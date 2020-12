Janka Dukátová ti ukáže, že život kajakárky sa netočí iba okolo kajaku

Jej tréningový týždeň má šesť dní, z toho má štyri dvojfázové a dva jednofázové tréningy. „Všetko však záleží aj od pocitu. Keď cítim, že telo už nevládze, tak tréning vynecháme. Netreba tlačiť na pílu, ako som zvykla, keď som bola mladšia. Telo sa v takom prípade buď pretrénuje, alebo dôjde k nejakému zraneniu. Teraz už viem lepšie odhadnúť, kedy si dať stopku, kedy regeneráciu a kedy na jeden deň úplne vypnúť – ležať v posteli, jesť, nerobiť nič, to je pre mňa po fyzickom výkone úplne najlepší oddych. Až potom nabieham späť do tréningu. Telo potrebuje aj vypnúť.“

Jej tréningový týždeň má šesť dní, z toho má štyri dvojfázové a dva jednofázové tréningy. „Všetko však záleží aj od pocitu. Keď cítim, že telo už nevládze, tak tréning vynecháme. Netreba tlačiť na pílu, ako som zvykla, keď som bola mladšia. Telo sa v takom prípade buď pretrénuje, alebo dôjde k nejakému zraneniu. Teraz už viem lepšie odhadnúť, kedy si dať stopku, kedy regeneráciu a kedy na jeden deň úplne vypnúť – ležať v posteli, jesť, nerobiť nič, to je pre mňa po fyzickom výkone úplne najlepší oddych. Až potom nabieham späť do tréningu. Telo potrebuje aj vypnúť.“

Jej tréningový týždeň má šesť dní, z toho má štyri dvojfázové a dva jednofázové tréningy. „Všetko však záleží aj od pocitu. Keď cítim, že telo už nevládze, tak tréning vynecháme. Netreba tlačiť na pílu, ako som zvykla, keď som bola mladšia. Telo sa v takom prípade buď pretrénuje, alebo dôjde k nejakému zraneniu. Teraz už viem lepšie odhadnúť, kedy si dať stopku, kedy regeneráciu a kedy na jeden deň úplne vypnúť – ležať v posteli, jesť, nerobiť nič, to je pre mňa po fyzickom výkone úplne najlepší oddych. Až potom nabieham späť do tréningu. Telo potrebuje aj vypnúť.“

„Všetky cvičenia na core sú o prepojení pohybu, prepojení svalov. Robím len veľmi málo izolovaných cvičení. Kedysi sa tak cvičilo – izolovane biceps, triceps – ale dnes sa cvičí hlavne v svalovej koordinácii. Tak, aby sa zapájal celý reťazec svalov. A to je to najdôležitejšie, pretože každý prirodzený ľudský pohyb (a v športe obzvlášť) je súhra celého reťazca a tá súhra musí byť dokonalá, aby aj výkon, sila a dynamika boli maximálne.“

„Všetky cvičenia na core sú o prepojení pohybu, prepojení svalov. Robím len veľmi málo izolovaných cvičení. Kedysi sa tak cvičilo – izolovane biceps, triceps – ale dnes sa cvičí hlavne v svalovej koordinácii. Tak, aby sa zapájal celý reťazec svalov. A to je to najdôležitejšie, pretože každý prirodzený ľudský pohyb (a v športe obzvlášť) je súhra celého reťazca a tá súhra musí byť dokonalá, aby aj výkon, sila a dynamika boli maximálne.“

„Všetky cvičenia na core sú o prepojení pohybu, prepojení svalov. Robím len veľmi málo izolovaných cvičení. Kedysi sa tak cvičilo – izolovane biceps, triceps – ale dnes sa cvičí hlavne v svalovej koordinácii. Tak, aby sa zapájal celý reťazec svalov. A to je to najdôležitejšie, pretože každý prirodzený ľudský pohyb (a v športe obzvlášť) je súhra celého reťazca a tá súhra musí byť dokonalá, aby aj výkon, sila a dynamika boli maximálne.“

„Žonglovanie je veľmi dobré na prepojenie mozgu a svalov, a využíva sa vo veľa športoch. Napríklad pred štartom na nabudenie celého systému, ale hlavne na koordináciu zraku a pohybu. Je to taký doplnok tréningu, ale je to dôležitá a dobrá vec. Dá sa aj veľmi dobre stupňovať – najprv máš nohy na zemi, potom na bose, potom na fit lopte, s rôznymi guľami, je v tom veľká variabilita.“

„Žonglovanie je veľmi dobré na prepojenie mozgu a svalov, a využíva sa vo veľa športoch. Napríklad pred štartom na nabudenie celého systému, ale hlavne na koordináciu zraku a pohybu. Je to taký doplnok tréningu, ale je to dôležitá a dobrá vec. Dá sa aj veľmi dobre stupňovať – najprv máš nohy na zemi, potom na bose, potom na fit lopte, s rôznymi guľami, je v tom veľká variabilita.“

„Žonglovanie je veľmi dobré na prepojenie mozgu a svalov, a využíva sa vo veľa športoch. Napríklad pred štartom na nabudenie celého systému, ale hlavne na koordináciu zraku a pohybu. Je to taký doplnok tréningu, ale je to dôležitá a dobrá vec. Dá sa aj veľmi dobre stupňovať – najprv máš nohy na zemi, potom na bose, potom na fit lopte, s rôznymi guľami, je v tom veľká variabilita.“

„Roller je už každodennou súčasťou asi pre každého športovca. Akýkoľvek tréning začínam, tak najskôr uvoľním tkanivá, urobím im takú ľahkú masáž, prekrvím ich. Potom dokážem oveľa lepšie nabehnúť do tréningu. Tento valec so mnou cestuje po celom svete, bez neho nikam ani nechodím.“

„Roller je už každodennou súčasťou asi pre každého športovca. Akýkoľvek tréning začínam, tak najskôr uvoľním tkanivá, urobím im takú ľahkú masáž, prekrvím ich. Potom dokážem oveľa lepšie nabehnúť do tréningu. Tento valec so mnou cestuje po celom svete, bez neho nikam ani nechodím.“

„Roller je už každodennou súčasťou asi pre každého športovca. Akýkoľvek tréning začínam, tak najskôr uvoľním tkanivá, urobím im takú ľahkú masáž, prekrvím ich. Potom dokážem oveľa lepšie nabehnúť do tréningu. Tento valec so mnou cestuje po celom svete, bez neho nikam ani nechodím.“