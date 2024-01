5 tipov, ako dať dokopy víťazný návrh na Red Bull Jump & Freeze

Red Bull Jump & Freeze Daj dokopy tím, zostrojte nezameniteľné sane, spustite sa dole svahom do ľadového bazéna a predveďte všetkým na Donovaloch, ako vyzerá zábava! Red Bull Jump & Freeze sa 2. marca vracia na Slovensko.

a ty a tvoji kamoši by ste by pri tom rozhodne nemali chýbať!

rúti do

a bude otvorená až do 14. januára do polnoci, takže stále máš dosť času na to poskladať hviezdny tím a prihlásiť váš návrh do súťaže.

Ešte predtým, ako tak však urobíš, si prečítaj týchto 5 tipov, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť vaše šance na to, že vás porota vyberie.

Ešte predtým, ako tak však urobíš, si prečítaj týchto 5 tipov, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť vaše šance na to, že vás porota vyberie.

Ešte predtým, ako tak však urobíš, si prečítaj týchto 5 tipov, ktoré vám môžu pomôcť zvýšiť vaše šance na to, že vás porota vyberie.

Našich porotcov vám zatiaľ nepredstavíme. Pri vypĺňaní prihlášky by ste totiž mali postupovať s tým, že vašim cieľom nie je zaujať pár ľudí, ale pobaviť tisíce divákov, ktorí sa v marci prídu pozrieť na Donovaly. Trochu vám však predsa len pomôžeme...

Našich porotcov vám zatiaľ nepredstavíme. Pri vypĺňaní prihlášky by ste totiž mali postupovať s tým, že vašim cieľom nie je zaujať pár ľudí, ale pobaviť tisíce divákov, ktorí sa v marci prídu pozrieť na Donovaly. Trochu vám však predsa len pomôžeme...

Našich porotcov vám zatiaľ nepredstavíme. Pri vypĺňaní prihlášky by ste totiž mali postupovať s tým, že vašim cieľom nie je zaujať pár ľudí, ale pobaviť tisíce divákov, ktorí sa v marci prídu pozrieť na Donovaly. Trochu vám však predsa len pomôžeme...

Čím originálnejší a divokejší bude váš nápad, tým väčšia šanca je, že zaujme. Vlani sa medzi prihláškami objavili štyri rôzne tímy Kokosov na snehu. Ak si myslíš, že to je cesta k úspechu, nech sa páči... Nám však niečo hovorí, že latka je nastavená vysoko a určite sa nechystáme ju podliezať. Buďte preto v tíme kreatívni a skúste prekvapiť.

Čím originálnejší a divokejší bude váš nápad, tým väčšia šanca je, že zaujme. Vlani sa medzi prihláškami objavili štyri rôzne tímy Kokosov na snehu. Ak si myslíš, že to je cesta k úspechu, nech sa páči... Nám však niečo hovorí, že latka je nastavená vysoko a určite sa nechystáme ju podliezať. Buďte preto v tíme kreatívni a skúste prekvapiť.

Čím originálnejší a divokejší bude váš nápad, tým väčšia šanca je, že zaujme. Vlani sa medzi prihláškami objavili štyri rôzne tímy Kokosov na snehu. Ak si myslíš, že to je cesta k úspechu, nech sa páči... Nám však niečo hovorí, že latka je nastavená vysoko a určite sa nechystáme ju podliezať. Buďte preto v tíme kreatívni a skúste prekvapiť.

Samozrejme, pokiaľ by ste váš nápad nedokázali oživiť podľa predstáv, budú vám strhnuté body. Takže mierte vysoko, ale v rámci toho, čo ste naozaj schopní postaviť!

Samozrejme, pokiaľ by ste váš nápad nedokázali oživiť podľa predstáv, budú vám strhnuté body. Takže mierte vysoko, ale v rámci toho, čo ste naozaj schopní postaviť!

Samozrejme, pokiaľ by ste váš nápad nedokázali oživiť podľa predstáv, budú vám strhnuté body. Takže mierte vysoko, ale v rámci toho, čo ste naozaj schopní postaviť!

Aby sme ešte doplnili predošlú radu – to neznamená, že musíte postaviť repliku monopostu Maxa Verstappena aj s funkčným systémom DRS. V jednoduchosti je predsa krása, čo vlani ukázali napríklad borci z Kazachstanu, ktorí vymýšľaním kostýmov strávili asi 23 sekúnd. 🤣 Keď totiž padne dobrý nápad, všetko ostatné často už ide samo od seba. Spravte si spolu nejakú kreatívku a vhoďte všetky nápady do jedného klobúka. Nikdy neviete, či práve ten najviac „basicový“ nebude ten pravý.

Aby sme ešte doplnili predošlú radu – to neznamená, že musíte postaviť repliku monopostu Maxa Verstappena aj s funkčným systémom DRS. V jednoduchosti je predsa krása, čo vlani ukázali napríklad borci z Kazachstanu, ktorí vymýšľaním kostýmov strávili asi 23 sekúnd. 🤣 Keď totiž padne dobrý nápad, všetko ostatné často už ide samo od seba. Spravte si spolu nejakú kreatívku a vhoďte všetky nápady do jedného klobúka. Nikdy neviete, či práve ten najviac „basicový“ nebude ten pravý.

Aby sme ešte doplnili predošlú radu – to neznamená, že musíte postaviť repliku monopostu Maxa Verstappena aj s funkčným systémom DRS. V jednoduchosti je predsa krása, čo vlani ukázali napríklad borci z Kazachstanu, ktorí vymýšľaním kostýmov strávili asi 23 sekúnd. 🤣 Keď totiž padne dobrý nápad, všetko ostatné často už ide samo od seba. Spravte si spolu nejakú kreatívku a vhoďte všetky nápady do jedného klobúka. Nikdy neviete, či práve ten najviac „basicový“ nebude ten pravý.

Toto sa síce pri vyberaní tímov nehodnotí, ale jednoznačne by ste už pri návrhu vašich saní mali mať aspoň akú takú predstavu o tom, čo za scénku v PARK SNOW Donovaly prítomným divákom predvediete. Môže to byť nejaká choreografia, taneček alebo niečo podobné, ale viete čo? Ľudia majú radi príbehy!

Toto sa síce pri vyberaní tímov nehodnotí, ale jednoznačne by ste už pri návrhu vašich saní mali mať aspoň akú takú predstavu o tom, čo za scénku v PARK SNOW Donovaly prítomným divákom predvediete. Môže to byť nejaká choreografia, taneček alebo niečo podobné, ale viete čo? Ľudia majú radi príbehy!

Toto sa síce pri vyberaní tímov nehodnotí, ale jednoznačne by ste už pri návrhu vašich saní mali mať aspoň akú takú predstavu o tom, čo za scénku v PARK SNOW Donovaly prítomným divákom predvediete. Môže to byť nejaká choreografia, taneček alebo niečo podobné, ale viete čo? Ľudia majú radi príbehy!

Či už to bola love story Jacka a Rose s Titaniku, voľná interpretácia Nekonečného príbehu alebo naháňačka z Jurského Parku, emócie skrátka dokázali strhnúť publikum. Myslite na to už od samotného začiatku a držte aj porotcov v napätí, ako tá vaša tragikomédia napokon dopadne

Či už to bola love story Jacka a Rose s Titaniku, voľná interpretácia Nekonečného príbehu alebo naháňačka z Jurského Parku, emócie skrátka dokázali strhnúť publikum. Myslite na to už od samotného začiatku a držte aj porotcov v napätí, ako tá vaša tragikomédia napokon dopadne

Či už to bola love story Jacka a Rose s Titaniku, voľná interpretácia Nekonečného príbehu alebo naháňačka z Jurského Parku, emócie skrátka dokázali strhnúť publikum. Myslite na to už od samotného začiatku a držte aj porotcov v napätí, ako tá vaša tragikomédia napokon dopadne