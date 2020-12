Či už si sa narodil v 90. rokoch minulého storočia a vyrastal si pozeraním hodín televízie, alebo si v určitom bode svojho života narazil na zábavný obsah na internete, určite si už musel naraziť aspoň na časti japonských zábavných programov. A ruku na srdce, nikdy si sa nezamýšľal nad tým, že by si sa stal súčasťou jedného z nich? Poznáme chlapca, ktorý nad tým uvažoval a vizualizácia jeho snov mu nestačila. Ako to dopadlo? Nuž,...

Či už si sa narodil v 90. rokoch minulého storočia a vyrastal si pozeraním hodín televízie, alebo si v určitom bode svojho života narazil na zábavný obsah na internete, určite si už musel naraziť aspoň na časti japonských zábavných programov. A ruku na srdce, nikdy si sa nezamýšľal nad tým, že by si sa stal súčasťou jedného z nich? Poznáme chlapca, ktorý nad tým uvažoval a vizualizácia jeho snov mu nestačila. Ako to dopadlo? Nuž,...

, vysvitlo, že bude mať o niečo viac voľného času ako zvyčajne. Zatiaľ, čo niektorí vidia čas ako niečo, čo musia minúť, iní ho vnímajú ako priestor na inovácie. A to je presne to, čo Jesper urobil.

Odkedy bol Jesper dieťa, bol fascinovaný spomínanými japonskými „game shows“. Nie je to však tak dávno, čo sa mu začali opakovať sny o tom, že v jednej z nich lyžuje. A keďže 2020 je 2020 , vysvitlo, že bude mať o niečo viac voľného času ako zvyčajne. Zatiaľ, čo niektorí vidia čas ako niečo, čo musia minúť, iní ho vnímajú ako priestor na inovácie. A to je presne to, čo Jesper urobil.

Odkedy bol Jesper dieťa, bol fascinovaný spomínanými japonskými „game shows“. Nie je to však tak dávno, čo sa mu začali opakovať sny o tom, že v jednej z nich lyžuje. A keďže 2020 je 2020 , vysvitlo, že bude mať o niečo viac voľného času ako zvyčajne. Zatiaľ, čo niektorí vidia čas ako niečo, čo musia minúť, iní ho vnímajú ako priestor na inovácie. A to je presne to, čo Jesper urobil.

Nezabudnime totiž na to, s čím tu máme dočinenia. A o čom by bol film Jespera Tjädera, keby sa v ňom neobjavili triky, ktoré predtým nikto nikdy neurobil? To je presne dôvod, prečo sa na záberoch objavil aj 24-metrový spider rail s trojitým zakrivením.

Nezabudnime totiž na to, s čím tu máme dočinenia. A o čom by bol film Jespera Tjädera, keby sa v ňom neobjavili triky, ktoré predtým nikto nikdy neurobil? To je presne dôvod, prečo sa na záberoch objavil aj 24-metrový spider rail s trojitým zakrivením.

Nezabudnime totiž na to, s čím tu máme dočinenia. A o čom by bol film Jespera Tjädera, keby sa v ňom neobjavili triky, ktoré predtým nikto nikdy neurobil? To je presne dôvod, prečo sa na záberoch objavil aj 24-metrový spider rail s trojitým zakrivením.

, vrátane nachystania potrebných prvkov. A ani pri tomto tomu nebolo inak. Aj na spider rail, ktorý ponúkal nekonečné možnosti a spôsoby, akými sa dá prejsť, a Jespera najviac bavil, mal iba pár hodín. Naštastie, stačilo mu to na to, aby do tohto časového intervalu natlačil 60 pokusov pred tým, ako konečne prešiel celý rail.

Ako sám povedal v záberoch zo zákulisia, čas v lyžiarskom tuneli bol minimálny a väčšinu kúskov museli natočiť v priebehu niekoľkých hodín , vrátane nachystania potrebných prvkov. A ani pri tomto tomu nebolo inak. Aj na spider rail, ktorý ponúkal nekonečné možnosti a spôsoby, akými sa dá prejsť, a Jespera najviac bavil, mal iba pár hodín. Naštastie, stačilo mu to na to, aby do tohto časového intervalu natlačil 60 pokusov pred tým, ako konečne prešiel celý rail.

Ako sám povedal v záberoch zo zákulisia, čas v lyžiarskom tuneli bol minimálny a väčšinu kúskov museli natočiť v priebehu niekoľkých hodín , vrátane nachystania potrebných prvkov. A ani pri tomto tomu nebolo inak. Aj na spider rail, ktorý ponúkal nekonečné možnosti a spôsoby, akými sa dá prejsť, a Jespera najviac bavil, mal iba pár hodín. Naštastie, stačilo mu to na to, aby do tohto časového intervalu natlačil 60 pokusov pred tým, ako konečne prešiel celý rail.