Keď som si hodil trasu z Krupovej na Lúčky do navigácie, ukázalo mi to nejaký čas, ktorý bol pomerne ambiciózny, ale mal som za to, že ho dokážem zdolať, aj keby som nešiel priamo najkratšou trasou. Na vrchole Chopku sme však ešte trochu vymýšľali s točením a vtedy som si hovoril, že to môže byť dosť tesné. Našťastie to dobre dopadlo. 😅