registrácia je už otvorená na webe redbull.sk/400 .

Čo je dobré vedieť ešte predtým, než sa postavíš na samotnú trať pretekov? Poradí ti Jakub Šiarnik , víťaz českej edície tohto podujatia z roku 2019 a rakúskej edície z 2020 (okrem toho bol 3x druhý a raz bronzový):

01 1. Bez tréningu ani krok

Ak si chceš preteky užiť, je fajn neprísť na ne úplne nepripravený. Je jasné, že ak budeš počas behu makať, tak sa dostaneš do stavu, že pocítiš v ústach krv a totálne si siahneš na dno, ale pokiaľ budeš pripravený, tento stav bude iba chvíľkový. Zažiješ si ten pocit úplného vyčerpania, ale za pár minút si v poriadku.

Aj takto vyzerá vyčerpanie © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

Pokiaľ však prídeš na Red Bull 400 bez tréningu a poriadne sa do toho oprieš, môže ti ten pocit v cieli pokaziť celkový zážitok. Pretože ti omnoho dlhšie potrvá, kým si užiješ, čo si práve dokázal a tvoja spomienka nebude taká príjemná.

02 2. Aj stravovanie sa dá natrénovať

Tréning sa netýka len toho, že nejakým spôsobom zlepšuješ svoju výkonnosť, ale trénuješ aj tak, že učíš svoje telo, čo môžeš zjesť.

Raňajky by mali byť ľahšie, určite nie párky alebo praženica so slaninou a cibuľou.

Ja si napríklad dávam ráno ovsenú kašu, do toho si pridám trochu masla, oriešky, prípadne mak, ovocie a trochu proteínu. Toto zjem a podľa toho, kedy mám kvalifikačný beh, si ešte niečo v priebehu dňa zajem. Možno banán alebo niečo na podobný spôsob, na čo je hlavne človek zvyknutý. To je veľmi dôležité. Samozrejme, k tomuto všetkému dodržujem aj pitný režim.

03 3. Tekutiny dokážu zázraky, takže poriadne hydratuj

Už je dobre © Peter Kováč

Pitný režim sa nezačína deň pred pretekmi, ale dva-tri dni predtým. Napríklad aj ja teraz cestujem na preteky, ktoré budú cez víkend, a už vo štvrtok mám pri sebe fľašu minerálky s vyšším podielom horčíka a postupne to pijem, aby som dostal do tela minerály. Pretože čistá voda môže spôsobiť, že ich z tela odplaví, takže minerálka alebo nejaké čajíky sú lepšie a človek sa tak udržuje hydratovaný.

Ráno sa mi osvedčuje dať si kávu k raňajkám, čo pomáha aj s vyprázdnením, aby bola pohoda a aby nebolo treba pri rozcvičke alebo počas pretekov nič riešiť.

TIP: Čím menej kvalitná káva, tak tým lepšie sa človek vyprázdni. Ideálne nejaká „neska”.

Potom, keď už sa dostávame k samotným pretekom, bezprostredne pred štartom príde na rad aj Red Bull. Nie však samotný a neodporúčam ho ani „exknúť”. Kofeín a taurín ťa totiž nastimulujú a aj obsah cukru je dobre mať v tele trochu zvýšený, no je fajn si k nemu dať aj trochu vody, postupne si popíjať a prekladať to, aby si z neho benefitoval čo najviac. Ja začínam tak trištvrte hodiny pred rozbehom a Red Bull si priebežne popíjam počas rozcvičky. Ak potom postúpim a čaká ma ešte ďalší beh, opäť je pred ním dobré si ho dať aj s vodou alebo minerálkou, pretože kofeín samotný má tendenciu odvodňovať a okrem toho tým zahustíš krv, ktorá potom horšie prúdi a horšie sa ti okysličuje organizmus, čo sa na výkone prejaví. Môžeš tak dostať skôr kŕče, no dá sa tomu jednoducho predísť tým, že piješ aj tú vodu.

Kubo hviezdi v Liberci © Lukáš Wagneter / Red Bull Content Pool

TIP Č.2: Ja osobne užívam aj Beta-Alanín, čo je doplnok stravy, ktorý ti umožní, keď to laicky poviem, makať ešte o pár sekúnd dlhšie vo vysokej intenzite. Napríklad, ak som schopný ísť nejaké tempo tri minúty, tak s pomocou tohto doplnku som schopný ísť napríklad 3:20, čo môže rozhodovať. Športovci to užívajú, je to legálne, ale je to iba doplnok, takže sám o sebe ti nezaručí úspech, musí to ísť ruka v ruke s dobrou stravou a tréningom. Dá sa to zohnať v lekárni alebo v predajni so športovými doplnkami.

04 4. Vyvaruj sa podchladeniu

Ak sa bavíme konkrétne o Štrbskom Plese, tak na nohy určite odporúčam trailové tenisky. Ak by hrozilo, že bude pršať, tak treba mať agresívnejší dezén podrážky, aby sa ti nešmýkalo.

Čo sa týka oblečenia – bežecké áno, ale napríklad ja nepoužívam úplne krátke kraťasy, ako majú napríklad maratónci. Skôr mi vyhovujú krátke nohavice na trailové behy a hory, na ktoré som zvyknutý. Vo všeobecnosti však platí, že treba ísť v tom, v čom sa cítiš dobre.

TIP 3: Vôbec si netreba dávať pozor na to, či je 15 stupňov alebo 30, tie krátke gate a tričko s krátkym rukávom ti určite stačia, pretože sa zahreješ.

Najnáročnejší rozbeh zo všetkých, klobúk dole © Peter Kováč

Pred štartom by ti nemala byť zima, takže ak cítiš chlad, či už cestou v aute alebo pri registrácii a počas rozcvičky, vždy je lepšie niečo si na seba dať. Ak by pršalo, je dobré mať nejakú nepremokavú bundu alebo pršiplášť a obliecť si to aj tesne pred štartom, keď už čakáš na svoj beh. Až tesne pred ním sa môžeš vyzliecť a hodiť si to na plot alebo to dať niekomu do rúk, aby si sa čo najdlhšie udržal v teple a v relatívnom suchu.

Počas behu je to už viac menej jedno, ale dôležité je skôr to, ako sa oblečieš predtým a potom. Je dobré nenaobliekať sa hneď po dobehnutí, aby sa telo nesparilo, ale keď sa vydýchaš a zbehneš si to dole, potom sa treba znova obliecť. Ideálne sa aj prezliecť, ale to záleží od počasia. Všeobecne je však najdôležitejšie vyvarovať sa podchladeniu.

Pokiaľ je teplo a človek má funkčné oblečenie, ono to na ňom do ďalšieho behu aj vyschne, ale pokiaľ je premenlivejšie, tak sa zvyknem prezliecť. Tričko so štartovým číslom si zatiaľ vyvesím niekde v aute, aby sa vysušilo a medzitým sa potím v niečom inom.

05 5. Bez rozcvičky to nepôjde

Skoro nikto nevedel, do čoho presne ide © Jan Kasl

Záleží od časového harmonogramu. Pokiaľ bežíš kvalifikáciu ráno a finále poobede, sú to v podstate dva rôzne behy. Pokiaľ by si však bežal o pol druhej a potom o tretej finále, už sa to dá spojiť do jedného podujatia.

V každom prípade je potrebné hlavne sa dobre zahriať a už 45 minút pred štartom sa začať hýbať. Ja preferujem dlhší rozklus, na Štrbskom si vybehnem niekde po zjazdovke smerom k Chate pod Soliskom a postupne to tempo stupňujem, ale nie do maxima, pocitovo približne iba do 70% záťaže. Netreba sa úplne dopotiť, ale iba sa zľahka zadýchať a cítiť, že sa telo začína potiť, pracuje obehový systém a dostávaš do nôh kyslík. Ani v aute to nefunguje tak, že vyjdeš z garáže alebo z parkoviska a hneď dáš plný plyn po diaľnici. Rovnako je to aj s ľudským telom, ktoré treba postupne zahriať.

Potom sa vrátim dole, dám si dynamický strečing (žiadne statické dlhé naťahovačky), prípadne nejaké krátke úseky – napríklad dve minúty v tempe, potom pauza, ďalej minúta v tempe, zase pauza a pol minútka už relatívne rýchlo... Toto však neodporúčam robiť úplnému začiatočníkovi, lebo ho to iba zbytočne unaví, ale skôr tomu, kto to už aj trochu pozná a potrebuje natonizovať svaly. Potom sa už len udržiavam v pohybe, sem tam sa napijem a idem na štart.

Poďme na finále © Tomáš Bukoven

TIP: Nepoužívam lanovku, ale dole si to z mostíka zbehnem. Hlavne pre prípad, že ešte pôjdem finále. Pretože telo pohybom pomáha odbúravať kyselinu mliečnu/laktát, ktorý máš v nohách nahromadený. Každý to už možno zažil, keď bol v horách na túre, a po prestávke sa nevedel ľahko pohnúť. Je to to isté, a preto ja lanovku nepoužívam, aj keď je to samozrejme lákavé.

06 6. Najlepšia motivácia je tvoj mindset

Dôležitejšie, ako jednorazové namotivovanie sa, je mať dlhodobý postoj, že vieš, čo chceš, a vieš, ako to chceš dosiahnuť. To ti dodá sebavedomie.

Keby som však mal dať nejaký tip, nedávno som videl film Moneyball, čo nie je o behu ani to nie je klasický motivačný film, ale je to z prostredia športu a inšpiroval ma v tom, že treba veriť svojmu cieľu a aj keď ti niečo na tréningu nevychádza, treba zotrvať, a pokiaľ to robíš dobre, ono sa to ukáže. Ak by teda niekto chcel, rozhodne odporúčam na piatkovú pohodičku, kedy sa už nikam nenáhliš, dobre sa naješ a oddychuješ.

Čo ešte dáva zmysel, je vyhradiť si ráno v aute alebo pomedzi rozcvičku chvíľku pre seba a skúsiť sa skoncentrovať, možno si pustiť obľúbenú hudbu a nabudiť sa na to, čo sa chystá.

07 7. Využi výlet do Tatier naplno

Po športovom výkone sa treba vykúpať © Filip Nagy

Každému vyhovuje iný level pohody. Ak si niekto na tom potrpí, určite je lepšie ísť do Tatier už deň vpred, ale sú ľudia, ku ktorým patrím asi aj ja, a tým trochu stresu pred štartom nevadí. Určite ti však na výkone nepridá, ak budeš trčať niekde pod Strečnom v kolóne, keď vieš, že o hodinu a pol máš štartovať. Pokiaľ však niekto nemá možnosť prísť na Štrbské už deň pred pretekmi, tých pár hodiniek v aute by nemalo výrazne jeho výkon ovplyvniť. Hlavne, ak si spravíš po ceste prestávky, možno sa aj prebehneš po parkovisku a podobne. Na druhej strane – ten región pod Tatrami a okolie Štrbského Plesa sú krásne, takže prečo si neurobiť výlet, nezobrať partiu a neužiť si víkend.

Pretekanie a výhľady, o tom je Štrbské Pleso © Filip Nagy/Red Bull Content Pool

Ak prídete v skupinke už večer pred, môžete si urobiť prechádzku, zájsť si na večeru, dobre sa vyspíš a už nemusíš myslieť na balenie a podobne... Na druhej strane – môže pomôcť aj samotná motivácia, že sa na teba prišli pozrieť kamaráti, rodina, frajerka a ty sa chceš ukázať, prípadne sa medzi sebou vyhecujete. Ak teda máš tú možnosť, určite zober niekoho so sebou. Prípadne sa dá prihlásiť sa do štafety a ak sa niekto necíti na celý mostík, môže si aspoň takto zažiť tú atmosféru pretekov Red Bull 400 na vlastnej koži.

TIP 4: Čo by som však opäť pripomenul, je už tesne pred štartom sa naozaj trochu sústrediť a nevykecávať sa, aby si dobre dýchal a správne sa nastavil.

8. Neprepáľ to

Toto si už vyžaduje trochu skúseností. Najlepšie sa to naučíš v tréningu tým, že si zaradíš intervaly – úseky do kopca – a tak sa naučíš, čo je ešte znesiteľné a čo už nie. Niekedy to môžu byť dlhšie úseky, okolo štyroch až piatich minút, čo už je čas, koľko trvá lepším bežcom práve vybehnúť mostík na Štrbskom, alebo si dáš kratšie úseky, napríklad štyrikrát minútu, úplne naplno a takto sa naučíš vnímať svoje tempo. Občas kratšie úseky, občas dlhšie a odmeriaš si, kedy ti daný úsek koľko trval, ideálne si pri tom ešte aj odsleduješ pulzovú frekvenciu a subjektívny pocit námahy, vďaka čomu už budeš vedieť určiť, čo je pre teba ideálne tempo.

Nikto nehovoril, že to bude jednoduché © Tomáš Bukoven

Vo všeobecnosti je jasné, že nemôžeš ísť hneď naplno. Ak si myslíš, že vyrazíš na doraz a tou istou rýchlosťou to vydržíš až hore, už teraz ti viem povedať, že to nedokáže nikto.

Ja to mám tak, že do polovice, približne po úroveň 200 m idem tak, aby som cítil, že ak by som teraz potreboval vyšprintovať, tak v pohode môžem. Držím si trochu rezervu a za touto úrovňou, ako sa začne zmierňovať strmý svah, trochu pritlačím a až na záverečnej rampe to dostupňujem do maxima. Tam je to už len o tom, kto má viac natrénované

9. V cieli treba počúvať svoje telo

Nezastať a pokračovať dole je ťažké. Po maximálnom výkone je prirodzené, že človek ide k zemi. Treba to predýchať, zobrať si vodu a ak sa dá, nájsť si miesto možno trochu bokom od ľudí alebo pri okne, kde je toho kyslíku trochu viac, ale netreba sa báť, organizátori ťa usmernia. Dvihnúť si nohy určite pomáha, pretože dostaneš krv späť do obehového systému. Skrátka treba telu dopriať to, čo si prirodzene pýta.

Tak snáď do tretice to vyjde © Filip Nagy

Dole mostíkom to môže byť náročné, takže je dobré, aby si nešiel úplne sám, pretože človek tam často vyzerá, akoby bol opitý, keďže tie nohy nefungujú úplne na 100%. Mne sa presne toto stalo v Bischofshofene, kde bol dosť intenzívny finiš a v cieli som si potom musel tiež párkrát vyložiť nohy, napiť sa vody alebo niečoho sladkého a zahnať aj ten nedostatok cukrov. Toto všetko sa však dá tiež natrénovať a naučiť sa, ako to telo čo najrýchlejšie vrátiť do rovnováhy.

10. Nezabudni si to užiť

Hlavne si to treba užiť © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Treba si to užiť a brať to ako hru. Sú to preteky a ide o čas, pozíciu a podobne, ale aj sám si vždy pripomínam, že je treba si to hlavne užiť, pretože v konečnom dôsledku sme všetci len veľké deti, ktoré sa hrajú na ihrisku, takže sa treba zabaviť a potom aj ten výkon bude lepší.

TIP 5: Už keď si to zvládol a si hore, skús si to tam aj vychutnať, urob si fotku a dopraj si pocit eufórie.

Tak jednu na pamiatku © Peter Kováč

Netreba zabúdať ani dobre sa po výkone odmeniť.

