Janu Dukátovú asi nemusíme slovenskému športovému fanúšikovi predstavovať. Jedna z našich najúspešnejších športovkýň vo vodnom slalome na divokej vode (teda odvetví pre Slovákov viac ako srdcovom) patrí medzi kajakársku špičku už takmer 20 rokov. Nedávno jej k tomuto statusu pribudla aj rola matky a okrem toho sa rozhodla pre ďalší zásadnejší krok, ktorý dokáže ovplyvniť kariéru športovca – zmenu stravovacích návykov. Konkrétnejšie pre vynechanie mäsa zo svojho života .

„Môj prechod na takmer vegetariánsku stravu bol veľmi plynulý, nebolo to rozhodnutie zo dňa na deň. Už dlhodobo mi vadila kvalita mäsa, ktoré sa predáva, až som sa mu postupne začala viac a viac vyhýbať. Po pol roku som si uvedomila, že môj jedálniček je viac-menej vegetariánsky,“ vysvetľuje Janka.

Väčšina z nás sa na tú loptu ani nepostaví 😅 © Filip Nagy

Aby sme ti tento jej „prerod“ trochu priblížili a vysvetlili, čo všetko bolo treba prispôsobiť, aby sa Jana udržala na tej najvyššej úrovni, porozprávali sme sa okrem nej aj s výživovou odborníčkou Noeliou Bonfanti , ktorá pracuje v Red Bull Athlete Performance Centre (APC) v Salzburgu, s ktorou celú svoju situáciu konzultovala a získavala tak profesionálny dohľad odborníka...

V článku sa dočítaš:

Ako sa Janka stala vegetariánkou?

Ako prebehla kontrola u výživovej špecialistky a čo odhalila?

Aké zmeny v stravovaní boli potrebné?

Čo si z toho môže vziať každý športovec?

Janka Dukátová si ešte stále má čo dokazovať © Filip Nagy

Výrazná, ale postupná zmena

Jana: „Keby som to mala nejako kategorizovať, tak by som sa asi musela zaradiť k lakto-ovo vegetariánom (takže obmedzuje prísun živočíšnych bielkovín, ale úplne ich nevylučuje). Ale nemám vôbec rada toto škatuľkovanie a nehlásim sa ku konkrétnemu výživovému smeru. Jednoducho som vypustila z jedálnička to, čo si moje telo nežiadalo. Vôbec však nemám problém, keď príležitostne zhreším dobrou domácou klobásou, alebo do nejakého receptu dám pár plátkov slaniny. Mäso ako také však nejem. Keď som doma na Slovensku, denne varím, takže som nemusela bojovať s tým, že vegetariánska ponuka väčšiny reštaurácií u nás je dosť obmedzená.“

Najťažšie na prechode športovca k vegetariánstvu je podľa výživovej špecialistky dať si pozor na to, aby si udržal prísun vysoko kvalitných proteínov , ktoré teraz získava najmä v podobe rastlinných proteínov. „V takomto prípade je potrebné, aby človek dbal na to, čo konzumuje, pretože takmer všetky rastlinné proteíny musia byť kombinované, aby si mal istotu, že z nich v jednom jedle dostaneš všetky základné aminokyseliny. A tiež ich potrebuješ asi o 30 % viac ako živočíšnych proteínov, aby telo v konečnom dôsledku dostalo rovnaké množstvo,“ vysvetľuje Noelia a dodáva: „Ďalším problémom sú vitamíny, ako napríklad B 12 (ktorý získavame hlavne zo živočíšnych jedál), železo, omega 3 a kalcium (pokiaľ niekto vysadí aj mliečne výrobky).“

Čo sa týka stravovacej disciplíny , Jana už predtým bola pomerne ďaleko, no ako to často býva takmer vo všetkom – zistila, že vždy sa dá urobiť viac .

Janka a Vávra Hradílek roky dozadu pri príprave mexických wrapov © Georg Wallner / Red Bull Content Pool

Janka: „Som športovec a strava je mojím „palivom“, takže som si vždy dávala pozor na pestrosť a kvalitu potravín, ale teraz som začala ešte podrobnejšie sledovať nutričné hodnoty všetkého, čo počas dňa zjem, a samozrejme vyhodnocovať to s mojou aktuálnou kalorickou spotrebou. Vďaka spolupráci s nutričnou špecialistkou Noeliou Bonfanti som sa naučila, na prísun ktorých živín si mám dávať pozor a ako nahradiť živočíšny proteín kombináciou rastlinných. Strava má obrovský dopad na schopnosť tela sa regenerovať, a to je to, čo je v profesionálnom športe alfou a omegou. Rýchlejšia regenerácia znamená možnosť odtrénovať väčšie dávky.“

A to je v podstate celé, o čo ide. Ani tí najtalentovanejší športovci by neboli najlepšími, keby netrénovali toľko, ako ich súperi. A to si buď istý, že vďaka novým poznatkom a metódam sa dnes trénuje oveľa viac , ako keď Jana s kajakom začínala.

Zdravá Jana je spokojná Jana. A jedlo jej v tom vie pomôcť © Jakub Kovalík

„Najviac cítim, že mi poklesla celková únava. Či už večer po tréningu, ale hlavne aj ráno po zobudení. Keď telo dostane počas predošlého dňa všetko, čo potrebuje, dokáže noc oveľa efektívnejšie využiť na zotavenie,“ upresňuje.

Výživa je veda a športovec (väčšinou) nie je vedec

Čo je však potrebné spomenúť, je, že bez odbornej pomoci by na všetko pravdepodobne Janka sama neprišla . Celé to odštartovala jej návšteva v Red Bull APC centre v Rakúsku, kde šla najmä preto, aby si overila, či jej telu nechýba niečo, čo potrebuje pre optimálny výkon, a to aj po vynechaní mäsa zo svojej stravy.

Red Bull Athlete Performance Center v Thalgau © Red Bull / APC

Noelia: „Pre športov je krvný test dôležitý jednak z výkonnostného, ale aj zdravotného hľadiska, pretože na základe jeho výsledkov je možné jednak nájsť riešenie na už aktuálne problémy, ale aj predísť ďalším ťažkostiam v budúcnosti.“

Ak hovoríme o dostatku či nedostatku makro a mikroživín, Noelia je zástancom prístupu, že nemôžeme čakať na to, kým zmeny v našom tele objaví krvný test , pretože to znamená, že už došlo k určitému nedostatku a to môže spôsobovať problémy. „Najlepšou cestou, ako sa o nedostatku živín dozvedieť včas a predísť tomu, je, keď si športovec začne zaznamenávať svoj príjem a následne tieto dáta špecialista porovná s individuálnymi potrebami jeho tréningových dávok, tréningových cieľov, predstavou ideálnej telesnej stavby, odpočinkom a podobne,“ dodáva.

Zdravotná previerka je niečo, čoho sa netreba báť. Práve naopak © Archív Jany Dukátovej

Noelia: „Určite by som to odporučila aj amatérskym športovcom, pretože aj tí potrebujú správnu kontrolu – obzvlášť, pokiaľ trénujú popri klasickom zamestnaní, čo znamená, že je pre nich ešte náročnejšie strážiť si získavanie potrebných látok z ich diéty. Navyše, bojujú s ešte väčšou únavou a nedostatkom odpočinku, okrem iného.“

A čo môže taká komplexná analýza konkrétnejšie priniesť?

„Môže objaviť nedostatky makroživín, ako napríklad sacharidov, proteínov alebo nevyhnutných tukov či mikroživín, ako sú konkrétne vitamíny a minerály,“ načrtáva Noelia a pokračuje. „Pokiaľ výživový poradca vie, čo daný športovec jedáva, a skombinuje to z jeho krvnou analýzou, dokáže vytvoriť nutričný plán a zamerať sa na konkrétne problémy, ktoré pri dodržiavaní odporúčaní dokáže vyriešiť. Napríklad, pokiaľ nemáš dostatok sacharidov keď ich potrebuješ, viete sa spolu zamerať na dodržiavanie ich adekvátnych dávok, čo jednak zlepší tvoj výkon, ale aj únavu priamo počas neho. A rovnako je to s regeneráciou – ak pre ňu tvoje telo nemá dostatok sacharidov a proteínov, po ich dopĺňaní budeš nie len lepšie regenerovať po tréningu, ale aj mať viac paliva na ten ďalší.“

Prvé kroky k svojmu novému JA

U Janky Dukátovej bolo tých záležitostí, s ktorými potrebovala pomôcť, hneď niekoľko . Tou základnou, už voľným okom badateľnou, bola strata váhy , z ktorou zápasila. Kombinácia jej aktívneho metabolizmu, života matky a k tomu profesionálnej športovkyne spôsobovala, že jej chýbala energia. Konzumovala totiž menej sacharidov , ako by potrebovala. Okrem toho boli aj jej zásoby železa nedostatočné , takže tam bola v budúcnosti možnosť vyvinúť si anémiu, teda chudokrvnosť.

Janka stíha všetko – kajak, bicykel, ešte aj úlohu matky © Filip Nagy

Jana: „Vedela som, že keď vyradím mäso zo stravy, môžem mať nedostatok železa, ale prekvapilo ma, aký veľký denný príjem je potrebný u žien v aktívnom veku. Z mojej skúsenosti nie každý krvný obraz dokáže nedostatok železa ukázať, pretože pri tom treba sledovať a kombinovať viaceré krvné parametre. Až podrobný rozbor, ktorý mi robili v Rakúsku, mi nízke hodnoty aj potvrdil.“

Ako prvú vec začala Jana zvyšovať svoj príjem sacharidov a proteínov , aby sa jej zlepšila regenerácia po výkone, a kontrolovať dostatok mikro živín . Okrem toho si prešla aj dvojtýžňovým testovacím obdobím, kedy každý deň cez aplikáciu zaznamenávala všetko, čo počas dňa zjedla . Noelia tak získala prehľad o jej príjme makro a mikro živín, a nastavila jej stravovanie podľa aktuálneho tréningového plánu. „Znamenalo to pre mňa všetko vážiť a sledovať, aby som päťkrát denne mala v strave určenú gramáž proteínov a sacharidov. Popri tom sledujem denne aj svoj prísun Omega-3 mastných kyselín, železa a niektorých vitamínov,“ dopĺňa Janka.

Noelia: „Po potrebných prepočtoch ohľadom energie a živín počas rôznych tréningových jednotiek a dní odpočinku som pre ňu zostavila plán, ktorý sme si spolu prešli, a teraz je to už len na nej, aby ho použila ako návod na každodennú diétu. Tá jej prinesie vytúžené zmeny, ktoré potrebuje pri svojich tréningových dávkach a cieľoch, ktoré chce dosiahnuť.

Teraz už vie, ako kombinovať proteíny a koľko ich potrebuje mať v každom jedle, aby si bola istá, že jej svaly budú správne regenerovať.

Okrem toho si aj dokáže sama strážiť potreby sacharidov a tiež zdravých tukov .

Tiež sme sa zamerali na to, aby si vyberala jedlá, ktoré jej doplnia chýbajúce mikro živiny ako kyselina listová a vitamín A .

Poradila som jej, aby začala užívať určité doplnky , ktoré jej pomôžu z výšiť obsah sacharidov v určitých jedlách – najmä, ak nemá čas medzi tréningmi.

A tiež berie regeneračný doplnok so sacharidmi a proteínmi po tréningoch , pokiaľ teda nemá čas pripraviť si doma shake.

Posledným krokom diéty je železo , ktoré musí brať, aby predišla anémii; vitamín D , aby ho nemala nedostatok najmä počas zimy a Omega-3 , ktorých skrátka zo svojej diéty nedostane toľko, koľko by potrebovala.“

Aby si sa v tom vyznal, Janka ti to teraz skúsi preložiť zo normálnej reči smrteľníka:

„Hneď v úvode sme s Noeliou prehodnotili, čo a v akom množstve dokážem prijať zo stravy a čo musím doplniť výživovým doplnkom. Po náročnejších tréningoch mám výživový doplnok kombinujúci rýchle cukry a proteín. Keď mám voľné poobedie alebo deň voľna, užívam čistý proteín. Na doplnenie mám ešte Omega-3, železo a počas zimy vitamín D.

Na pokrytie proteínov som zaradila viac strukovín, sójových produktov (ako tofu) a mliečnych produktov: tvaroh, skyr, jogurt, nízkotučné syry. Zdravé tuky by rovnako ako sacharidy a proteíny mali byť v mojej strave päťkrát denne. Pravidelne teda mám avokádo, orechy všetkých druhov, semienka a olivy. Teraz vidím, že zdravé tuky som v minulosti dosť zanedbávala. Určite som ich nemala na tanieri pri každom jedle.

Kyselinu listovú si telo nevie produkovať samé, takže je nutné ju získať zo stravy. Je dôležitá napríklad aj na tvorbu červených krviniek. Nachádza sa hlavne v listovej zelenine, ale aj ostatnej zelenine, kvasniciach, obilninách... Vitamín A zase nájdeme v zelenine a ovocí, ktoré má červenú, žltú alebo oranžovú farbu. Ako mi vraví Noelia Bonfanti: „Keď je tanier plný farieb, jedlo obsahuje širokú škálu vitamínov a minerálov.“"

Mapka rozdelenia proteínov © Jana Dukátová

Samozrejme, každý z nás je jedinečný a každého telo pracuje inak, ale čo si z tohto všetkého môžeš vziať, je minimálne ponaučenie, že netreba podobné veci zanedbávať . V tom lepšom prípade totiž iba prichádzaš o svoj potenciál. V tom horšom si môžeš aj škodiť.

„Keď som bola mladá, veľmi som to neriešila, ale čím som staršia, tým viac pociťujem, ako správne nastavené stravovanie ovplyvňuje regeneráciu tela v následne výkon. Aj v mladosti som mala čiastkové informácie typu „čo jesť“ a „kedy jesť“, ale až teraz, keď sa tomu intenzívnejšie venujem, sa mi to poskladalo všetko dohromady. Je skvelé mať nutričného špecialistu na konzultácie, lebo internet je dnes plný „všetkého aj ničoho“,“ vysvetľuje Jana . „Pocitovo moje telo lepšie regeneruje a nedostávam sa do stavu vyčerpania, z ktorého je návrat veľmi pomalý. Nepripisujem to tomu, že som prešla na vegetariánsku stravu, ale skôr tomu, že moje telo má všetko, čo potrebuje. Myslím, že nezáleží na tom, či človek je mäso alebo je vegetarián, prípadne vegán, ale skôr na tom, ako v rámci svojho jedálnička dosiahne ten ideálny balans makro a mikro živín. A to samozrejme v rovnováhe s jeho energetickým výdajom.“

Ak by sa mohla Jana vrátiť v čase a urobiť tento krok už skôr, urobila by to?

Jana: „Určite áno. Dlho som žila v domnienke, že profesionálny športovec musí mať všetko-aj mäso, ale teraz viem, že pokiaľ to, čo telo potrebuje, dokážeš pokryť z iných zdrojov, môžeš sa vydať akoukoľvek cestou.“

„Vždy je priestor zlepšiť tvoje stravovanie – nie len pre lepší výkon, ale aj zo zdravotnej stránky,“ pripomína Noelia . „Strava musí byť kontrolovaná a pravidelne upravovaná, a preto ju s Janou neustále konzultujeme a adaptujeme jej príjem živín podľa tréningov, jej vývoja a telesnej stavby“

Treba však aj dodať, že toto všetko neznamená, že by ťa vegetariánstvo malo automaticky spraviť lepším športovcom. Aj Noelia dodáva, že vynechanie živočíšnej stravy nie je to, čo tvojmu telu umožní lepšie regenerovať : „Ak sa rozhodneš stať sa vegetariánom alebo vegánom z akéhokoľvek dôvodu, treba sa uistiť, že budeš pracovať s výživovým poradcom a tvoja diéta bude obsahovať všetko, čo potrebuješ (aj s doplnkami). Takto si dokážeš udržať výkonnosť a rovnakú úroveň aj bez konzumácie zvieracích produktov. Čo je možné, ale je to náročnejšie.“

Tipy na záver pre každého

Spolupracuj úzko so športovým a lekárskym výživovým špecialistom, aby si vedel naplánovať svoj jedálniček a dosahovať čo najlepšiu výkonnosť. Premýšľaj dopredu, čo od jedla očakávaš. Neuvažuj tak, že riešením sú výživové doplnky. Tie aj tak nebudú fungovať, ak nebudeš jedávať to, čo potrebuješ. Konzumuj sacharidy, proteíny a tuky, ktoré potrebuješ k svojmu tréningu. Stravuj sa rôznorodo, nezabúdaj na veľa farieb na tanieri a nenechávaj sa strhnúť módnymi trendmi len preto, že niekto tvrdí, že to zaručene pomôže.